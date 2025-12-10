Orbán Viktor vétója előtt betonozhatják be az USA tervét is keresztbehúzó ukrán hitelt

Az Európai Unió tagállamai még az egy hét múlva esedékes csúcstalálkozó előtt, gyorsított eljárásban készülnek dönteni az akár 210 milliárd eurós értékű orosz állami vagyon határozatlan idejű immobilizálásáról. Eddig a zárolást félévente meg kellett újítani, így mindig megvolt a lehetőség arra, hogy Orbán Viktor vétója hirtelen felszabadítsa azokat. Ez lehet az egyik legfontosabb aggálya Belgiumnak, ahol a lefoglalt orosz vagyonok messze legnagyobb része van, így elsősorban azt használnák fedezetnek ahhoz a jóvátételi hitelhez, amelyből az elkövetkező évekre finanszíroznák Ukrajna működését és védelmét is. Ha sikerül a terv, azzal nem csak Oroszország helyzetét nehezítenék meg jelentősen, hanem az amerikai béketerv részeit is jó időre ellehetetlenítenék.

Ahogy arról már mi is beszámoltunk korábban, a magyar vétó kulcsfontosságú tényező lehet abban, mi lesz az Ukrajnának szánt jóvátételi hitel sorsa.

Az eleinte 140 milliárd eurósra kalibrált támogatás két évre oldhatná meg az ukrán költségvetés gondjait, azonban azóta felmerült egy olyan verzió is, amelyből csak 90 milliárdot biztosítana az EU, és olyan is, amely

öt évre kinyújtottan, egy esetleges fegyverszünet után is folytatná egy elrettentésre szolgáló haderő támogatását összesen 210 milliárd euróig.

Bár az orosz pénzeszközökhöz nem nyúlnának közvetlenül, a kölcsönhöz fedezetként használt vagyon mintegy 90%-a a belga Euroclear pénzintézetnél van, így az országot vezető Bart de Wever attól tart, hogy Oroszország kamatostól perelheti vissza az összeget, amely még könnyebb lenne, ha Magyarország megvétózná a szankciók meghosszabbítását, és így fel kéne szabadítani a 2022-es orosz invázió után zárolt eszközöket.

Bár ezen kívül is felmerülnek mind jogi, mind diplomáciai kifogások az orosz vagyon felhasználásával szemben, a Financial Times-nak nyilatkozó diplomaták szerint az unió tényleg meglépné, hogy még a december 18-19-én esedékes EU-csúcs előtt - ahol döntést várnak a jóvátételi hitelről - megegyezzenek a 122. cikkej használatáról, amely gazdasági vészhelyzetre hivatkozva zárolhatná akár három évre a lefoglalt összeget.

Ez felülírná a szankciók meghosszabbításánál elvárt egyhangúság elvét, és így jelentősen csökkenthetné a Belgium által vállalandó kockázatokat, mivel

Magyarország nem tudna félévente fenyegetni vétójogával.

Kovács Zoltán magyar kormányszóvivő már a héten kijelentette, hogy a bizottság hiteljavaslata "minden vörös vonalat átlép" és a szerdai kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökségért felelős miniszter is több ízben firtatta a jóvátételi támogatás problémáit, kiemelve, hogy a nemzetközi törvényeken és az orosz privatizálási válaszcsapáson túl, egy ilyen intézkedés után a pénzügyi bizalom is jelentősen csökkenne, és

Európa befektetési célpontként súlyosan meggyengülne.

Az ilyen és ehhez hasonló aggályokra az EU korábban azzal reagált, hogy a jóvátételbe való unión kívüli államok bevonásával jelentősen csökkenthetők a kockázatok, illetve, ha az oroszok uniós cégek eszközeit foglalják le, azokat az immobilizált összegből jogosan kompenzálhatnák, azonban az ezzel fedezett ukrán hitel komolyan áthúzhatja az amerikai számításokat is.

A néhány hete kiszivárogtatott orosz-amerikai "béketerv" még úgy számolt, hogy az immobilizált eszközökből 100 milliárdot Ukrajnában költenének el, a maradékot pedig Oroszországban, úgy, hogy azzal olyan projekteket finanszírozzanak, amelyből az USA is közvetlenül profitál.

Mindez sorsdöntően fontos lehet most, hiszen Donald Trump amerikai elnök nagy port kavart Politico interjújában kifejezetten gyengének nevezte az európai vezetőket, amelyre a tagállamokat tömörítő Tanács elnöke, António Costa is úgy reagált, hogy

"a szövetségeseknek szövetségesekként kell viselkednie", és ennek része a tisztelet megadása is.

Bár a potenciális következményektől nem szabad eltekinteni, az Európai Bizottság jogászai meggyőződve állítják a hitelkonstrukció jogi védhetőségét, és a tagállamok többsége úgy látja, sokkal jobb kockázatot vállalni az orosz vagyon felhasználásával, mint hogy újabb hitelt vegyenek fel, amely ha nem is rögtön, de előbb-utóbb garantáltan csökkentené az unió költségvetési mozgásterét.

A jóvátételi hitellel papíron azt is szeretnék demonstrálni, hogy az EU még ha nem is tud teljes egységet teremteni sorai közt, az eszközeik megvannak arra, hogy igazán fajsúlyos lépéseket hozzanak, és ezzel kellő támogatást nyújtsanak Ukrajnának ahhoz, hogy egy igazságosabb béke szülessen meg az Oroszország által kezdeményezett háborúban.

