Hamar véget érhet az olcsó vásárolgatás, a Temun verhetik el a port

A kínai e-kereskedelmi óriások gyorsan meghódították a nyugati piacokat, a leglátványosabb pedig az alacsony árairól ismertté vált Temu térnyerése. A vállalat terjeszkedése komoly aggodalmat keltett az Európai Bizottságban is, amely versenyjogi vizsgálatok elindítását fontolgatja, mivel a gyanú szerint mesterségesen alacsony tartott árakkal és az uniós vámmentességi küszöb kijátszásával szereznek piaci előnyt, veszélyeztetve ezzel az EU gazdasági érdekeit és a helyi kiskereskedők működését. A vásárlók számára ez drágább termékeket jelenthet a jövőben, de hosszú távon a piacok igazságosabbá válása és a termékbiztonság javítása a cél, járulékos kedvezményként pedig a légiforgalmi káosz is enyhülhet.

Az elmúlt egy évben gyakorlatilag nem létezhet olyan magyar internetfelhasználó, aki vagy a közösségi médiában, vagy a keresőoldalak hirdetései között ne futott volna bele legalább egyszer a Temu kínai e-kereskedelmi platform hirdetéseibe. Aki pedig akár egyetlen alkalommal is vásárolt az oldalról, az hírlevelek, vagy e-mailes hirdetések formájában minden nap találkozhat a cég ajánlataival.

A Temu gyorsan tarolta le az európai és amerikai piacokat, terjedése annyira látványos, hogy 2023 és 2024 áprilisa között egy év alatt 838,5 százalékkal nőtt az oldal látogatottsága,

ezzel pedig a világ ötödik legnépszerűbb kereskedelmi felülete lett a maga 4,3 milliárd éves oldalmegnyitásával.

A sikerét leginkább annak köszönheti a cég, hogy sokszor irreálisan alacsony áron kínál egyes termékeket, ami a 2022 óta tartó inflációs időszak által megtépázott, a vásárlóereje visszaesését még mindig megszenvedő európai fogyasztók körében borítékolta a kínai platform gyors piacszerzését. Azonban az Európai Bizottság most fontolgatja, hogy versenyjogi vizsgálatot indít az e-kereskedelmi piacon, mivel a gyanú szerint sok EU-n kívüli szereplő mesterségesen tartja alacsonyan az árait a cég, valamint visszaél az uniós vámmentességi küszöb nyújtotta lehetőséggel.

A Temu jelezte, hogy betartja, az uniós szabályokat, és együttműködéséről biztosította az Európai Bizottságot.

A lépést üdvözölték az európai piaci szereplők is, akik szerint egyenlő versenyfeltételekre van szükség, de a környezet- és fogyasztóvédelmi szervezetek is támogatják a vizsgálatokat, bár szerintük nem, vagy nemcsak a vámszabályok betartása miatt kellene uniós eljárásokat indítani.

A vásárlók várhatóan magasabb árakra számíthatnak, ami miatt ugyan bosszankodhatnak, de az EU gazdasági érdekei, a környezetvédelmi, egészségügyi és termékbiztonsági elvei miatt nyertesei lehetnek az eljárásnak. Sőt, egyes feltételezések szerint még az európai légiközlekedési káoszon is enyhíthet, ha az ázsiai országból az EU-ba áramló e-kereskedelmi forgalma visszaesne.

Hol van az olcsó, netről rendelt ásóval a kutya elásva?

A Temu gyors felemelkedését a nyugati piacokon egy agresszív és széleskörű költekezési stratégia táplálta. A PDD Holdings által támogatott kínai e-kereskedelmi vállalat nagy összegeket fektetett be a reklámozásba, a kiadások 2023-ban elérik az 1,7 milliárd dollárt, és 2024-re várhatóan a 3 milliárd dollárt is meghaladhatják majd.

A kínai platform piaci részesedés megszerzésére irányuló megközelítése az ultraolcsó áruk kínálása, amelyek vonzzák a kiadásérzékeny fogyasztói bázist.

