Olasz hátszéllel érkezhet az EU következő tagállama

Giorgia Meloni csütörtökön fogadta az Albániát vezető Edi Ramát Rómában, az első hivatalos albán–olasz csúcstalálkozón, ahol arról biztosította, hogy mindenben támogatni fogja országát az EU-hoz való csatlakozásban.
Tette ezt alig több mint egy héttel azután, hogy az Európai Bizottság bemutatta a 2025-ös bővítési jelentését, amelyben Albánia – Montenegró után – gyakorlatilag a második helyet kapta meg mint potenciális tagállam.
Az Európai Bizottság 2024-ben jóváhagyta Albánia reformprogramját, amelyet egy több mint 900 millió eurós támogatási és hitelcsomag kísér. Ez a jelentés alapján jelentősen elősegítette az ország uniós normákhoz való igazodását, különösen a digitális átállás, a zöld átmenet és a jogállamiság területén.
A római csúcstalálkozón Meloni időhöz is kötötte a folyamatot: a csatlakozás politikai tárgyalásainak megkezdését 2028 első felére, Olaszország EU-elnökségének idejére ígérte, ami a reformteljesítmények ellenére is egy meglehetősen ambiciózus elképzelés. Ezt a szót használta a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen is, aki
bár aktívan kampányol a térségben található országok csatlakozási szándéka mellett, látványosan óvatosan fogalmaz, amikor konkrét dátumokról van szó.
A gyors haladás ellenére a 2025-ös jelentés tartós kihívásokat is megnevez. Bár az ország „jó felkészültségi szintet” ért el olyan területeken, mint a külkapcsolatok, az energia és a piacgazdaság, jelentős hiányosságok maradtak a fogyasztóvédelem, a közegészségügy, a környezetvédelem és a mezőgazdaság terén. Albánia egyes területeken még „korai szakaszban” van, és korlátozott vagy semmilyen előrelépést nem tett más területeken.
Ennek ellenére az országban a legnagyobb a polgárok EU-hoz való csatlakozási szándéka, hiszen
az ott élők több mint 90% szeretné, hogy tagállammá váljanak.
Az ország uniós csatlakozása migrációs szempontból is érdekes, hiszen Olaszország korábban velük szerződött arról, hogy a Földközi-tengeren megállított menekülteket egyenesen albán kezelőközpontokba szállítanák, ahol azelőtt eldőlhetne a sorsuk, hogy aktuálisan belépnének az EU területére.
Az olasz Il Sole 24 Ore lap szerint ezek a központok már több mint egy éve működnek, a gyakorlatban alig lettek kihasználva. Az egész metódust már egy korábbi cikkünkben kifejtettük, azonban a mai napig mindössze 200 menekült került ideiglenes elszállásolásra az albániai központokban, és ők sem olyanok voltak, akiket a két ország közötti vizeken állítottak volna meg.
A lap szerint Meloni úgy véli, az unió migrációs paktumának elfogadásával végre feloldódhatnának azok az aggályok, amelyek miatt az albán intézmények nem tudnak haladni a munkával, pedig más alternatívákhoz képest
a bevándorlókénti nagyjából másfél millió forintos költség jóval hatékonyabb, mint a korábban látott konstrukciók.
Ennek a programnak a sikeressége persze nagyban segítené Albánia EU-hoz való csatlakozási esélyeit is, a kedvező számhoz azonban az kéne, hogy a központok tényleg évi 36 000 esetet tudjanak kezelni, ahogy azt a több mint félmilliárd eurós projekt elején ígérték.
Címlapkép forrása: EU
