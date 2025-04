EU-s hátszélt kaphat az 2036-os olimpiai pályázat

Az Európai Unió is ringbe szállhat a következő elérhető olimpiai időpontért miután a legutóbb Párizsban megrendezett sportesemény a szokásostól eltérően nyereségesen zárult. Habár a jelen állás szerint több EU-s tagállam - köztük Magyarország is - joggal pályázhat az esemény megtartására, számos körülmény keresztbe tehet az uniós ambícióknak.

Az Európai Bizottság ifjúságért és sportügyekért felelős biztosa, Glenn Micallef hétfőn arról beszél, hogy örülne, ha a "lehető leghamarabb újra az EU területén látná az olimpiai lángot meggyújtani" - írja a Politico.

Micallef szerint a 2024-es párizsi olimpia ékes példája annak, hogyan lehet gazdaságilag is életképessé tenni egy ennyi kultúrát összekötő látványosságot.

Ugyan a korábbi gyakorlat sokszor azzal végződött, hogy az eseményre felhúzott sportlétesítmények üresen maradtak, a francia szervezők ügyeltek arra, hogy megfelelő átalakításokkal még a szállások is hasznosíthatók legyenek. Ennek köszönhetően a város forgalomnövekedésétől függetlenül,

a szervezők közel 27 millió eurós (11 milliárd forintos) többlettel zárták az eseményt.

A következő nyári olimpiát 2028-ban Los Angelesben, az azt követőt pedig 2032-ben Brisbaneben tartják, így a legkorábbi pályázható időpont 2036 lenne, amely időpont iránt már most is több EU-n kívüli szereplő érdeklődik.

Eddig Törökország, Chile és Indonézia jelezte komolyabban, hogy megszervezné a sporteseményt, de London polgármestere, Sadiq Khan is arról beszélt hétfőn, hogy 2040-ben az Egyesült Királyságban lehetne tartani az eddigi "legzöldebb olimpiát", mivel a 2012-ben már minden szükséges létesítményt felhúztak hozzá.

Ez remekül megfelelne a fenntarthatósági szempontoknak, de az kétséges, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kétszer egymás után is ugyanannak a kontinensnek adná a szervezési jogokat. Bár az utóbbi hónapok amerikai és orosz nyomása miatt, az EU és az Egyesült Királyság újból egyre inkább egymásra talál, azzal egyelőre nem érdemes számolni, hogy egy újracsatlakozás oldhatná fel a lehetséges ellentmondást.

A tagállamok közül természetesen Magyarországon is régóta szó van az olimpiai játékok megrendezéséről, és a szükséges sportlétesítmények jelentős része meg is épült az elmúlt 15 évben. A tavalyi önkormányzati választások után, úgy nézett ki, hogy Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely is nyitottabb lehet együttműködni ebben a kormánnyal.

Komoly pályázó lehet azonban Németország is, ahol utoljára 1972-ben Münchenben rendeztek olimpiát. A Német Olimpiai Sportszövetség egyik vezetője, Volker Bouffer szerint a várhatóan rövidesen kancellári pozíciót elfoglaló Friedrich Merz támogatná a kezdeményezést, legyen szó akár 2036-ról, 2040-ről vagy 2044-ről.

Ezen kívül tavaly a madridi régió kormányzója is bejelentette, hogy már dolgoznak a jelentkezésen. A hétfőn precedens nélküli áramkimaradással sújtott Spanyolország olimpiarendezése mellett a város vállalkozásait tömörítő Madrid Business Forum is egy videóban érvelt nem rég.

