Váratlan fordulat a szankciók körül: egy kis ország kezében van az egész EU sorsa

Szlovákia kész támogatni az EU Oroszország elleni 19. szankciócsomagját, ha a csúcskövetkeztetésekbe bekerülnek a pozsonyi feltételek – közölte a Reuters.

Az uniós állam- és kormányfők csütörtökön üléseznek; napirenden az ukrajnai háború és az európai védelem.

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán közölte, hogy országa támogatja a 19. szankciócsomagot, amennyiben a csúcson teljesülnek a pozsonyi követelések.

Szlovákia eddig nem írta alá a csomagot. Pozsony azt kérte, hogy szülessenek javaslatok az autógyártókra nehezedő klímacélok negatív hatásainak enyhítésére, valamint az uniós, magas áramárak kezelésére. Fico egy parlamenti bizottság előtt elmondta, hogy a csúcstalálkozó előtt egyeztet a német kancellárral, Friedrich Merzzel az energiáról és az autóiparról.

Ha látjuk, hogy a következtetésekben megjelennek azok az elemek, amelyeket keresztülvittünk – ezt ma este még egyszer át fogom nézni –, akkor valószínűleg azt fogom mondani Merz kancellárnak, hogy egyetértünk a 19. csomaggal

– fogalmazott, hozzátéve, hogy egyes szlovák követelések már bekerültek a csúcskövetkeztetésekbe.

Szlovákia korábban is késleltetett egy szankciócsomagot olyan igények miatt, amelyek egy külön uniós tervhez kapcsolódtak az orosz energiaimport kivezetésére. Ez a terv többségi támogatást igényel, szemben a szankciókkal, amelyekhez a tagállamok egyhangú jóváhagyása kell. A 19. csomag különféle energetikai és pénzügyi intézkedéseket tartalmaz, Pozsony pedig egy hónapja ismertette a támogatás feltételeit.

Fico régóta bírálja a szankciókat, mert szerinte azok Európának nagyobb kárt okoznak, mint Oroszországnak. Moszkva-barát álláspontja miatt eltávolodott európai szövetségeseitől, és tavaly óta háromszor találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Szlovákia továbbra is vásárol orosz energiát, és úgy véli, az alternatívákra való átállás jelentős pénzügyi terhet róna az országra.

A szlovák gazdaság erősen függ az autóipartól. Az ország más tagállamokkal együtt bírálta az EU azon terveit, amelyek a következő évtizedben betiltanák a belső égésű motorokat. Szlovákia a magas áramárakat is kritizálja, mert azok szerinte rontják az uniós vállalatok versenyképességét az Egyesült Államokkal és Kínával szemben.

Magyarország korábban bejelentette, hogy nem fogja megvétózni a szankciós csomagot.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images