Kínánál landolhatnak a bányászati jogok, ha nem lép mihamarabb a Nyugat

A sziget elfoglalására tett amerikai kijelentések hosszú árnyékot vetnek Grönlandra, pedig úgy látszik, az ország már bárkivel összeállna nyersanyagkincsei kiaknázására. Donald Trump amerikai elnök fenyegetése miatt egyelőre óvatoskodnak a megkeresett szereplők, pedig kritikus nyersanyagok elérése többek számára is stratégiai fontosságot hordozhat.

Két hete sincs, hogy az ország külügyminisztere Brüsszelben az EU-nak ajánlotta fel a bányászati együttműködés lehetőségét, most Grönland pénzügyminisztere, Naaja Nathanielsen állítja, hogy ha velük sem sikerül együttműködni, ők akár arra is nyitottak lennének, hogy Kína termelje ki a náluk található ércek legjavát - írja a Financial Times.

Nathanielsen azt mondta természetesen szívesebben dolgoznának együtt a megszokott nyugati partnereikkel, de "nehézen találják meg a helyük" a jelenleg gyorsan változó geopolitikai helyzetben.

Grönland még az első Trump-kormány ideje alatt kötött bányászati egyezséget az USA-val, amelyet mostanában lenne esedékes megújítani, különösen, hogy a Biden-adminisztráció sem mutatott érdeklődést a megállapodás továbbgondolásában. Ehelyett Trump nem partneri megállapodást, hanem a szigetország beolvasztását tette le az asztalra 2025-ös beiktatása után.

Valahogy azt reméltük, hogy a Trump-adminisztráció hajlandóbb lesz párbeszédet folytatni Grönlanddal az ásványkincsek kitermeléséről. Kicsit többet kaptunk, mint amennyit vártunk, mert nem kívánunk amerikaiak lenni.



- jegyezte meg Nathanielsen.

Grönland jelentős, bár nehezen hozzáférhető arany- és rézkészletekkel rendelkezik, és geopolitikailag kulcsfontosságú területen helyezkedik el. Az ország gazdaságát a bányászat és a turizmus területén kívánja bővíteni, így például a United Airlines jövő hónaptól közvetlen járatot is indít New York és a főváros, Nuuk között.

Bár Trump "tiszteletlen és ízléstelen" szavakkal minősített kijelentései miatt a Grönland egyre nagyobb nyitottságot mutat más partnerek felé is, Nathanielsen szerint még a kínaiak is azért fogják vissza érdeklődésüket, mert nem szeretnének további összetűzéseket generálni az Egyesült Államokkal.

Hasonló lehet az Európai Bizottság megközelítése is, pedig a pénzügyminiszter meglátásában az EU egy kifejezetten jó választás lenne, hiszen talán Európának van a legnagyobb szüksége elérhető nyersanyagkészleteinek bővítésére, és ezen túl értékrendjében, valamint környezetvédelmi céljaiban is összhangban van Grönlanddal.

Azonban átfogó megállapodás nélkül is van mozgás a szigeten, ahol a nemrég elfogadott új bányászati kódexük alapján először adtak ki engedélyt. Ezt egy dán-francia csoport kapta meg, és akár már jövőre megkezdhetik 150 millió eurós projektjük építését, amelyben üvegszálas elemek gyártásához hasznos kőzeteket fognak kitermelni.

