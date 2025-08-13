  • Megjelenítés
Kiadott az EU egy szexkalauzt a nyárra, botrány is lett belőle
Kiadott az EU egy szexkalauzt a nyárra, botrány is lett belőle

Az EU járványügyi ügynöksége nyári szexuális egészségügyi útmutatót adott ki, amely sokak szerint túlzottan szűk célcsoportnak szól. A kiadvány részletes tanácsokat ad a férfiakkal szexelő férfiaknak, miközben a szélesebb lakosságra vonatkozó információk alig kapnak helyet – számolt be az Euractiv.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) nyári „szexbiztonsági” útmutatója sokak szerint inkább tematikus kiadvány, mint átfogó közegészségügyi tanácsadó. A fő célcsoport ugyanis a férfiakkal szexelő férfiak, akiknek részletes tippeket adnak a majomhimlő és Shigella-fertőzés elkerülésére – például a szexuális segédeszközök megosztásának mellőzésére vagy egyszer használatos kesztyű viselésére fisting közben.

A szélesebb közönség viszont be kell érje a klasszikus „használj óvszert” javaslattal.

A hiányérzet nem alaptalan: Európa leggyakoribb bakteriális nemi úton terjedő fertőzése, a klamídia mindössze egyszer bukkan fel a kiadványban, és akkor is csak a gonorrhoeával és szifilisszel együtt említve. Pedig tünetmentessége miatt sokáig rejtve maradhat, és komoly szövődményeket okozhat, főleg nőknél.

A német szexedukátor Carsten Müller arról beszélt az Euractivnak, hogy az egyoldalú fókusz diszkriminációt is szülhet, ráadásul sokan tévesen hihetik, hogy a tanácsok „nem rájuk vonatkoznak”.

Az ECDC saját adatai is óvatosságra intenének: a gonorrhoeás esetek száma 2014 és 2023 között 321 százalékkal nőtt, és bár az esetek többsége férfiakkal szexelő férfiaknál fordult elő, a fiatal nők fertőzési aránya is kifejezetten magas.

Aki konkrét, mindenkit érintő egészséges szexpraktikákra kíváncsi, az könnyen az amerikai CDC honlapján találhatja magát.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy a kiadványban nem szerepel sem a genitális herpesz, sem a HPV – előbbi esetében az ECDC azzal védekezett, hogy ez nem bejelentendő betegség az EU-ban.

Müller szerint a „nyílt kommunikáció” fontosságának hangsúlyozása önmagában kevés, és a gyakorlatias mondatokat – például „Van kedvem lefeküdni veled, beszéljük meg, hogyan legyen biztonságos” – akár mind a 24 hivatalos uniós nyelvre is lefordíthatnák. Hogy ez mennyire hatékony lenne egy tengerparti bárban, az már egy másik kutatás témája.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

