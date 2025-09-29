Többe kerül Európának a klímaváltozás, mint ezelőtt bármikor

Egy friss uniós tanulmány szerint az extrém időjárás és a klímaváltozás 2020 és 2023 között jóval nagyobb gazdasági károkat okozott Európában, mint az azt megelőző 2010–2019-es időszakban. Bár a kibocsátáscsökkentés jelentősnek mondható az elmúlt 20 évben, továbbra is Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, és a hirtelen időjárási ingadozások miatt rengeteg mezőgazdasági kár keletkezik, amelyeknek fele még csak biztosítva sem volt.

Közel 740 milliárd eurónyi kárt okoztak az időjárás okozta veszteségek 1980 és 2023 között az EU 27 tagállamában, derül ki az EEA tanulmányából, akiknek a becslései szerint ennek több mint egyötöde, mintegy

162 milliárdnyi kár mindössze négy éven belül keletkezett.

Az egyre intenzívebb hőség, a nagymértékű áradások és egyéb szélsőséges időjárási jelenségek okozta átlagos éves gazdasági veszteség 44,5 milliárd euróra nőtt 2020 és 2023 között, ami két és félszer magasabb, mint a 2010 és 2019 közötti időszakban.

A felmérés szerint az euróövezeti vállalatok közel háromnegyede „erősen függ” legalább egy természetes ökoszisztémától. Ezt arra alapozzák, hogy a banki hitelek 75 százalékát olyan vállalatok kapják, amelyek üzleti tevékenységükhöz természeti erőforrásokra támaszkodnak, és becsléseik szerint az ipari eszközök közel 15 százaléka is árterületeken található.

Európa a Föld leggyorsabban melegedő kontinense, ahol a magasabb hőmérséklet sokkal változékonyabb időjárási mintákhoz vezet, az így keletkező erdőtüzek és árvizek számának jelentős gyarapodását pedig nehéz nem észrevenni.

A jelentés szerint ezen felül a vízhiány is Európa lakosságának mintegy harmadát érinti. Ezt a tanulmány szerint a mezőgazdasági munkákhoz szükséges intenzív locsolásnak tudható be, amely a felszíni és felszín alatti vizekre egyaránt jelentős nyomást helyez.

Bár az unió közös költségvetésből is igyekszik enyhíteni az anyagi károkat, ahol tudja, és a következő többéves pénzügyi keretben (MFF) növelné is az ilyen krízisek kezelésére elkülönített összeget, a jelentés szerint az ilyen károk nagyjából fele nem volt bebiztosítva, így sokan a helyreállításhoz semmilyen biztos forrásra nem számíthatnak.

Az EEA-t vezető Leena Ylä-Mononen szerint kiemelelendő, hogy az EU természetes szénelnyelői – például az erdők és tőzeglápok – területei az elmúlt évtizedben körülbelül 30 százalékkal csökkentek, ami jelentősen rontotta a kontinens karbonhelyzetét, még akkor is, ha az uniós tagállamok sokat csökkentettek károsanyag-kibocsátásukon.

Ezen felül a politikai dimenziót is megemlíti, mint tényezőt, ami fenyegeti a klímacélok elérését. A versenyképességi lemaradás miatt az Európai Bizottság több lazítást is tervez eszközölni, de ezek többsége egyelőre csak a jelentések részletességével és gyakoriságával függ össze, több rugalmasságot adva a vállalkozóknak.

A jelenlegi álláspont szerint a zöldenergia további fejlesztése jót tesz az innovációnak és az energiaáraknak is, de nem biztos, hogy olyan tempóban tudja szállítani a szükségleteket, amelyre az EU-nak szüksége lenne, így

jó eséllyel valóban csillapítani kell majd a nagyszabású kibocsátás-csökkentési elvárásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images