Ursula von der Leyen rárúgta az ajtót a kínaiakra, komoly harc bontakozik ki

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke élesen bírálta Kína gazdasági gyakorlatát a G7-csúcson, de a kínai vállalatok szerint ez csak figyelemelterelés az EU saját problémáiról. A feszültség fokozódik a júliusi EU–Kína csúcstalálkozó előtt, miközben Brüsszel Washington felé is gesztusokat tesz. Eközben az uniós cégek Kínában egyre több piaci akadályba ütköznek – közölte az Euractiv

Ursula von der Leyen a G7-csúcson élesen bírálta Kína gazdasági gyakorlatát, „új Kína-sokkal” és gazdasági zsarolással vádolva Pekinget. A Kínai Kereskedelmi Kamara szerint

ez csupán figyelemelterelés az EU saját gazdasági problémáiról.

A kínai vállalatokat képviselő szervezet szerint az ilyen retorika megosztja a világgazdaságot, és káros a párbeszédre nézve. Szerintük Európának tényalapú, konstruktív együttműködésre kellene törekednie.

Von der Leyen kemény hangvétele nem véletlen:

júliusban két fontos határidő is közeleg, az amerikai Kína-ellenes vámintézkedések meghosszabbítása, valamint az EU–Kína csúcstalálkozó.

Eközben a kínai ritkaföldfém-korlátozások fokozzák az uniós félelmeket a gazdasági függőség felerősödéséről. Bár Brüsszel az év elején még a gazdasági kapcsolatok mélyítését ígérte Pekinggel, most Washington elvárásainak megfelelve távolodnának Kínától. Az EU ezzel próbálja elkerülni, hogy Trump vámfala után a kínai árudömping elárassza az európai piacot.

Az Európai Kereskedelmi Kamara pekingi szervezete szerint az EU valóban növekvő aggodalommal tekint Kína exportpolitikájára.

A tagvállalatok közül sokan már most is jelentős piaci akadályokkal szembesülnek a kínai szabályozási környezet miatt. Egy friss felmérés szerint az uniós cégek közel kétharmada vesztett üzleti lehetőségeket 2024-ben a piaci hozzáférés korlátozottsága miatt. A kereskedelmi egyenlőtlenségek rendezése nélkül más országok is védelmi intézkedésekre kényszerülhetnek.

A csúcstalálkozót eredetileg Brüsszelben tartották volna, de kínai nyomásra végül Peking ad helyet az eseménynek. Egy uniós diplomata arról beszélt az Euractivnek, hogy von der Leyen beszéde csak Washington megnyugtatását szolgálta, jelezve: Európa nem közeledik túlságosan Kínához. Az EU továbbra is szeretne közös stratégiát kialakítani az Egyesült Államokkal Kína kapcsán. Egyes EP-képviselők szerint akár közös uniós–amerikai vámfenyegetés is elképzelhető.

A Kínai Kereskedelmi Kamara ezt ugyanakkor valószínűtlennek tartja. Szerintük nincs jele közös uniós–amerikai szankciók előkészítésének, és ez az út hosszú távon kontraproduktív is lehet. A Peking és Brüsszel közötti feszültség tehát fokozódik, miközben mindkét fél igyekszik fenntartani a gazdasági kapcsolatokat. A diplomáciai retorika egyre élesebb, de a gyakorlati mozgástér továbbra is szűk.

Címlapkép forrása: EU