Agresszív árstratégiájuk azonban jelentős pénzügyi veszteségeket eredményez, a jelentések szerint átlagosan 30 dollár veszteséget jelentenek rendelésenként, az éves veszteség pedig 588 millió és 954 millió dollár között mozog – írta meg korábban a Wall Street Journal.

Ennek ellenére a Temu továbbra is a gyors terjeszkedésre és a piacra való behatolásra összpontosít a rövid távú nyereségességgel szemben. A veszteséges értékesítés technikája egyáltalán nem új, évekig alkalmazta ezt az amerikai Amazon is a piacszerzésének időszakában, de még a Microsoft is árulta veszteséggel az Xbox-konzolokat, hogy a különböző jogdíjakon és szolgáltatási bevételeken keresztül termeljen nyereséget.

Európában viszont az a gyanú, hogy nem egyszerűen olcsón, veszteséggel értékesít a kínai cég, hanem kijátssza az uniós vámszabályokat is.

Jelenleg az Európai Unió kívülről érkező, 150 eurónál kisebb értékű áruk vámmentesen léphetnek be az EU területére. Ez a határérték lehetővé teszi, hogy a fogyasztók kis értékű termékeket további vámköltségek nélkül rendelhessenek meg, de csak akkor él a kedvezmény, ha a végfelhasználó vásárolja meg a termékeket – tehát a kiskereskedők nem élhetnek a vámkedvezménnyel.

Az EU feltételezése és gyanúja az, hogy az eleve olcsón kínált termékek miatt az átlagos rendelések ez alatt a 150 eurós érték maradnak, és a platformszolgáltatók rájátszanak erre a túlzott leárazásaikkal.

Ha az uniós állítás megáll, akkor az több szempontból is gazdasági károkat okoz az államszövetségnek: egyrészt a Temuról termékek után nem fizetik be a valós vámot, mivel így olcsóbb a termék, a tagállamok kevesebb áfabevételhez is jutnak.

Végezetül – és az uniós kiskereskedelmi szereplők ezért többször is panaszt tettek – az irreálisan alacsony árú értékesítés miatt a versenyhátrányban lévő, szigorúbb szabályoknak megfelelő EU-s szereplők bevételei csökkennek, ami létszámleépítésekhez vezet. Sőt, mivel a Temun fajsúlyosan csak kínai gyártók termékeit lehet megvásárolni, az unión belüli termelők is vesztesei a folyamatnak.

A munkahelyek megszűnése már el is kezdődött, sőt e-piaci szakértők szerint Magyarországon is egyre fenyegetőbb veszélyt jelent a szektorban.

Minden világító vacak gyilkos?

Az Európai Bizottság érve a vámmentességi határ eltörlésére, hogy a Temu, valamint a Shein szárnyalásával veszélyes termékek özönlenek az unióba. A brüsszeli végrehajtó testület adatai szerint tavaly 2,3 milliárd tétel érkezett vámmentesen a belső piacra, és az e-kereskedelmi importok száma évről évre megduplázódott, áprilisban már meghaladta a 350 000 tételt. Az új, tervezett szabályozás célja, hogy visszaszorítsa a vámmentes küszöböt kihasználó olcsó importcikkek áradatát, amelyek gyakran nem felelnek meg az EU termékbiztonsági előírásainak​

Az EU-ban jelentett veszélyes termékek száma több mint 50%-kal nőtt 2022 és 2023 között, meghaladva a 3400 tételt – itt nem egyes rendelésekről van szó, hanem egy márkába, típusba tartozó árukról.

A leggyakrabban problémás termékek közé tartoznak a kozmetikumok, játékok, elektromos készülékek és ruházati cikkek. Az uniós játékgyártók például azt állítják, hogy a kínai kiskereskedők veszélyes játékokat szállítanak Európába. A Toy Industries of Europe februárban 19 játékot vásárolt a Temutól, és egyiket sem találta EU-szabványoknak megfelelőnek, miközben 18 valós biztonsági kockázatot jelentett a gyermekekre.

