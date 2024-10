Riasztó adatok jöttek, az EU gazdasága a szakadék szélén táncol

Az Európai Unió és az eurózóna gazdasági hangulata 2024 harmadik negyedévében alig mozdult el, még most is kifejezetten negatív a Gazdasági Hangulatmutató ( Economic Sentiment Indicator – ESI ) adatai alapján. A legnagyobb uniós gazdaságok közül Németország továbbra is szenved, ami Magyarország számára is rossz előjel.