Váratlan fordulat a Kína-csúcs előtt: az EU meglepő követeléslistát küldött Pekingbe

Az EU egyelőre nem hajlandó közös klímanyilatkozatot aláírni Kínával a júliusi kereskedelmi csúcstalálkozón, mert Peking nem vállalt elégséges kibocsátáscsökkentési kötelezettségeket. A döntés kiélezi a feszültséget a felek között, miközben mindkét félre globális nyomás nehezedik, hogy vezető szerepet vállaljon a klímaügyben.

Miközben az egész világ az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalások alakulására figyelj, addig Brüsszelben már készülnek a július végi Kína-csúcsra is. A felek között egyelőre álló háború alakult ki, nem is nagyon látszik, hogy bármiről megállapodnának. A finisre fordulva most újabb követeléslista érkezett Pekingbe, hogy mit szabnak feltételnek az előrelépésre.

Az EU egyelőre nem ír alá közös klímanyilatkozatot Kínával a júliusi csúcstalálkozón, mivel Peking nem tett elég vállalást az üvegházhatású gázok csökkentésére – számolt be a Financial Times.

Az Európai Bizottság csak akkor támogatna ilyen dokumentumot, ha Kína konkrét tartalmi előrelépéseket tenne, [valamint valódi, kötelező vállalásokat fogadna el]. A nyilatkozat diplomáciai értéke önmagában nem elegendő

– hangsúlyozta Wopke Hoekstra klímaügyi biztos.

Mindkét félnek még idén be kell nyújtania a 2035-ös klímacélt az ENSZ felé, a novemberi COP30 brazíliai konferencia előtt. Az EU már javasolt egy 90%-os kibocsátáscsökkentési célt 2040-re az 1990-es szinthez képest, de emiatt kritikákat is kapott a karbonkreditek külföldi vásárlásának lehetősége miatt.

Kína közben gyorsan bővíti a tisztaenergia- és közlekedési rendszereit, de továbbra is a világ kibocsátásainak egyharmadáért felelős a széntől való függése miatt.

Elemzők szerint a közös uniós–kínai fellépés kulcsfontosságú lehet az amerikai passzivitás mellett. Egy nyilatkozat akár a pénzügyi rendszer, a zöld technológiai sztenderdek vagy a multilaterális fejlesztési bankok reformjára is kiterjedhetne. Ha elmarad az együttműködés, Kína más, kevésbé ambiciózus partnerek felé fordulhat – figyelmeztetett Manon Dufour (E3G).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images