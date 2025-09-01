Diplomáciai üzenet Magyarországnak? Az Európai Tanács elnöke minden szomszédos országba elmegy, de hazánkat elkerüli

António Costa, az Európai Tanács elnöke szeptemberben „Tour des Capitales” körúton járja végig az uniós fővárosokat, hogy személyesen egyeztessen az állam- és kormányfőkkel. Az első héten a közép- és kelet-európai régió több vezetőjével találkozik, Szlovéniától Horvátországon át Romániáig. Feltűnő ugyanakkor, hogy Budapestet és Pozsonyt egyelőre kihagyta a programból. A hétvégén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság is elkezdte végigjárni az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos államokat, de a magyar és szlovák kormányokkal ő sem találkozott.

António Costa, az Európai Tanács elnöke szeptember első három hetében „Tour des Capitales” néven végigjárja az uniós tagállamok fővárosait, hogy személyesen egyeztessen az állam- és kormányfőkkel az EU előtt álló legfontosabb politikai kérdésekről.

A körút célja, hogy a soron következő európai tanácsi ülések és nemzetközi csúcstalálkozók előtt feltérképezze a tagállamok prioritásait, és konszenzust építsen a közös ügyekben.

Costa augusztus végén Brüsszelben kezdte a sorozatot, ahol találkozott a belga miniszterelnökkel, Bart De Weverrel. Ezt követően szeptember 1-jén Szlovéniában, a Bledi Stratégiai Fórumon mond beszédet, majd másnap Ljubljanában tárgyal Robert Golob miniszterelnökkel. Ugyanezen a napon Zágrábban Andrej Plenković horvát kormányfő fogadja. Szeptember 3-án Bécsben egyeztet Christian Stocker osztrák kancellárral, szeptember 4-én pedig Bukarestben Nicușor Dan román elnökkel, majd Szófiában Rossen Jeliazkov bolgár miniszterelnökkel folytat megbeszélést. A hét végén Prágában Petr Fiala cseh kormányfővel és Hágában Dick Schoof holland miniszterelnökkel zárja a programot.

A körút első szakasza így főként Közép- és Kelet-Európára koncentrál, ugyanakkor feltűnő, hogy két fővárost kihagyott a régióban: Budapestet és Pozsonyt.

Magyarország és Szlovákia tehát nem szerepel az első körben bejelentett állomások között, miközben a szomszédos országok vezetőivel sorra találkozik Costa. Ez különösen látványos kontraszt, hiszen a térség legtöbb uniós kormányfőjével már az első héten egyeztet.

A Tanács közleménye szerint a második és harmadik hét programját szeptember 5-én hozzák nyilvánosságra, így még nem kizárt, hogy később sor kerül budapesti vagy pozsonyi látogatásra is. Ugyanakkor az első bejelentések alapján világos, hogy Costa a közvetlen szomszédságban több ország vezetőjét is felkeresi, Magyarországot azonban egyelőre kihagyta. Ez diplomáciai szempontból is üzenetértékű lehet, mivel

a hétvégén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság is elkezdte végigjárni az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos államokat, de Budapestet ő is kihagyta az útján.

Costa a körút célját úgy fogalmazta meg: kötelessége meghallgatni minden vezetőt, és megérteni az EU-tagállamok prioritásait, hogy közös nevezőt találjon a következő hónapok kihívásaira. Az első hét programja azonban már most jelzi, hogy nem minden főváros kap egyformán kiemelt figyelmet.

