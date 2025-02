Rendkívüli ülést tartottak az EU-s külügyminiszterek Münchenben

A müncheni biztonsági konferencia zárónapjának megkezdése előtt tartott ülésről Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője számolt be X-oldalán.

Európa határozottan egységes Ukrajna támogatásában és saját védelmünk megerősítésében. Hamarosan új kezdeményezésekkel fogunk előállni ennek előmozdítására

– jelentette be Kallas.

Closing off with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence. We will soon come up with new initiatives to take this forward. #MSC2025