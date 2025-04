Kockázatos lépéssel nyerheti el Brüsszel az USA hitelezőit

Rövidesen komoly stratégiaváltásra készülhet az Európai Unió, mivel a Donald Trump amerikai elnök által keltett világgazdasági bizonytalanságok közepette jelentősen felértékelődött az EU megbízhatósága. A Bruegel szerint a közös adósságkibocsátás akár Európa nemzetközi vezetőszerepét is megalapozhatná.

Hatalmas lehetőséget jelent Európának az Egyesült Államok újraéledő protekcionizmusa, és az uniónak már most is megvannak az eszközei ahhoz, hogy kihasználja a helyzetet. A Bruegel elemzői szerint csak az a kérdés, hogy lesz-e politikai akarat a közös kötvénykibocsátás tényleges elindításához.

Az USA és Trump kiszámíthatatlan politikai magatartása miatti kételyek várhatóan nem egyik napról a másikra fognak eloszlani. Az eddig biztonságosnak tartott amerikai eszközök státusza hosszú időre megkérdőjeleződhet, ezért egyre többen dönthetnek portfóliójuk diverzifikálása mellett – erre pedig kiváló lehetőséget kínálhatnak az EU-s kötvények.

Az unió 2020 óta közel 600 milliárd euró (közel 245 ezer milliárd forint) értékben bocsátott ki kötvényeket a Covid-helyreállításra, digitalizálásra és zöldítésre létrehozott Next Generation EU programban. Ezek a kibocsátások átlagosan 8,3-szoros túljegyzéssel zajlottak, és hozamuk alacsonyabb, mint a legtöbb tagállami kötvényé – ami a befektetői bizalom erősségét is mutatja.

A következő négy évben azonban mintegy 200 milliárd eurónyi EU-kötvény jár le, amit a jelenleg tervezett 150 milliárd eurós újrafegyverkezési kibocsátás önmagában nem fedezne. Bár általánosságban konszenzus van abban, hogy ez egy szükséges lépés a jó irányba, több szakértő és tagállam szerint is további forrásokra lesz szükség a kontinens védelmi képességeinek megerősítéséhez.

Magasnyomású fegyverkezés

Az Európai Bizottság is hasonlóan látja a helyzetet: ösztönzőket kíván bevezetni a kohéziós források védelmi célokra való átcsoportosítására, és az EU-n túlnyúló együttműködésekről is szó van. Ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy érdemes lehet nagyobb léptékben gondolkodni az eredeti tervekhez képest.

A jelenlegi koncepció szerint 650 milliárd euróig engednék eladósodni a tagállamokat, de ez aránytalan következményekhez vezethet. Németország például önállóan egy 500 milliárd eurós beruházási alapot hoz létre a Bundeswehr megerősítésére, amivel a fiskálisan szűkösebb déli tagállamok – például Olaszország és Spanyolország – aligha tudnak lépést tartani.

A Bruegel szerint ezért akár az egész, 800 milliárd eurós újrafegyverkezési tervet is érdemes lenne közös uniós adóssággal finanszírozni

– a Next Generation EU mintájára. Ez nemcsak a tagállamok közötti egyenlőtlenségeket csökkentené, hanem gazdaságélénkítő hatással is járna – bár természetesen kockázatokat is rejt magában.

Besorolási aggályok

A Fitch Ratings korábban már a 150 milliárd eurós kötvénykibocsátást is olyan tényezőnek minősítette, amely veszélybe sodorhatja az EU "AAA" hitelminősítését. Ez leginkább attól függ, hogy az unió legnagyobb GNI-alapú hozzájárulásait nyújtó országok hajlandók és képesek lennének-e pénzügyi segítséget nyújtani az EU számára szükség esetén, például a hiteltörlesztések biztosítására.

Az ilyen típusú hozzájárulások 25%-át egymaga Németország adja, míg a szintén AAA-besorolással rendelkező Hollandia, Svédország, Luxemburg és Dánia együtt további 11,7%-ot tesznek ki. Együttesen körülbelül 78 milliárd euróval járulhatnának hozzá az éves törlesztésekhez, ami több mint háromszorosa a 2024-es EU-s kötelezettségvállalásnak.

Ez hosszabb távon kezelhetővé tenné a 150 milliárd eurós csomagot, de a Fitch szerint ebben az esetben is jelentősen csökkenhetne a költségvetés biztonsági tartaléka – ez pedig kockáztatná az EU és a stabil tagállamok AAA-besorolását is.

Ha megnézzük a Next Generation EU kötvények alakulását, az említett AAA országok közül, több hozamszintjénél magasabban alakul a közös eszköz – ez pedig bizonyos szempontból aggasztó is lehet, hiszen egy újabb védelmi célú kibocsátás is várhatóan hasonló trendet írna le.

Az EU közös költségvetési eladósodásának jelenlegi felső határát a tagállamok bruttó jövedelmének 2%-ában állapították meg. A Fitch szerint ez a limit még elég lehet a teljes fedezet biztosítására, de elképzelhető, hogy – a német adósságfékhez hasonlóan – ezt a korlátot is el kellene törölni ahhoz, hogy az EU megőrizhesse fiskális mozgásterét.

Mindezek ellenére a Bruegel úgy érvel, hogy bár a Covid-válság idején is jelentős kockázatokkal szembesült az EU, akkor felismerte, hogy a járvány szimmetrikus piaci sokkot okozott aszimmetrikus helyi hatásokkal – és ezt a közös fellépésnek köszönhetően tudta sikeresen kezelni.

Közös hitelesség

Ehhez hasonlóan most az orosz háborús tevékenységek és az USA bizonytalan külgazdasági mozgásai is együttes hatást gyakorolnak az EU-ra. Egyrészt a vámok megrázzák az egész belső piacot, így még fontosabbá válik az EU versenyképességének helyreállítása. Másrészt egyes tagállamok – például a kevés pénzügyi tartalékkal rendelkező Magyarország – különösen kitettek a jelenlegi helyzetnek, többek közt az autóexporttól való függésük és Ukrajnával való szomszédságuk miatt.

A Bruegel szerint a ReArm EU programon keresztül megvalósuló nagyobb volumenű közös kötvénykibocsátás nemcsak az európai biztonság hatékonyabb megteremtését segítené elő egy kritikus időszakban, hanem enyhítené a szűkebb mozgástérrel rendelkező tagállamokra nehezedő nyomást, valamint költségvetési ösztönzőt adna a vámok okozta recessziós kockázatok mérséklésére –

ezzel pedig hozzájárulhatna Európa szerepének megszilárdításához a jelenleg széttöredezni látszó világgazdasági rendben.

Mindebben persze kulcstényező, hogy fegyelmezetten engedjenek a meglévő fékekből. Bár a Bruegel úgy véli a további kötvénykibocsátásokkal jól kezelhetők a felgyülemlő adósságok, fontos, hogy azok mögött megbízható költségvetési kapacitás és kiszámítható gazdaságpolitika álljon, valamint valóban azzal a szándékkal adják ki őket, hogy a globális eszközzé váljon. Az EU-nak ugyanis így lehet csak igazi esélye elnyerni az eddig amerikai eszközök körül összegyűlt bizalmat.

Címlapkép forrása: EU