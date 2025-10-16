Damoklész kardja vághatja ketté az Európai Uniót

A dán külügyminiszter szerint az Európai Uniónak nem kell meghátrálnia Donald Trump kormányzata előtt, miközben saját érdekében is ideje egyszerűsíteni a szabályozási rendszert. Lars Løkke Rasmussen a Politicónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy
az uniós deregulációs program olyan, mint egy Kinder-tojás – több célt szolgál egyszerre és több rétege is van.
Azt mondta: Brüsszelnek saját jól felfogott érdekében kell csökkentenie a bürokráciát, ugyanakkor ez mások, például az amerikai kormányzat érdekeit is szolgálhatja. A kijelentés a jövő heti uniós csúcstalálkozó előtt hangzott el, amelynek középpontjában a versenyképesség helyreállítását célzó szabálycsökkentési program áll majd. Rasmussen szerint,
ha Európa nem lesz vonzóbb a befektetők számára, az amerikai vörös szőnyeg és az európai kordonok közül majd az Egyesült Államokat fogják választani a beruházók.
Az unió az elmúlt egy évben már több környezetvédelmi és ipari szabályozás enyhítésével próbálta ellensúlyozni az amerikai és kínai versenyt.
Jelenleg kilenc deregulációs csomagon dolgozik, amelyek a védelmi, környezeti és digitális ágazatokat érintik.
Az amerikai elnök azonban többször is élesen bírálta az uniós szabályokat, mondván, azok diszkriminálják az amerikai vállalatokat, és egyes esetekben „cenzúraként” működnek. Ennek ellenére Franciaország és Németország is támogatja a deregulációs irányt, amelyet Brüsszel most úgy próbál folytatni, hogy az egyszerre válaszoljon Washington kritikáira és erősítse az EU saját belső reformját. Az Európai Bizottság a Trump által bevezetett 15 százalékos európai vámplafon elfogadásáért cserébe azt vállalta, hogy nullára csökkenti a vámokat az amerikai autó- és iparcikkekre.
A dán külügyminiszter azonban óvott attól, hogy az EU bármilyen „naplemente-klauzulát” illesszen a megállapodásba, amely lehetővé tenné a feltételek újratárgyalását Trump távozása után, ami a héten került napirendre.
Rasmussen szerint a politikai realitás az, hogy az unió mostani helyzetében az amerikai adminisztrációval kell együttműködnie, nem pedig a következőre várnia. A dán álláspontot Írország európai ügyekért felelős minisztere, Thomas Byrne is osztotta, aki szerint a szerződés újranyitása „nem szolgálná az európai polgárok érdekeit”.
Mindketten elismerték ugyanakkor, hogy hosszabb távon elkerülhetetlen lesz a feltételek újragondolása, amint az amerikai gazdaság és a társadalom is kezdi megérezni a Trump-féle protekcionizmus kedvezőtlen hatásait.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Putyin nagy bajba kerülhet: Ukrajna offenzívába lendülne, egyetlen dologra várnak
Hamarosan minden eldőlhet.
Kritikus idők jönnek: most dől el, megtarthatja-e Magyarország a gigantikus uniós támogatásokat
Enyhülhet a nyomás a magyar költségvetésen a következő hetekben, de nagyon sok kockázat látszik a horizonton.
Trump bejelentése után fordulópont jöhet, India hatalmas döntést hozott
Leállítják az orosz olaj vásárlását.
Trump máris visszatáncolt? Itt van a békejobb Kínának, még az elnöki találkozó is összejöhet
Unfair, amit Kína csinált, de Amerika nem akar eszkalálni.
Szijjártó Péter: idén is rekordot dönt az orosz földgázbeszerzés
A miniszter az orosz energiafüggőség kérdéséről is nyilatkozott.
Odavág London az oroszoknak: jön a háború eddigi legdurvább szankciós csomagja
India és Kína is kap büntetést.
Vonatbaleset bénította meg a forgalmat Budapesten: komoly fennakadások jönnek
Autó ütközött a vasúti járművel.
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?