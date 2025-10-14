Brüsszel kényszerítheti ki Kínából, hogy akkugyáraikból a tagállamok is profitáljanak

Olyan szabályozást fontolgatnak az Európai Unió döntéshozói, amely az idehozott technológiák részleteinek megosztására kötelezné a kínai és egyéb befektetőket. Bár a javaslatban várhatóan nem fogják jelölni annak valódi célpontját, kétség sem fér hozzá, hogy az EU elsősorban az akkugyárakat célozná vele, amelyek Magyarországon is úgy vethették meg a lábukat, hogy csak minimális vagy semmilyen vállalásokat nem kellett tenniük arra, hogy helyi munkaerőt és beszállítókat használjanak. Bár az értesüléseket még nem erősítették meg hivatalos források, többen amiatt aggódnak, hogy egy ilyen szabályozás még tovább nehezítheti az EU és Kína közti amúgy is feszült kereskedelmi kapcsolatokat.

A belengetett szabályok szerint az európai piacokra érkező nem uniós vállalatoknak meghatározott mennyiségű európai árut és munkaerőt kellene felhasználniuk,

az összeszerelésen túl pedig hozzáadott értéket kellene teremteniük helyben, és a technológiájukra való rálátást is biztosítaniuk kellene.

Ezen felül a tervek között szerepel a szorosabb együttműködések vagy a közös vállalatok létrehozásának lehetősége is.

Bár az erre irányuló elképzelések már egészen régóta keringenek uniós körökben, azok hivatalos beterjesztését most először lebegtették meg. Ugyan a szabályok minden nem EU-s befektetőre vonatkoznának, a Bloombergnek nyilatkozó forrás szerint a cél az, hogy a kínai gyártáspolitika ne tudja elnyomni az európai ipart.

A lépés komoly protekcionista fordulatot jelentene az EU gazdasági nyitottságában, azonban mostanra szinte elkerülhetetlenné vált, hogy az unió érdemi választ adjon azokra a kínai gyakorlatokra, amelyek elzárják saját piacukat az európai befektetők elől, és egyben állami támogatásokkal duzzasztják fel saját cégeiket.

Ugyan papíron ez arányos reakciónak tűnik az EU részéről, a lépés igencsak kockázatos, hiszen Kínának olyan ritka elemekből vannak hatalmas nyersanyagtartalékai, amelyek egyelőre nehezen elérhetők alternatív forrásokból.

Mostanra gyakorlatilag egy folyamatos exportkorlátozási macska–egér játék alakult ki a Nyugat és Kína között, amelyen

nem segít az sem, hogy Donald Trump amerikai elnök rögtönzött vámintézkedéseit nehezen lehetne összehangolni az uniós lépésekkel.

Nem könnyíti meg a helyzetet, hogy az EU autógyártói, a zöldátálláshoz használt technológiák és a küszködő német ipar általában is nagyban függenek a kínai nyersanyagoktól és akkumulátortechnológiától, ami azon felül, hogy természetes versenyhátrányt jelent, a kínai állampárt kezében könnyen fegyverré formálható eszközként működhet.

A kínai autóipar Európába való betelepülésének persze eklatáns példája a magyarországi terjeszkedésük. A BYD-hez és CATL-hez hasonló kínai cégek ráadásul olyan feltételek mellett vethették meg a lábukat, hogy saját vállalkozóikkal húzhatják fel gyáraikat, és nem kellett kötelezettséget vállalniuk arra, hogy mennyi magyar beszállítóval akarnak együttműködni vagy munkaerőt alkalmazni.

Persze a kormány és a kínai vállalatok közti tárgyalások részleteit nem ismerhetjük, de az uniós szabályozás gyakorlatilag garantálhatná, hogy

Kína ne csak piacokat szerezzen saját óriáscégeinek, hanem a régió, és áttételesen a teljes EU versenyképességéhez is érdemben hozzájáruljon.

A kiszivárgott információk szerint a javaslat az európai cégek számára is könnyítené az induláshoz szükséges engedélyek megszerzését, ami kecsegtetően hangzik az uniós szereplők számára, azonban a részletek híján nehéz eldönteni, hogy az EU készen áll-e a drasztikus lépésre, vagy érdemesebb lenne óvatosan eljárni, hogy elkerülje a lehetséges kínai válaszlépéseket.

Címlapkép forrása: EU