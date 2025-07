Kínai kereskedők vegzálásával foltozná be Brüsszel a saját bárkáján ütött tátongó lyukat

Portfolio 2025. július 14. 13:00

Néhány nap van már csak hátra az Európai Unió következő költségvetés-tervezetének bemutatásáig. Ebben várhatóan további bevételi források is megjelennnek, miután kevésbé valószínű, hogy a jelenlegi játékszabályok szerint becsült keretből elég pénz jutna a kontinens új prioritásaira és az eddig felhalmozott tartozás visszafizetésére is. A Parlament eheti döntése szerint most egyre inkább úgy néz ki, ez ügyben Kínára vetheti tekintetét a Bizottság, és akár önkényesen is egyensúlyt vinne a sok szempontból kelet felé hajló kereskedelmi mérlegbe.