Újabb lépéssel fordítják vissza a brexitet, közelednek a britek Brüsszelhez

Az Egyesült Királyság visszatérőben van az európai védelmi együttműködés szívébe – legalábbis ezt jelzi, hogy az EU és London várhatóan már a következő uniós csúcstalálkozón aláírja a közös védelmi és biztonsági megállapodást. Az egyezmény lehetővé tenné a brit védelmi ipar részvételét az EU-s fegyverbeszerzésekben, miközben Donald Trump NATO-ellenes retorikája és az Oroszországhoz való közeledése komoly stratégiai átrendeződést indított el Európában. Ez a brexit utáni első jelentős közeledés.

A megállapodást egy francia–brit vezetésű „hajlandók koalíciója” készítette elő, és a brit miniszterelnök, Keir Starmer által szervezett uniós csúcson kerülhet aláírásra. A háttérben zajló egyeztetéseken már az uniós nagykövetek is többségi támogatást adtak a dokumentumnak, amely előfeltétele annak is, hogy az Egyesült Királyság részt vehessen az EU által tervezett 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramban – számolt be a Financial Times.

A brit védelmi miniszter John Healey az elmúlt napokban több magas szintű találkozón is egyeztetett francia és német kollégáival Ukrajna támogatásáról.

A védelmi megállapodás mellett két további EU–UK egyezmény is készül, ezek az energiaügyekre, a migrációra és a halászatra terjednek ki. Ez utóbbi különösen érzékeny kérdés Franciaország és Dánia számára, mivel a 2026-ban lejáró halászati megállapodás után is szeretnék fenntartani hozzáférésüket a brit vizekhez.

A francia fél jelezte: ha London ebben az ügyben engedményeket akar, az veszélyeztetheti a védelmi együttműködésről szóló megállapodás sikerét is.

Brüsszelben ugyanakkor egyre többen hangsúlyozzák, hogy nem lenne ésszerű egy marginális gazdasági súlyú, de politikailag érzékeny halászati vitával blokkolni a kontinens biztonsági együttműködését. „A franciák nagyítóval nézik ezt a kérdést, miközben mindenki más a stratégiai előnyöket látja” – fogalmazott egy uniós diplomata.

Az Európai Bizottság, valamint az Európai Tanács új elnöke, António Costa is a mélyebb EU–UK együttműködés mellett áll, különösen az európai védelem megerősítése érdekében.

Címlapkép forrása: Shutterstock