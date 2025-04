Amerikai kriptofertőzés miatt kongatják a vészharangokat, de Brüsszel csak legyint

Az Európai Központi Bankot vezető Christine Lagarde komolyan aggódik az USA kriptopolitikája miatt, ezért nyilvános lobbizásba kezdett a friss EU-s szabályozás átírásáért. Az erős bírálat ellenére az Európai Bizottság úgy véli az EKB-vezér túldramatizálja a helyzetet, és valójában alapvetően nem érti, hogy a szabályozás pont a szerinte vélt kockázatok ellen is védelmet nyújt az EU-nak.

Az Európai Központi Bank (EKB) szerint Donald Trump amerikai elnök kriptoszektor iránti lelkesedése pénzügyi „fertőzést” okozhat, amely komolyan veszélyeztetheti az európai gazdaság stabilitását. Az EKB ezért most az alig négy hónapja életbe lépett európai kriptoszabályozás felülvizsgálatát sürgeti, miközben a Bizottság szerint semmi szükség az aggodalomra - írja a Politico.

A lap által látott dokumentumok alapján az EB azt állítja, hogy a Központi Bank alapjaiban félreérti az európai kriptokereskedelemnek keretet adó MiCA-t (Markets in Crypto-Assets Regulation), és valójában csak ki akarja terjeszteni saját szabályozási hatáskörét, azzal, hogy nyilvánosan is arra hivatkozik: a Bizottság is "megérti" az aggodalmaikat.

A vita középpontjában az úgynevezett „stablecoinok” állnak, amik a tradicionális valutákhoz hasonlóan, jóval kiszámíthatóbb árfolyamuk. Az EKB attól tart, hogy az Egyesült Államokban előkészítés alatt álló STABLE és GENIUS szabályozási reformok jelentősen megnövelhetik az amerikai stablecoin-piac befolyását, amely egy elemzés szerint

a jelenlegi 240 milliárd dollárosról, 3 éven belül akár 2 ezer milliárdosra is növekedhet.

Christine Lagarde, az EKB elnöke és Piero Cipollone, a digitális fizetési megoldásokért felelős igazgatósági tag az elmúlt hónapokban többször is figyelmeztettek: a MiCA nem elég szigorú ahhoz, hogy felvegye a versenyt egy megerősödő amerikai stablecoin-iparral. Főként attól tartanak, hogy a dollárhoz kötött eszközök tömeges beáramlása elvonhatja az európai megtakarításokat, és így tőkekiáramlást indíthat el az Egyesült Államok felé.

Az EKB különösen a „több kibocsátós” modell engedékeny kezelését bírálja. Ebben a konstrukcióban európai stablecoin-kibocsátók harmadik országokbeli partnerekkel egyesítik erőforrásaikat. Egy ilyen modell – a jegybank szerint – akár ahhoz is vezethet, hogy az uniós kibocsátók kötelesek lesznek beváltani a külföldön kibocsátott tokeneket is, ami komoly pénzügyi nyomást helyezhet az európai tartalékokra.

Az Európai Bizottság ezzel szemben kiállt a MiCA szabályozás mellett. Az új szabályozás alapján eddig mindössze egyetlen globális stablecoint hagytak jóvá, és konkrétan az EKB-nak is felhatalmazást ad arra, hogy leállítsa egy-egy kibocsátó működését, ha az veszélyezteti a fizetési rendszerek stabilitását, a monetáris politika érvényesülését, vagy sérti az európai monetáris szuverenitást.

Szerintük a jelenlegi keretrendszer megfelelő védelmet nyújt, és bár még túl korai megítélni, hogy milyen hatásokat generálhatnak a Trump kormány kriptoszabályozásai,

az EKB aggodalmai "túldramatizáltak" és a MiCA alapvető félreértéséből fakadnak.

Címlapkép forrása: EU