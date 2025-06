Hátba támadta Ursula Von der Leyent egykori jobbkeze

Élesen bírálta Michel Barnier, az Európai Bizottság volt brexit-ügyi főtárgyalója Ursula von der Leyent, a testület előző és jelenlegi elnökét, autoriter vezetési stílusa és technokrata döntéshozatali kultúrája miatt. Barnier szerint von der Leyen a brexit-tárgyalások végjátékában kizárta volna őt a kulcsfontosságú egyeztetésekből, és a döntéshozatal során háttérbe szorította a politikai véleményeket. Ugyanakkor elismeri, hogy az elnök határozottan cselekedett a járvány és az ukrajnai háború idején, és pozitívan értékelte az új EU–Egyesült Királyság megállapodást, amely szerinte jó kompromisszumot képvisel.

Michel Barnier, az Európai Bizottság volt brexit-ügyi főtárgyalója élesen bírálta Ursula von der Leyent, a testület jelenlegi elnökét újonnan megjelent visszaemlékezésében. A volt francia miniszter szerint von der Leyen vezetése alatt az uniós intézmény „egy autoriter irányba indult el”, és a végrehajtó testületen belül egyre inkább technokrata szerepfelfogás érvényesül a politikai helyett.

Barnier úgy véli, a jelenlegi elnök „mindent egyedül akar eldönteni”, és a testület egyre kevésbé hallgat az emberekre.

A Politicónak adott interjújában Barnier kritizálta a Bizottság döntéshozatali kultúráját, ahol szerinte a kritikus hangokat kiszorítják, a lojalitás előnyt élvez, és a vezetés egy szűk tanácsadói körre épül.

Bár maga is a konzervatív Európai Néppárt tagja, Barnier elhatárolódik von der Leyen stílusától, és különösen a tőkepiaci unió elakadását, valamint a túlszabályozottságot rója fel az Európai Bizottság előző öt éves ciklusának.

Ugyanakkor elismeri: a járvány és az ukrajnai háború idején az elnök határozottan cselekedett.

A személyes ellentét a brexit-tárgyalások végére vezethető vissza: Barnier szerint von der Leyen kizárta őt a brit kormányfővel folytatott utolsó egyeztetésekből, noha ő vezette éveken át az EU-s tárgyalódelegációt. Mint mondta, „logikusnak tűnt volna”, hogy ott legyen a végső órákban, de erre nem került sor. Távozásakor sem búcsúztatta el az Európai Bizottság.

Úgy tűnik, más a felfogásunk a munkáról és az emberi kapcsolatokról

– fogalmazott.

A kötet — amely Mit tanultam tőletek (What I Have Learnt from You) címmel jelent meg — pályafutásának brüsszeli és párizsi szakaszait tárgyalja, köztük rövid, mindössze három hónapos francia miniszterelnöki szerepvállalását is.

A francia sajtóban egyre többször merül fel Barnier neve a 2027-es elnökválasztás egyik potenciális jelöltjeként, bár esélyeit jelenleg csekélynek tartják.

A könyv kitér arra is, hogy a brexit végjátéka során von der Leyen hajlandó lett volna háttérbe szorítani az európai halászati érdekeket a megállapodás érdekében.

Barnier szerint neki kellett Emmanuel Macron segítségét kérnie, hogy a francia elnök vétóval fenyegesse meg a megállapodást, ha abban nem lesz kielégítő halászati rész. Bár elítéli a döntéshozatal menetét, pozitívan értékeli az új EU–Egyesült Királyság egyezményt, amely többek között meghosszabbítja az európai halászhajókra vonatkozó kvótákat. „Ez egy jó kompromisszum, a közös érdek szolgálatában áll” – zárta nyilatkozatát Barnier.

Címlapkép forrása: EU