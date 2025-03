Budapest felkerült Európa drogtérképére – méghozzá ketaminnal a csúcson

Az Európai Unió Kábítószer Ügynöksége által közzétett legfrissebb szennyvízelemzési tanulmány szerint jelentősen nőtt az MDMA, a kokain és az amfetamin jelenléte a vizsgált városokban, míg a kannabisz-fogyasztás csökkenő tendenciát mutat. Az magyar főváros meglepő kategóriában küzdötte föl magát az elsők közé.

A kontinens legnagyobb kábítószer-monitoring projektjének keretében, az Európai Unió Kábítószer Ügynöksége (EUDA) nemrég tette közzé éves jelentését, amit az európai nagyvárosok szennyvizében található vizeletminták vizsgálata alapján állítottak össze.

A kutatás során 26 ország (24 EU-tagállam, valamint Törökország és Norvégia) 128 városának szennyvizét elemezték, hogy feltérképezzék a lakosság drogfogyasztási szokásait.

A vizsgálat során 2024 márciusa és májusa között, a szennyvíz elemzéssel foglalkozó SCORE group segítségéve, egy hetes időszakban gyűjtöttek napi mintákat a tisztító telepek vízgyűjtő területeiről.

A kutatók összesen 68,8 millió ember szennyvizét elemezték, öt különböző stimuláns (amfetamin, kokain, metamfetamin, MDMA/ecstasy és ketamin), valamint kannabisz nyomai után kutatva.

Az idei eredmények azt mutatják, hogy a 2023-as adatokhoz képest jelentősen emelkedett az MDMA, a kokain és az amfetamin jelenléte a vizsgált mintákban. Ezzel szemben a kannabisz-fogyasztás mértéke csökkenő tendenciát mutat a vizsgált európai városokban.

Fogyastási szokások

Talán kevésbé meglepő módon, a legtöbb szer esetében a fogyasztás növekedését Belgiumban és Hollandiában tudták kimutatni, míg például az általánosságban egyre jobban terjedő MDMA visszaesett Közép-Európában.

A kutatásról most egy interaktív térkép is elérhető, amiből kiderül, hogy Budapest - egyetlen vizsgált magyar városként - két kategóriában is megtalálható a fogyasztói toplistán. A napi átlagot nézve amfetaminban a 18. helyen szerepel, míg ketaminban a jóval előkelőbb 5. helyet éri el a főváros.

Szintén megállapították, hogy a városok több mint háromnegyedében a hétvégi (péntek-hétfő) időszakra jut a jellemzőbben szabadidős tevékenységekhez társított kokain, ketamin és MDMA, míg az amfetamin, a kannabisz és a metamfetamin felhasználás egyenletesen oszlik el a hét folyamán.

Míg az amfetamin, a kannabisz és a metamfetamin szermaradványai egyenletesebben oszlanak el a hét napjain, addig a városok több mint háromnegyedében megállapították, hogy a gyakran szabadidős célú használathoz társított kábítószerek (kokain, ketamin és MDMA) használata tipikusan a hévégi időszakra korlátozódik.

Ezzel szemben anomáliának tűnhet, hogy egy kiugró szerdai mérés miatt, a hétköznapi összehasonlításban nézzük, akkor

ketamin fogyasztásban Budapest az első helyen végzett az európai városok közt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images