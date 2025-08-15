Megjöttek az amerikai elvárások az EU-s vámalkuhoz

Majdnem három hét hallgatás után most végre érdemi javaslatokat kapott az Európai Bizottság arról, hogy mi kerülhet a vámmegállapodásról szóló közös nyilatkozatba, amiből végre jobban kirajzolódhat, melyik fél mit nyer és veszít a Donald Trump amerikai elnök és a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen között megköttetett alkuval.

Azután, hogy az elmúlt hetekben Olof Gill bizottsági szóvivőnek folyamatosan hárítania kellett azzal kapcsolatban, hogy mikor várható bármi konkrét az EU–USA kereskedelmi megállapodással kapcsolatban, úgy tűnik, az amerikaiaknak végül sikerült még az alaszkai találkozó előtt megküldeniük javaslataikat.

Bár annak tartalmáról egyelőre nem árultak el semmit, uniós szemszögből némileg megnyugtató, hogy az amerikaiak nem tették teljesen félre az egyezményt, és még a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való csúcstalálkozó előtt érdemben tudtak foglalkozni a közös nyilatkozat részleteivel.

Ahogy azt korábban megírtuk, bár az alku első ránézésre nagyon kedvezőtlen az EU-nak, hiszen az a sok százmilliárd eurós vállalások mellett még az uniós exportot is veszélyezteti, könnyen lehet, hogy von der Leyen arra játszott, hogy a megállapodás szövegezésében minél több, nagy mennyiségben szállított terméknek szerezzenek vámmentességet.

Különösen fontos lehet itt az „általános” gyógyszeripari termékek helyzete, hiszen minél több készítmény és hatóanyag minősül hétköznapinak, annál kevésbé érzik majd meg az európai gyógyszergyártók az amerikai vámok nyomását.

Emellett a közös nyilatkozat és a vonatkozó amerikai rendelet kiadása azért is fontos, mert például a repülőgépiparnak vámmentességet ígértek, az autóiparnak pedig azt, hogy 27,5%-ról 15%-ra csökken a vámterhe. Amíg azonban ezeket nem rögzítik külön dokumentumban,

addig a jelenlegi költségek maradnak fenn, ami további várakozásra és hezitálásra kényszeríti a szállítókat.

Miután eddig az „amerikai oldalon pattogott a labda”, Gill szerint most az EU átnézheti az USA javaslatait, és azok alapján finomíthatja a közös nyilatkozatot, amely állításuk szerint már két héttel ezelőtt is 90–95%-ban készen állt a publikálásra.

Annak ellenére, hogy a megfogalmazásból nem úgy tűnt, mintha túl sok kivetnivalót találtak volna az amerikaiak, még így is könnyen lehet, hogy csak szeptemberben tudják kiadni a nyilatkozatot, hiszen várhatóan megint hetek telhetnek el, mielőtt az USA rábólint a dokumentum végleges formájára.

