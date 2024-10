Milliárdos üzlet készül: titokzatos platformot fejleszt Brüsszel

Az Európai Unió 9 millió eurós közös beszerzési mechanizmus kifejlesztését kezdte meg a kritikus nyersanyagok és energiahozdozók esetében. Brüsszel jelenleg nyolc pályázat közül választja ki a megfelelőt a platform fejlesztésére. A Reuters által megismert dokumentumok és informátorok szerint az unió célja, hogy összevonja a beszerzéseket, így a résztvevők nagyobb tárgyalási erővel bírhatnak az ártárgyalásokon.

Az EU a tervek szerint az év végéig aláírja a szerződést, és jövő év elején megkezdi a platform fejlesztését az egyes termékekhez. A tender nyertese körülbelül 9 millió eurót kap a platform létrehozásáért és átadásáért. A nyolc pályázó között szerepelnek olyan jelentős tanácsadó cégek,

mint a Deloitte és a PricewaterhouseCoopers (PwC), a német Metalshub, valamint az Enmacc közös pályázatot nyújtott be, amelyben meglévő kereskedési platformjaik felhasználására tesznek javaslatot.

Johanna Bernsel, az EU Bizottság szóvivője elmondta, hogy egy 66 résztvevővel végzett online konzultáció alapján széles ipari támogatás mutatkozik a kezdeményezés iránt. A felmérés általánosságban azt mutatta, hogy nagy támogatottság van a stratégiai nyersanyagok iránti kereslet aggregálása és a kereskedelmi platform létrehozása mögött.

Az EU tisztségviselői sietnek a kezdeményezés kidolgozásával, amely kulcsfontosságú eleme az EU Kritikus Nyersanyagokról szóló Törvényének (CRMA).

A jogszabály 2023 májusában lépett hatályba, célja a kritikus ásványok hazai termelésének és feldolgozásának ösztönzése, miközben csökkenti a Kínától való függőséget. Az uniós vezetők, köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnök, sürgetik a gyors előrehaladást, ami az ipar képviselői szerint fontos, de nem mentes a kihívásoktól.

Néhány potenciális felhasználó már rendelkezik a kritikus nyersanyagok, például lítium és kobalt esetében saját ellátási láncokkal. Karol Bednarek, a német autóipari szövetség nyersanyagokkal foglalkozó tanácsadója szerint a nagyobb cégek, amelyek már létrehozták ellátási láncaikat, valószínűleg nem fogják használni a platformot. Ugyanakkor a rendszer hasznos lehet a fenntarthatóan tanúsított anyagok vagy olyan niche anyagok beszerzésében, mint a germánium és a gallium.

A spanyol autóipari beszállítók szövetsége szerint a kezdeményezés pozitív, de potenciális csapdákat is rejt magában, mivel az autóipari beszállítók jellemzően nagyon specifikus fokozatú feldolgozott nyersanyagokat szereznek be, amelyek tanúsítást igényelnek. A ProLogium Technology Co vezérigazgatója, Vincent Yang kifejtette, hogy a vállalatának katód anyag szállítói már megkötötték a beszerzési megállapodásokat a nyersanyaggyártókkal.

Az EU által megcélzott kritikus ásványok kulcsszerepet játszanak az energiaátmenetben, különösen az elektromos járművek és szélturbinák esetében.

Az ipari források azonban megjegyezték, hogy a 17 kritikus ásvány, valamint a földgáz és hidrogén egy platformra való összevonása nem működne, mivel a piacok nagyon eltérők.

Az új rendszert az AggregateEU nevű gáz közbeszerzési platform mintájára dolgozzák ki, amelyet 2022-ben indítottak az energiaválság idején. Bár az EU sikeresnek értékeli, az Európai Számvevőszék egy jelentésében kétségbe vonta a platform hatékonyságát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images