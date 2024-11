Bíróság elé áll Ursula von der Leyen

Pénteken kerül az Európai Bíróság elé Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti állítólagos üzenetváltásokról szóló per, ami akár mérföldkő lehet a digitális kommunikáció átláthatóságának szabályozásában. Az ügy középpontjában nemcsak a dokumentum-hozzáférési jogok állnak, hanem az Európai Bizottság elnökének hitelessége és elszámoltathatósága is.

Az Európai Bíróság pénteken kezdi tárgyalni azt az ügyet, amelyet a The New York Times indított Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság ellen. A per központjában az áll, hogy az uniós végrehajtó testület megtagadta az állítólagos üzenetváltások nyilvánosságra hozatalát, amelyeket von der Leyen 2021-ben váltott Albert Bourlával, a Pfizer vezérigazgatójával.

A szóban forgó időszakban az EU vezetője egy jelentős, akár 1,8 milliárd dózis koronavírus-vakcina beszerzéséről szóló megállapodásról tárgyalt. Ekkor a Bizottság 2,15 milliárd eurót különített el az ESI költségvetéséből a vakcinákra vonatkozó előzetes beszerzési megállapodások (APA-k) finanszírozására, amelyet a tagállamok további 750 millió euróval egészítettek ki, így összesen 2,9 milliárd eurós költségvetés jött létre.

2021 végére a Bizottság jelentése szerint, az EU több mint 2,55 milliárd eurót fizetett ki előlegként a vakcinagyártóknak.

A kérdés jogi szempontból precedensértékű lehet, mivel arról dönthet, hogy a mobiltelefonos üzenetváltások hivatalos dokumentumoknak minősülnek-e, és milyen mértékben van joga a nyilvánosságnak hozzáférni ezekhez. Az Európai Ombudsman korábban „rossz igazgatásnak” minősítette a Bizottság döntését, és átláthatósági szabályainak felülvizsgálatát sürgette – írja a Politico.

Az ügy politikai vetülete azonban messze túlmutat a jogi kérdéseken. Von der Leyen második mandátumát erős kritikák árnyékolják be, mivel a személyes kommunikációval kapcsolatos átláthatósági kérdések összeférhetetlenség gyanúját vethetik fel.

Az Európai Bizottság, amely rendszeresen szankcionál tagállami kormányokat a szabályszegések miatt, maga kerülhet reflektorfénybe saját átláthatósági normáinak megsértése miatt.

A New York Times ügyvédei szerint az ügy kulcsfontosságú demokratikus kontroll kérdéseket vet fel az Európai Unióban. Az újság egyik szóvivője hangsúlyozta, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhetetlenné vált az egyik legnagyobb EU-s közbeszerzési szerződés feltételeinek részletezése, ami indokolttá tette a per megindítását. Azonban azt fontos kiemelni, hogy az uniós szerződés értéke tételenként alacsonyabb, mint az Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság beszerzései, vagyis a mostani per csak az átláthatósági kérdésekre fókuszál, nem állítja, hogy korrupció történt.

A fő kérdés az, hogy a smsekből milyen kép rajzolódik majd ki: von der Leyen üzenetváltása mennyiben befolyásolta a szerződéskötést, esetleges személyes kapcsolata Bourlával összeférhetetlen módon hathatott ki az uniós döntésre?

A bírósági eljárás kimenetele akár évekig is elhúzódhat, és a döntést valószínűleg megfellebbezik. Az Európai Bíróság korábban már bírálta a Bizottságot a Covid-19 vakcinabeszerzési szerződések átláthatóságának hiánya miatt, így a mostani ügy még tovább növelheti a nyomást von der Leyen hivatalán.

Címlapkép: 2021. április 23-án Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke meglátogatta a Pfizer vakcinagyártó üzemét a belgiumi Puurs-Sint-Amandsban, ahol a koronavírus elleni egyik vakcinát (COVID-19) gyártják. Ebből az alkalomból Ursula von der Leyen találkozott Albert Bourlával, a Pfizer vezérigazgatójával, Özlem Türecivel, a BioNTech főorvosával és Alexander de Croo belga miniszterelnökkel. A fotó forrása: EU.