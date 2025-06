Uniós források: komoly lépéseket tesz a kormány

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium új rendelettervezete több ponton is átalakítaná az EU-s támogatások felhasználásának szabályait. Az indoklás szerint a változások célja az átláthatóság és az egységes végrehajtás erősítése, de ez a gyakorlatban elsősorban szigorítást jelent a pályázók számára. A legnagyobb hatású módosítás a támogatási előlegek visszafizetésére vonatkozó előírásokat érinti, különösen azoknál, akik eddig kedvezőbb elbírálásban részesültek.

A kormány több uniós pályázati forrásokra vonatkozó szabályozást módosítana egy új, most társadalmi egyeztetésre küldött előterjesztéssel. Például jelenleg az előlegek visszafizetését csak akkor írják elő, ha egy kedvezményezett nem nyújt be kifizetési kérelmet egy éven belül – ez azonban kizárólag azokra vonatkozott, akik a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlát használnak, vagyis például állami intézményekre és az önkormányzatokra.

Számukra eddig elég volt egy formális kérelem is, függetlenül attól, hogy az előleg hány százalékát számolták el ténylegesen. A mostani javaslat ezt a kivételt megszünteti:

minden kedvezményezettnek kötelező lesz legalább a támogatás 60 százalékát elszámolnia 12 hónapon belül, különben az előleget teljes egészében vissza kell fizetni.

Emellett a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tervezete egy új korlátot is bevezet: a „minősített csekély összegű támogatások” maximális értéke ezentúl legfeljebb 50 000 euró lehet hároméves időszak alatt. Ez a szabály a kisebb vállalkozásokra és civil szervezetekre is hatással lehet, különösen, ha több projektben is érintettek. A cél a normaszöveg alapján az, hogy átláthatóbb legyen az egy pályázóra jutó állami és uniós támogatás mértéke, és ne lehessen külön programokon keresztül túllépni az uniós küszöböt.

A dokumentumok benyújtásának szabályai is szigorodnak:

ha egy pályázó hiányosan vagy késve adja be az előírt iratokat, akkor az új szabályozás szerint automatikusan kizárható lesz – további hiánypótlásra nem lesz lehetőség.

Ez gyorsíthatja az ügyintézést, de növeli a kockázatokat is, főleg a kisebb kapacitású szervezeteknél.

Végül a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzése is átalakul: minden ellenőrzést legalább két külön személynek kell majd jóváhagynia („négy szem elve”), és egyértelműsítik a különféle ellenőrző szervek kijelölését is.

A javaslat július elejéig véleményezhető a társadalmi egyeztetés alatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images