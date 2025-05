Átveheti a NATO feletti irányítást az EU

Portfolio 2025. május 28. 09:24

Komolyan fontolgatják, hogy az egyik megoldás az európai védelem kérdésére nem a közös hadsereg, vagy egyéb új együttműködések kiépítése lehet, hanem az, hogy krízishelyzetben az EU "kölcsönvenné" a NATO vezetési struktúráját és logisztikai képességeit, hogy azon keresztül koordinálják az EU-nak fontos katonai műveleteket. Bár erre a manőverre elviekben már most is megvan a lehetőség, az állami érdekek könnyen elkaszálhatnak bármilyen együttműködést, így most arra keresnek megoldást, hogy teljes összhang nélkül is felléphessenek, ha szükség van rá.