Repülőkésések: az EU mentheti meg a légitársaságokat a brutális kártérítésektől

Jelenleg a légiutasok háromórás késés esetén jogosultak kompenzációra, de az EU soros elnökségét betöltő Lengyelország javaslata szerint ez az időhatár emelkedne:

a kompromisszumos tervezet szerint négyórás késés után járna pénz a rövid távú, hatórás késés után a hosszú távú járatoknál, míg a különösen rövid utakra maradna a háromórás szabály.

A lengyel kormány álláspontja szerint az emelt határértékek arra ösztönöznék a légitársaságokat, hogy késés esetén inkább elindítsák a járatot, mintsem teljesen töröljék, ami olcsóbb megoldás számukra. Egy uniós diplomata azzal érvelt: „az utasok többsége inkább késéssel, de eljutna az úticéljához, mintsem hogy megkapja a kártérítést és lemondják a járatot”.

A módosítások célja tehát az lenne, hogy kevesebb járatot töröljenek, és csökkenjen a kompenzációs kifizetések ösztönző ereje.

A javaslat azonban nem élvezi egyhangú támogatást: Németország és Spanyolország határozottan ellenzi, és meg akarja tartani a jelenlegi háromórás szabályt. Velük értenek egyet a fogyasztóvédelmi szervezetek, például a BEUC is, amelyek szerint a változtatás aránytalanul csökkentené az utasok jogait.

Ezzel szemben Olaszország és olyan országok, ahol erős jelenléttel bírnak a fapados légitársaságok – például Írország – támogatják a kompenzációs küszöb emelését.

A vitának pénzügyi következményei is lehetnek az utasok számára. Jelenleg a kártérítés maximuma akár 600 euró is lehet, de a lengyel kompromisszum legmagasabb összege már csak 500 euró lenne. Németország ehelyett egységes, 300 eurós kártérítési díjat javasolna. Mindez komoly változást jelentene egy olyan időszakban, amikor a repülési statisztikák szerint 2024-ben csak a járatok 65%-a érkezett pontosan, és a késések aránya akár hatszorosára is nőhet 2035-re.

Az Európai Unióban jelenleg a légi utasok jogait a 2004/261/EK rendelet szabályozza, amely meghatározza a kártérítés és segítségnyújtás feltételeit járattörlés, beszállás megtagadása vagy jelentős késés esetén. A rendelet értelmében az utasok jogosultak kártérítésre, ha a járatuk több mint három órás késéssel érkezik meg a végső célállomásra, feltéve, hogy a késés nem rendkívüli körülmények miatt történt.

A kártérítés összege a repülés távolságától függ:

€250: 1 500 km-nél rövidebb távú járatok esetén

€400: az EU-n belüli, 1 500 km-nél hosszabb járatok, valamint az EU-n kívüli, 1 500 és 3 500 km közötti járatok esetén

€600: minden egyéb, 3 500 km-nél hosszabb járat esetén.

Fontos megjegyezni, hogy a kártérítés nem jár, ha a késés rendkívüli körülmények, például rossz időjárás, politikai instabilitás vagy biztonsági kockázatok miatt következett be. Azonban a légitársaságnak kell bizonyítania, hogy a késés ilyen körülmények miatt történt.

Címlapkép forrása: Shutterstock