Trump vámháborúja közepette Peking váratlan lépést tett az EU felé

Kína visszavonta az európai parlamenti képviselőkkel szemben 2021-ben bevezetett szankcióit. A lépést Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke jelentette be szerdán – számolt be a Bloomberg . Az EU szerint a döntés lehetőséget teremt a hivatalos párbeszéd újraindítására. Metsola szerint a bizottságoknak félelem nélkül kell tudniuk tárgyalni kínai partnereikkel.

A most feloldott szankciók eredetileg öt EP-képviselőt és az Emberi Jogi Albizottságot sújtották. Az EU korábbi intézkedéseire válaszul születtek, amelyek a kínai hatóságok xinjiangi jogsértéseit bírálták.

Most, hogy Donald Trump amerikai elnök globális vámokat vezetett be, Peking újraértékeli külpolitikai pozícióit. Ennek része lehet az európai kapcsolatok javítása is.

A feszültségek ugyanakkor nem szűntek meg. A kínai álláspont az ukrajnai háború kapcsán továbbra is vitás pont. Az Európai Parlament jelezte: a szankciók eltörlése nem jelenti a problémák figyelmen kívül hagyását. Az EU továbbra is kritikusan figyeli Kína nemzetközi szerepvállalását.

Metsola hangsúlyozta, hogy az EU-Kína kapcsolat bonyolult és sokrétű. A legjobb megközelítés a párbeszéd és az aktív kapcsolattartás.

Peking nyitása azt jelezheti, hogy nem akar elszigetelődni Trump vámháborúja közepette.

