Beleszállna a magyar kormányba az EU Tanács soros elnöksége, élesítenék a jogi atombombát

Ezúttal a soros elnökséget ellátó Belgium külügyminisztere, Hadja Lahbib követeli, hogy az EU léptesse tovább a magyar kormány ellen zajló hetedik szerinti eljárást. Alig egy hónappal a magyar EU-elnökség előtt valószínűtlen, hogy valóban már a következő, június végi uniós csúcson szavaznának a szavazati jog felfüggesztésével járó procedúra folytatásáról, azonban egy erős üzenet a magyar kabinetnek, hogy vörös vonalat ért a fontos ügyek egyedüli megvétózásával.

Magyarország ellen 2018-ben indult meg az uniós jogi atombomba ként emlegetett 7. cikk szerinti eljárás, mivel az Európai Parlament akkori kétharmados többsége úgy értékelte, hogy „Orbán Viktor miniszterelnök vezetése alatt a demokratikus rendszer leépült” itthon (legalábbis a megszavazott határozat szövege szerint).

Az Európai Parlament azóta többször követelte, hogy az eljárás lépjen a következő szakaszba, amelyhez az Európai Bizottság vagy a tagállamok egyharmadának írásbeli javaslata szükséges. A Parlament emellett márciusban bírósági eljárást indított a Bizottság ellen a befagyasztott pénzeszközök felének Magyarország számára történő felszabadításáról szóló döntése miatt, valamint a hetes cikk szerinti eljárás parkoltatása miatt.

Hadja Lahbib belga külügyminiszter sürgette az EU-t, hogy „menjen a 7. cikk szerinti eljárás végéig”, ami Magyarország szavazati jogának felfüggesztését eredményezheti – számolt be a Politico. Az EU más tagállami kormányai egyre keményebb bánásmódot követelnek Magyarországgal szemben, mivel az Európai Tanács júniusi ülésén fontos döntések születnek a következő Európai Bizottságról, az Ukrajnának nyújtott támogatásokról és a bővítésről. Magyarország hamarosan átveszi az EU soros elnökségét is, ami miatt sok ügyet még korábban lezárnának.

Lahbib úgy véli, hogy az EU-nak túl kell lépnie a konfrontációtól való félelmén, és be kell indítania a 7. cikkely legkeményebb részeit. Kijelentette, hogy „ez az igazság pillanata”, és hogy az EU-nak választania kell, hogy szembenéz a felelősségével, vagy olyan mechanizmusok mellett tart ki, amelyek nem működnek.

A magyar kormány a lapnak csak annyit reagált a belga felvetésre, hogy „a magyar elnökség arra összpontosít, hogy az EU-t távol tartsa a szomszédságában zajló háborútól”.

A Magyarország és az EU közötti patthelyzet már évek óta tart, a Bizottság befagyasztotta a Magyarországnak szánt forrásokat a jogállamisági eljárással és a horizontális feljogosító feltételek szerinti új költségvetési szabályokra hivatkozva, hogy ezzel próbáljon meg kikényszeríteni igazságügyi reformokat. A Bizottság tavaly decemberben feloldotta mintegy 10 milliárd euró zárolását, ami jutalom volt bizonyos reformokért, de több mint 10 milliárd euró továbbra is befagyasztva maradt.

Több uniós ország és az Európai Parlament azzal érvelt, hogy Magyarország nem érdemelte meg a források feloldását, és a Parlament bírósághoz fordult a Bizottság ellen a pénzeszközök feloldásáról szóló döntése miatt. A budapesti vezetés pedig egyre dacosabbá vált, vétójogával élve blokkolja az Ukrajnának nyújtott támogatásokat.

A hetes cikk szerinti eljárás ügye az elmúlt hat évben időről-időre előkerült, de eddig soha nem követte érdemi lépést az EP vagy egy-egy tagállam követeléseit. Ráadásul a magyar kormány végig azzal érvelt, hogy ez a procedúra csak egy politikai eszköz, amellyel Brüsszel csak a nézetkülönbségek miatt bünteti Magyarországot. Így történhetett meg, hogy a magyar kormány volt az egyetlen, amely nem támogatta, hogy Lengyelország ellen zárják le az eljárást. Az Orbán-kabinet azzal érvelt, hogy Donald Tusk kormánya semmilyen érdemi reformot nem hajtott végre, ami csak az eljárás politikai természetét mutatja. Az Európai Bizottság viszont azzal érvelt, hogy Tusk hatalomátvétele óta számos intézkedést hoztak a bírói rendszer függetlenségének helyreállítására, viszont a lengyel hármas koalíciónak nincs alkotmányozó többsége, amire sok döntéshez szükséges lenne.

Valószínűtlen, hogy ebben a helyzetben érdemi lépés történne most a hetes cikk szerinti procedúrával, a június végi EU-csúcson ettől még napirendre kerülhet, ha Belgium mellett más országok is kérik ezt. Itt viszont nem következik, hogy azonnal felfüggesztenék a magyar tanácsi szavazati jogot (vagyis a vétózási lehetőséget), helyette csak új követeléseket fogalmaznak meg a magyar kormány felé. Egy jogilag bonyolult lépéssel akár az is elérhető, hogy a magyar EU-elnökség alatt a jogállamisági témákban kijelölnek egy ügyvivő országot, de egyelőre még erre sem érkezett javaslat.



A lépés sokkal inkább egy üzenet: a magyar kormánytól fokozottabb együttműködést várnak el a tagállamok, emiatt pedig az EU-ban készek lépéseket tenni, ha a kabinet továbbra is egyedüli országként vétózza meg a fontos döntéseket.

Címlapkép forrása: EU