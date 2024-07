Megalakulhat Orbán Viktorék EP-frakciója

A DK eddig az EP-ben az Identitás és Demokrácia (ID) csoport tagja volt.

Érdemes megemlíteni, hogy a Dán Néppárt 1 mandátumot szerzett a júniusi EP-választáson, hasonlóan a 2019-es választáshoz.

"Örömmel tekintünk az elé, hogy együtt dolgozhatunk régi szövetségeseinkkel az ID-ből, valamint új barátainkkal Spanyolországból, Csehországból és Magyarországról. Biztosak vagyunk abban, hogy a Patrióták Európáért lesz a harmadik legnagyobb pártcsoport az EP-ben, és egyértelmű jelzést tudunk adni a föderalistáknak" - írta Vistisen a közösségi portálon.

