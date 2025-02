Nagy döntésre készülnek Brüsszelben

Az Európai Unió fontolgatja, hogy 93 milliárd eurónyi fel nem használt Covid-helyreállítási alapot irányítson át a védelmi szektorba, miután az USA figyelmeztette, hogy visszavonhatja biztonsági támogatását a kontinensről - közölte a Financial Times

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy keddi találkozón említette meg ezt a finanszírozási lehetőséget az Európai Néppárt képviselőinek.

Az EU becslései szerint a következő évtizedben mintegy 500 milliárd euró többletfinanszírozásra lenne szükség a védelmi szektorban.

Von der Leyen a regionális fejlesztési alapok átcsoportosítását és a "közös európai finanszírozást" is lehetséges opcióként említette. Az európai tisztviselők az elmúlt hónapokban egy kormányközi védelmi finanszírozási eszköz létrehozásáról is tárgyaltak, amely potenciálisan az Egyesült Királyságot és Norvégiát is magában foglalná.

Az EU fontolgatja a fel nem használt kohéziós alapok átirányítását is.

Egy bizottsági feljegyzés szerint a kohéziós politika mostantól támogathatja a védelmi szektort, nagyrészt úgy kezelve azt, mint bármely más iparágat.

Ez lehetővé tenné a katonai célú technológiák fejlesztésére irányuló K+F beruházásokat és a védelmi termelési kapacitások erősítését célzó befektetéseket is.

Von der Leyen a müncheni biztonsági konferencián bejelentette, hogy az EU-országok növelhetik nemzeti védelmi költségvetésüket anélkül, hogy szankciókat vonnának maguk után az EU költségvetési szabályai alapján.

A fel nem használt helyreállítási alapok átirányítása a védelmi szektorba az alap szabályainak módosítását igényelné, amelyhez az EU-országok többségének és az Európai Parlamentnek a támogatása szükséges. Az így felszabadított forrásokat kutatás-fejlesztési projektekre, valamint kettős felhasználású infrastruktúrára, például repülőterekre lehetne fordítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images