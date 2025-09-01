Diplomáciai üzenet Magyarországnak? Az Európai Tanács elnöke minden szomszédos országba elmegy, de hazánkat elkerüli

  • Megjelenítés
Uniós források

António Costa, az Európai Tanács elnöke szeptemberben „Tour des Capitales” körúton járja végig az uniós fővárosokat, hogy személyesen egyeztessen az állam- és kormányfőkkel. Az első héten a közép- és kelet-európai régió több vezetőjével találkozik, Szlovéniától Horvátországon át Romániáig. Feltűnő ugyanakkor, hogy Budapestet és Pozsonyt egyelőre kihagyta a programból. A hétvégén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság is elkezdte végigjárni az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos államokat, de a magyar és szlovák kormányokkal ő sem találkozott.

António Costa, az Európai Tanács elnöke szeptember első három hetében „Tour des Capitales” néven végigjárja az uniós tagállamok fővárosait, hogy személyesen egyeztessen az állam- és kormányfőkkel az EU előtt álló legfontosabb politikai kérdésekről.

A körút célja, hogy a soron következő európai tanácsi ülések és nemzetközi csúcstalálkozók előtt feltérképezze a tagállamok prioritásait, és konszenzust építsen a közös ügyekben.

Costa augusztus végén Brüsszelben kezdte a sorozatot, ahol találkozott a belga miniszterelnökkel, Bart De Weverrel. Ezt követően szeptember 1-jén Szlovéniában, a Bledi Stratégiai Fórumon mond beszédet, majd másnap Ljubljanában tárgyal Robert Golob miniszterelnökkel. Ugyanezen a napon Zágrábban Andrej Plenković horvát kormányfő fogadja. Szeptember 3-án Bécsben egyeztet Christian Stocker osztrák kancellárral, szeptember 4-én pedig Bukarestben Nicușor Dan román elnökkel, majd Szófiában Rossen Jeliazkov bolgár miniszterelnökkel folytat megbeszélést. A hét végén Prágában Petr Fiala cseh kormányfővel és Hágában Dick Schoof holland miniszterelnökkel zárja a programot.

A körút első szakasza így főként Közép- és Kelet-Európára koncentrál, ugyanakkor feltűnő, hogy két fővárost kihagyott a régióban: Budapestet és Pozsonyt.

Magyarország és Szlovákia tehát nem szerepel az első körben bejelentett állomások között, miközben a szomszédos országok vezetőivel sorra találkozik Costa. Ez különösen látványos kontraszt, hiszen a térség legtöbb uniós kormányfőjével már az első héten egyeztet.

A Tanács közleménye szerint a második és harmadik hét programját szeptember 5-én hozzák nyilvánosságra, így még nem kizárt, hogy később sor kerül budapesti vagy pozsonyi látogatásra is. Ugyanakkor az első bejelentések alapján világos, hogy Costa a közvetlen szomszédságban több ország vezetőjét is felkeresi, Magyarországot azonban egyelőre kihagyta. Ez diplomáciai szempontból is üzenetértékű lehet, mivel

a hétvégén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság is elkezdte végigjárni az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos államokat, de Budapestet ő is kihagyta az útján.

Costa a körút célját úgy fogalmazta meg: kötelessége meghallgatni minden vezetőt, és megérteni az EU-tagállamok prioritásait, hogy közös nevezőt találjon a következő hónapok kihívásaira. Az első hét programja azonban már most jelzi, hogy nem minden főváros kap egyformán kiemelt figyelmet.

Címlapkép forrása: EU

