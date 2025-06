Virtuális 28. tagállam jöhet az EU-ban, ami átvenné a meglevő 27 uniós ország helyét

Portfolio 2025. június 24. 08:41

Harminc év után az EU egységes piaca még mindig olyan, mint egy félig összeszerelt IKEA-bútor: az alkatrészek megvannak, de semmi nem illeszkedik tökéletesen. Faxok, kék tinta és 27-féle formanyomtatvány akadályozza a szabad mozgást. Az Európai Bizottság most újra nekiveselkedik, hogy a tagállami bürokrácia kukázza egy közös, nemzetek feletti saját szabályozással. Kérdés, hogy a tagállamok is hajlandók végre összerakni a bútort a használati útmutató szerint. Mindennek komoly tétje van: egy rendesen működő egységes belső piac évente 2-2,5 százalékkal is növelhetné az EU GDP-jét.