Lakhatási válság: Brüsszel több millió emberen segítene, megszólaltak a városvezetések

Európa lakhatási válsága egyre égetőbbé válik, különösen a városi területeken, ahol az elérhető árú otthonok iránti kereslet messze meghaladja a kínálatot. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke új mandátumában elismerte a probléma nagyságát, és első alkalommal nevezett ki lakhatásért felelős uniós biztost, Dan Jørgensent.

Az Európai Megfizethető Lakhatási Terv révén célja a beruházások növelése, ami az európai városvezetők szerint kulcsfontosságú lépés, ám annak sikere nagyrészt az EU és a városok közötti szoros együttműködésen múlik, vélik a szerzők.

Az elmúlt években a lakásárak és bérleti díjak drámai emelkedése milliókat hozott nehéz helyzetbe: az Eurostat adatai szerint 2010 óta az EU-ban átlagosan 25%-kal nőttek a bérleti díjak, míg a lakásárak közel 50%-kal emelkedtek. A 2024-es Eurocities felmérés alapján a polgármesterek több mint fele az elérhető lakhatást tartja a következő uniós költségvetés egyik fő prioritásának. Lyonban például helyi hatóságok szigorúan ellenőrzik a társadalmi és megfizethető lakások arányát az új építkezésekben, míg Bécs világhírű szociális lakhatási modellje a közjó érdekében működik, és az OECD más országok számára is példaként ajánlja.

Mindemellett Gaál és Payre arról írnak, hogy számos városvezető hiányolja az EU és a nemzeti kormányok megfelelő támogatását.

A forráshiány arra kényszeríti a városokat, hogy nehéz kompromisszumokat kössenek az új lakások építése és az energiahatékonyság között.

Az EU állami támogatási szabályainak átalakítása, a lakhatási beruházások elsődleges kezelése a következő uniós költségvetésben, valamint a finanszírozási mechanizmusok egyszerűsítése létfontosságú lépések lennének a szerzőik szerint.

A lakhatás nem pusztán téglák és habarcs kérdése – hangsúlyozza Gaál és Payre. A szociális, környezeti és gazdasági fenntarthatóságot is középpontba kell állítani minden lakhatási beruházásban, hogy ellenálló közösségek jöhessenek létre, amelyek senkit nem hagynak hátra.

Jørgensen biztosnak össze kell hoznia minden érintettet, beleértve a városokat, régiókat, lakhatási szervezeteket és bérlői szakszervezeteket, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki

– írják.

Az idő sürget – figyelmeztetnek a szerzők. Az EU-nak most kell lépnie, ha valóban meg akarja oldani a lakhatási válságot, amely nemcsak a legkiszolgáltatottabbakat, hanem az alacsony és közepes jövedelmű családokat is érinti. A városok készen állnak, de az EU-nak is fel kell nőnie a feladathoz.

