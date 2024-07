Több uniós ország is keményen üzent Magyarországnak

Portfolio 2024. július 12. 15:49

Litvánia kormányzata úgy döntött, hogy Magyarország Oroszországgal kapcsolatos álláspontja miatt csökkenti politikai részvételi szintjét az Európai Unió Tanácsának a magyar soros elnökség által szervezett informális rendezvényein - jelentette be Zygimantas Pavilionis, a litván parlament külpolitikai bizottságának elnöke újságíróknak nyilatkozva pénteken. Svédország is hasonló lépésre készül a jelek szerint, és más országok is ezzel fenyegetnek. Közben a német külügyminisztérium jelezte: Magyarország soros EU-elnökségének első 12 napja alatt jelentős károkat okozott.