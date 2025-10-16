  • Megjelenítés
Damoklész kardja vághatja ketté az Európai Uniót
Uniós források

Damoklész kardja vághatja ketté az Európai Uniót

Portfolio
A soros elnökséget adó Dánia külügyminisztere szerint az EU-nak saját érdekében kell egyszerűsítenie a szabályozását, nem azért, hogy megfeleljen Donald Trump elvárásainak. Lars Løkke Rasmussen úgy fogalmazott: ha Európa nem teszi vonzóbbá gazdasági környezetét, a befektetők végül „az amerikai vörös szőnyeget választják az európai vörös kordon helyett.”

A dán külügyminiszter szerint az Európai Uniónak nem kell meghátrálnia Donald Trump kormányzata előtt, miközben saját érdekében is ideje egyszerűsíteni a szabályozási rendszert. Lars Løkke Rasmussen a Politicónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy

az uniós deregulációs program olyan, mint egy Kinder-tojás – több célt szolgál egyszerre és több rétege is van.

Azt mondta: Brüsszelnek saját jól felfogott érdekében kell csökkentenie a bürokráciát, ugyanakkor ez mások, például az amerikai kormányzat érdekeit is szolgálhatja. A kijelentés a jövő heti uniós csúcstalálkozó előtt hangzott el, amelynek középpontjában a versenyképesség helyreállítását célzó szabálycsökkentési program áll majd. Rasmussen szerint,

ha Európa nem lesz vonzóbb a befektetők számára, az amerikai vörös szőnyeg és az európai kordonok közül majd az Egyesült Államokat fogják választani a beruházók.

Az unió az elmúlt egy évben már több környezetvédelmi és ipari szabályozás enyhítésével próbálta ellensúlyozni az amerikai és kínai versenyt.

Jelenleg kilenc deregulációs csomagon dolgozik, amelyek a védelmi, környezeti és digitális ágazatokat érintik.

Az amerikai elnök azonban többször is élesen bírálta az uniós szabályokat, mondván, azok diszkriminálják az amerikai vállalatokat, és egyes esetekben „cenzúraként” működnek. Ennek ellenére Franciaország és Németország is támogatja a deregulációs irányt, amelyet Brüsszel most úgy próbál folytatni, hogy az egyszerre válaszoljon Washington kritikáira és erősítse az EU saját belső reformját. Az Európai Bizottság a Trump által bevezetett 15 százalékos európai vámplafon elfogadásáért cserébe azt vállalta, hogy nullára csökkenti a vámokat az amerikai autó- és iparcikkekre.

A dán külügyminiszter azonban óvott attól, hogy az EU bármilyen „naplemente-klauzulát” illesszen a megállapodásba, amely lehetővé tenné a feltételek újratárgyalását Trump távozása után, ami a héten került napirendre.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat az EU-USA kereskedelemben: Brüsszel kilépési záradékot akar az egyezménybe

Rasmussen szerint a politikai realitás az, hogy az unió mostani helyzetében az amerikai adminisztrációval kell együttműködnie, nem pedig a következőre várnia. A dán álláspontot Írország európai ügyekért felelős minisztere, Thomas Byrne is osztotta, aki szerint a szerződés újranyitása „nem szolgálná az európai polgárok érdekeit”.

Mindketten elismerték ugyanakkor, hogy hosszabb távon elkerülhetetlen lesz a feltételek újragondolása, amint az amerikai gazdaság és a társadalom is kezdi megérezni a Trump-féle protekcionizmus kedvezőtlen hatásait.

Kapcsolódó cikkünk

Trump bejelentése után fordulópont jöhet, India hatalmas döntést hozott

Trump máris visszatáncolt? Itt van a békejobb Kínának, még az elnöki találkozó is összejöhet

15 milliárd dollár veszteséget okoz naponta a kormányzati leállás

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
európai régiók bizottsága – Cohesion Alliance tüntetés
Uniós források
Felforrtak az indulatok Brüsszelben az uniós pénzek miatt – utcára mentek az emberek
Pénzcentrum
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility