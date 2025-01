Védelmi alkut ajánl az EU Trumpnak, hogy elkerülje a kereskedelmi háborút

MTI 2025. január 20. 17:11

Az Európai Unió azt akarja javasolni a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump amerikai elnöknek, hogy többet fektet be a saját védelmébe, igaz a GDP 3%-át kitevő védelmi költségvetés nem mindenhol megy, ha az Egyesült Államok tartózkodik a kereskedelmi háború kirobbantásától – jelentette be hétfőn Stéphane Séjourné. Az Európai Bizottság ipari stratégiáért felelős alelnöke lényegében azt mondta, hogy az EU kész elnézni az Egyesült Államok hátrébb lépését az EU védelmében a NATO védernyője mellett, és kész megszervezni saját maga jobb védelmét, de ez nem megy akkor, ha közben kereskedelmi háborúra kényszerítené az Egyesült Államok, így kész több amerikai LNG-t is venni a háború elkerülése érdekében.