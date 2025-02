A légkör megtisztítása is kötelező lehet a nagy szennyezőknek

A nagy szennyező vállalatoknak kötelezővé kellene tenni a légkör megtisztítását – javasolja az Európai Unió tudományos tanácsadó testülete friss jelentésében. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid kibocsátásának csökkentése mellett a légkörből történő szén-dioxid eltávolítás is elengedhetetlen a globális felmelegedés mérsékléséhez.

Portfolio Green Transition & ESG 2025 A cikk témájáról és a változó környezetvédelmi előírásokról részletesen szó lesz szakmai konferenciánkon.

A tudósok szerint a szén-dioxid eltávolítása nem csak az elkerülhetetlen kibocsátások kompenzálására szolgál, hanem a 21. század második felében a globális hőmérséklet csökkentéséhez is hozzájárulhat – írja a Politico.

A jelenlegi technológiák azonban még nem bizonyították megbízhatóságukat nagy léptékben, és jelentős befektetésekre van szükség a kutatás és a technológia bevezetéséhez.

Európa erdői és talajai csak ideiglenesen képesek szén-dioxidot elnyelni, és ez a képesség is csökkenőben van.

A tanácsadó testület kilenc javaslatot tett a szén-dioxid eltávolítás elősegítésére. Az egyik javaslat szerint a nagy szennyezőket köteleznék arra, hogy tisztítsák meg a légkört, ami a szén-dioxid eltávolító technológiák finanszírozását és elterjedését segíthetné elő. Ehhez hasonló szabályokat fogadtak el nemrégiben az EU-ban a textilhulladék kezelésére vonatkozóan.

A javaslatok között szerepel a vállalatok számára kifizetett letét visszatérítése a szén-dioxid eltávolítás után, vagy egy „tisztítási tanúsítvány” bevezetése az EU-s karbonpiacon.

A jelentés kiemeli, hogy a szén-dioxid eltávolítás két fő módja a természetes módszerek, például az erdőtelepítés, és a technológiai megoldások, mint például a szén-dioxid föld alatti tárolása. Míg Európa jelenleg főként a természetre támaszkodik, a technológiai megoldások hosszú távú tárolást biztosítanak.

A tanácsadó testület szerint az EU-nak külön célokat kellene kitűznie mindkét módszer esetében, és ezeket törvényileg is rögzítenie kellene.

A jelentés szerint a szén-dioxid eltávolítás finanszírozásához az EU közös adósságfelvételt is fontolóra kellene vennie, és a jelenlegi pandémiából való felépülési alapot meghosszabbítania 2026 után is. A nagy szennyezők részvételének kötelezővé tétele mellett további finanszírozási mechanizmusokra is szükség lesz.

A tanácsadó testület hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid eltávolítás nem helyettesítheti a kibocsátások radikális csökkentését, hanem kiegészíti azt, különösen olyan szektorokban, ahol a kibocsátások nehezen vagy egyáltalán nem szüntethetők meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images