Emellett azt is állítják a brüsszeli hatóságok és piaci érdekképviseleti szereplők, hogy a kínai oldalalak esetében sok vásárló panaszkodott a hamisítványok áradatára és szörnyű termékminőségre, ami mind szellemi tulajdonjogi, mind környezetvédelmi aggályokat vet fel.

Éppen utóbbi miatt több környezetvédelmi szervezet, köztük a Greenpeace is kifogásokat emelt az olcsó kínai dömpingárukkal és webshopokkal szemben. A szervezet egy nem régiben megjelent jelentése kiemeli, hogy a Temu napi több millió csomagot küld szét világszerte, ami hatalmas igényt teremt a légi szállításra. Ez jelentős szén-dioxid-kibocsátással jár, mivel a légi szállítás sokkal több CO2-t bocsát ki, mint a tengeri szállítás. A Greenpeace aggódik amiatt is, hogy a Temu által használt elektromos áram forrása nem ismert, és lehetséges, hogy fosszilis tüzelőanyagokból származik, ami tovább növeli a cég karbonlábnyomát.

A jelentés hangsúlyozza, hogy a Temu nem rendelkezik megfelelő nyilvános környezeti hatásokról szóló vállalati jelentésekkel.

Azok a helyek, ahol a nagyvállalatok általában klímajelentéseket tesznek közzé, mint például a cég hivatalos weboldala vagy a nonprofit szervezetek által működtetett önkéntes közzétételi kezdeményezések, nem tartalmaznak releváns adatokat a Temu környezeti hatásairól. Ez a hiányos átláthatóság akadályozza a nyilvánosságot abban, hogy tisztában legyen azzal, milyen hatással van a bolygóra, ha a Temuról vásárol – véli a szervezet.

Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az online vásárlás több csomagolási hulladékot is termel, mint az offline vásárlás, és mivel a kis értékű csomagokat nem szabályozzák rendszeresen a minőségellenőrök, nem világos, hogy a határokon átnyúló e-kereskedelemmel foglalkozó vállalatok hogyan tudják hatékonyan megóvni termékeiket a veszélyes vegyi anyagoktól. Mindez természetesen nemcsak a Temura igaz, éppen ezért a zöldszervezetek régen biztatják a fogyasztókat, hogy inkább helyi kiskereskedőktől vásároljanak tartósabb termékeket.

Ahogy az olcsón árusító kínai platformok hirdetései nélkül gyakorlatilag már lehetetlen a neten keresni, a közösségi médiát böngészni, úgy az idei nyáron a híradásokat is elöntötték a beszámolók az európai légiforgalmi káoszról. Éppen ebben szerepe van a webshopoknak is: az IATA legfrissebb jelentése szerint a légi teherszállítás iparága immár hatodik egymást követő hónapban könyvelhet el kétszámjegyű éves növekedést az e-kereskedelem felfutása és a tengeri szállítás kapacitáskorlátai miatt.

Az európai légi teherszállítás 25,6%-kal bővült, ami már az ötödik egymást követő hónapban jelent kétszámjegyű éves növekedést. Az Európa-Közel-Kelet útvonalak kereslete 33,8%-kal nőtt. Mindez azt jelenti, hogy a tehergépek a légtér, és így a légiforgalomirányítás egyre nagyobb kapacitását kötik le.

Mindezek alapján bár a fogyasztók egy-egy rendelésnél nagyobb árat fizethetnek, ha az uniós hatásvizsgálatok után eltörlik a vámmentességi küszöböt, a szakértők és a döntéshozók szerint az élet más területein többszörösen is jól járnak majd. Egyelőre az Európai Bizottság nem adott meg határidőt, mikor dönthetnek a 150 eurós küszöb eltörléséről, az viszont biztosnak látszik, hogy sokan lobbiznak további korlátozásokért.

