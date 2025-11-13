Heteken belül új kereskedelmi megállapodást köthet Trumppal az EU

Az Európai Unió új cselekvési tervet készül bemutatni az Egyesült Államoknak a nyáron megkötött kereskedelmi megállapodás következő szakaszának végrehajtására.

A terv öt területre összpontosítana: többek között a vámokra és a piacra jutásra, ahol az EU további termékekre – például borokra és szeszekre – szeretne alacsonyabb amerikai vámokat.

Az Európai Bizottság emellett párbeszédet kezdeményezne a szabványokról, a digitális kereskedelemről, a technikai akadályokról és a kínai acél- és alumíniumtúlkínálat kezeléséről, miközben továbbra is aggódik a 50 százalékos amerikai acél- és alumíniumvámok széles körű hatása miatt.

Brüsszel egy kvótarendszer bevezetését szorgalmazza, amely bizonyos mennyiséget alacsonyabb vámmal engedne be.

A csomag része lenne egy gazdasági biztonsági munkacsoport felállítása is, valamint a cseppfolyósított földgázra és chipekre vonatkozó uniós beszerzési kötelezettségek nyomon követése.

Az orosz olaj és gáz vásárlására kivetett amerikai szankciók fényében az energiabeszerzési mechanizmus különösen fontos lehet majd Washingtonnak.

Mindez Magyarországot is érinti, amely Marco Rubio amerikai külügyminiszter közlése szerint csak egy évre kap mentességet a korlátozások alól.

Az EU kereskedelmi biztosa, Maroš Šefčovič még novemberben egyeztet amerikai partnereivel.

Címlapkép forrása: EU