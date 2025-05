Az EU a Wi-Fi routerekre és az elektromos háztartási gépekre csap le – rengeteg pénzt spórolhatsz

Hatályba lépett az Európai Unió új ökodizájn-szabályozása, amely komoly energiamegtakarítást, valamint alacsonyabb villanyszámlát ígér a fogyasztóknak. Az új rendelkezések az elektromos berendezések készenléti (standby) és kikapcsolt állapotban történő energiafogyasztására vonatkoznak, és várhatóan 2030-ra évi 4 terawattóra energiamegtakarítást eredményeznek. Ez majdnem kétszerese Málta éves villamosenergia-felhasználásának, és elegendő lenne több mint egymillió elektromos autó működtetésére – számolt be az Európai Bizottság hétfőn

Portfolio Sustainable World 2025 Nem a jövő, hanem a jelenünk gazdasági folyamatai alakultak át - erről szól a minden iparágat érintő szeptember 4-i Sustainable World konferencia, ahol a hazai fenntartható üzleti világ szereplői találkoznak.

A szabályozás célja, hogy csökkentse azoknak a készülékeknek az energiafogyasztását, amelyek még kikapcsolt vagy készenléti állapotban is áramot használnak. Ilyenek például a Wi-Fi routerek, vezeték nélküli hangszórók, vagy újabban az elektromotorral működő bútorok, például az állítható íróasztalok és az automatikusan működő függönyök.

Az olyan mindennapi eszközök, mint a vezeték nélküli hangszórók vagy a routerek, gyakran feleslegesen használnak áramot akkor is, amikor nem működnek aktívan. Az új szabályokkal ezt a pazarlást célozzuk meg

– mondta Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság energiaügyi szóvivője.

A változtatás része az EU hosszú távú stratégiájának, amely az energiahatékonyság növelését, az energiaimporttól való függés csökkentését és a klímacélok elérését célozza. Dan Jørgensen, az energiaügyi biztos úgy fogalmazott a projektről:

„Néha hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mennyi energiát fogyasztanak az eszközeink standby módban – pedig ezért is fizetünk. Az új, szigorúbb ökodizájn-szabályok révén csökkenthetjük a fogyasztók energiaszámláit, miközben fokozzuk energiafüggetlenségünket és hozzájárulunk az éghajlatvédelemhez.

Az előírások most először vonatkoznak olyan termékekre is, mint

az alacsony feszültségű külső tápegységeket használó eszközök, illetve a motoros működtetésű bútorok és épületelemek.

Ezzel a szabályozás lépést tart a technológiai fejlődéssel és a fogyasztási szokások változásával, hiszen ezek az eszközök egyre nagyobb számban jelennek meg az európai háztartásokban.

A Bizottság becslései szerint az új szabályok 2030-ra évi 1,4 millió tonnával csökkenthetik az EU szén-dioxid-kibocsátását. Ez nemcsak környezetvédelmi szempontból jelentős, hanem gazdasági értelemben is. Az uniós háztartások évente kollektíven mintegy 530 millió eurót takaríthatnak meg villamosenergia-költségeikből. „A most bevezetett intézkedések nemcsak a bolygónknak kedveznek, hanem a pénztárcánknak is. Az európai fogyasztók közvetlen haszonélvezői lesznek ezeknek a változásoknak” – tette hozzá Anna-Kaisa Itkonen.

Az új szabályok értelmében a gyártóknak részletes információt kell közölniük a készülékek standby fogyasztásáról, hogy a vásárlók tudatosabb döntést hozhassanak. Ez egy fontos lépés a fogyasztói átláthatóság és az energiatudatosság erősítése felé. A szabályozás bevezetése két fázisban történik:

a május 9-e után forgalomba hozott új termékekre az előírások azonnal érvényesek, a további korlátozások pedig fokozatosan lépnek hatályba a következő négy év során.

Az ökodizájn-szabályozás korábban is létezett: az EU már 2008 óta előír bizonyos energiahatékonysági követelményeket az elektromos berendezések számára, amelyeket 2013-ban kiterjesztettek a hálózatra csatlakozó eszközökre. Az új 2023-as rendelet – amelynek most lépett életbe az első fázisa – a legfrissebb technológiai fejleményeket tükrözi, és a fogyasztáscsökkentési célokat tovább emeli.

Az Európai Bizottság arra számít, hogy a szabályozás hatásai hosszabb távon még jelentősebbek lesznek, ahogy a régi, energiazabáló készülékeket fokozatosan felváltják az új, takarékosabb modellek. A cél egy fenntarthatóbb és energiatakarékosabb Európa, ahol az innováció, a környezetvédelem és a fogyasztói jólét kéz a kézben jár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images