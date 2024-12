Elfogadták a 15. uniós oroszellenes szankciós csomagot a magyar soros elnökség alatt

MTI 2024. december 16. 13:44

Miután múlt héten a tagállami nagykövetek elfogadták a 15. uniós oroszellenes szankciós csomagot, benne az orosz árnyékflottát is célzó lépésekkel, ma a külügyminiszteri tanácsülésen hivatalosan is elfogadták a csomagot a szakminiszterek a magyar soros elnökség ideje alatt. Fontos, hogy a szankciós listán kínai vállalatok és észak-koreai tisztségviselők is szerepelnek.