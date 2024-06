Kijátszották a magyar kormány vétóját az EU-ban – reagált Szijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint elfogadhatatlan, hogy az Európai Tanácsban egy jogi kiskaput kihasználva lényegében negligálják a magyar kormány vétóját a lefoglalt orosz vagyoneszközök felhasználása ellen felhozott vétóját. A külgazdasági és külügyminiszter vörös vonalnak nevezte ezt a lépést.

A mai napon sajnos megkezdődött a vörös vonalak átlépése itt az Európai Unióban, ugyanis bejelentették, hogy az Európai Békekeretből összesen 1,4 milliárd eurót az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások finanszírozására használ fel az Európai Unió úgy, hogy Magyarország azzal nem ért egyet, de az európai szabályok teljes sutba vágásával Magyarországot egészen egyszerűen kihagyták a döntéshozatalból – mondta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az ügy előzménye, hogy májusban a magyar kormány tartózkodott azon a szavazáson, amelyen arról döntöttek a tagállamok, hogy az EU-ban legfoglalt mintegy 50 milliárd eurónyi orosz vagyonon realizált profitot Ukrajna támogatására használnák fel. Így – mint arról beszámoltunk – egy jogi kiskaput kihasználva az Európai Tanács jogi szolgálata jelezte, hogy

a korábbi tartózkodás miatt a végső döntésbe Magyarország nem szólhat bele, vagyis a kormány nem vétózhatja meg a támogatást.

„Brüsszel, a bürokraták és egyes tagországok úgy gondolták, hogy ez kellő hivatkozási alapot ad ahhoz, hogy Magyarország döntési jogát semmibe vegyék, és így Magyarország álláspontjának figyelmen kívül hagyásával, a döntés lehetőségéből kizárva Magyarországot arról döntöttek, hogy az Európai Békekeretből 1,4 milliárd eurónyi forrást újabb Ukrajnába irányuló fegyverszállítások finanszírozására használnak. Ez egy egyértelmű vörös vonal” – jelentette ki a politikus.

Később elmondta, hogy a magyar kormány jogászai vizsgálják a lehetőségét annak, hogy megtámadják a mostani döntést a befagyasztott orosz eszközökön realizált profit felhasználásáról.

Szijjártó Péter emellett arról is beszélt hétfői sajtótájékoztatóján, hogy Magyarország nem támogatja, hogy Ukrajna területére utazzanak uniós kiképzőtisztek, hogy ott segítség az ukrán védelmi erők felkészítését. „Ez számunkra elfogadhatatlan, ez ellen minden létező eszközzel tiltakozunk, hiszen az európai uniós kiképzők Ukrajnába telepítése egy újabb rendkívül súlyos veszélyt hozna elő a háború továbbterjedésénél” – fogalmazott a miniszter.

Noha Magyarország is elfogadta és megszavazta a 14. szankciós csomag elfogadását, amely megtiltaná, hogy az EU-ban működő cégek orosz LNG-t reexportáljanak, vagyis profitot szerezzenek az orosz gázkereskedelmen, most erről is kritikusan nyilatkozott Szijjártó.

„Ez nem más, mint egy totális kudarcot vallott stratégia folytatása. Nagyon komoly vitákat kellett vívnunk a szankciós csomag készítése során annak érdekében hogy megvédjük magunkat, megvédjük a nemzeti érdekeinket és megvédjük az energiaellátásunk biztonságát” – szerinte ezt sikerült elérni, mivel a jogszabályban biztosították azt is a tagállamok vezetői, hogy az új paksi atomerőmű építése és annak minden folyamata, minden szakasza és minden eleme teljes egészében mentesül a szankciós intézkedések alól.

„Mindez azt jelenti, hogy a túlteljesítés vagy a politikai rosszakarat lehetőségét is kiiktattuk a rendszerből. Egyetlenegy európai uniós kormány sem tud gátat szabni európai cégek részvételének a paksi beruházásban” – magyarázta a miniszter.

