Két héten belül megállapodhatnak az EU közös hitelfelvételéről

Az Európai Bizottság által márciusban bemutatott újrafegyverkezési terv egyik kulcseleméről születhet döntés már május vége előtt, ami megalapozná a szövetség védelmi képességeinek maximális kiterjesztését. A tervek szerint 2030-ra el kell érni azt az elrettentőképességi szintet, ami nem csak a kontinens biztonságát garantálná, hanem a geopolitikai státuszát is felemelné, ehhez pedig elengedhetetlen alapot szolgál a közös kötvénykibocsátással előteremthető 150 milliárd eurós fegyverkezési alap.

Már a hónap vége előtt döntés születhet a közös uniós hitelfelvételről, amiből az Európai Unió finanszírozni szeretné a kontinens újrafelfegyverzését, derül ki a lengyel pénzügyminiszter Andzrej Domanski Bloombergnek adott megjegyzéseiből.

A közös kötvénykibocsátással mintegy 150 milliárd eurót , tehát több mint 60 ezer milliárd forintot szeretne a tagállamok védelmi kiadásaira fordítani.

Ez bár közel sem elégséges összeg az európai képességek megreformálására, arra mindenképpen jó, hogy berúgja a kontinens fegyverkezési motorját.

Domanski szerint a felmerülő problémák "túlnyomó többségét" már megbeszélték, egyetértés alakult ki az európai országok között, így valóban hamar megszülethet a megállapodás.

Tényleg hiszem, hogy ezt a kompromisszumot még ebben a hónapban, már májusban elérhetjük.

- nyilatkozta a lengyel miniszter.

Ezen felül az EU terveiben szerepel a magántőke masszív mozgósítása, és a nemzeti költségvetési deficitekkel kapcsolatos engedmény, amelynek köszönhetően az országok további 1,5%-ot költhetnek védelmi kiadásaik finanszírozására.

A ReArm Europe így összesen 800 milliárd eurós keretből szeretné szintre hozni a kontinens katonai elrettentőerejét. Mindehhez rengeteg dolog együttállásához lesz szükség, a közös fegyverbeszerzéstől, a tagállamok által használt eszközlisták egységesítésén át, egészen a védelmi befektetők hosszú távú elköteleződéséig.

Domanski szerint azzal kapcsolatban is általános az egyetértés, hogy a közös hitelen túl további eszközökre is szükség lesz. Bár Magyarország a háborús eszkalációra hivatkozva nem támogatja a lépést, és a frissen hatalomba lépő német koalíciós kormány is feltételekhez kötné azt, mindenképpen jelentős,

ha két hónapon belül sikerül dűlőre jutni a közös finanszírozásról.

Címlapkép forrása: EU