Átnyúlnak Orbán és Fico feje felett – feltörhetik a 200 milliárdos brüsszeli perselyt

Az Európai Tanácsban péntek este születhet döntés arról, hogy felülírják a befagyasztott orosz pénzeszközökre vonatkozó szankciós szabályokat, és gazdasági okokra hivatkozva lekötik őket, ameddig Oroszország nem hajlandó jóvátételt fizetni az Ukrajnában indított háborújáért. A döntésre a magyar és a szlovák vezetés is levélben reagált, amelyet jogi, illetve morális alapon ítéltek el. A két országon kívül azonban széles egység mutatkozik a kérdésben, ami elveszi a félévente szükséges egyhangúság szükségességét, és így utat nyithat az orosz pénzekből fedezett jóvátételi hitelnek.

Csütörtökön rendkívüli felhatalmazást kapott az Ursula von der Leyen által vezetett Bizottság, miután a dán elnökség közreműködésével az unió nagyköveteinek testülete egyértelmű többséggel értett egyet abban, hogy egy jogi mechanizmust használva határozatlan időre kössék le az immobilizált orosz vagyoneszközöket – írja a Politico.

Az ehhez használt 122. cikkely szerint gazdasági vészhelyzet esetén az EU tagállamai felhatalmazhatják a Bizottságot a körülmények kezelésére, amely ebben az esetben azt jelenti, hogy egészen addig zárolva maradnak az összesen 210 milliárd eurónak megfelelő, Európában található orosz vagyoneszközök, ameddig

Oroszország nem fejezi be a háborút,

nem fizet jóvátételt Ukrajna újjáépítéséhez, anélkül hogy ezzel bármilyen anyagi kárt okozna az uniónak, illetve

ha „objektíven megszűnt [az orosz agresszió miatt fennálló] súlyos nehézségek komoly kockázata az unió és tagállamainak gazdaságában”.

A lépést azért tartották szükségesnek, mert az uniós szankciókat – így az orosz vagyoneszközök zárolását is – félévente egyhangú döntéssel kell meghosszabbítani a tagállamokat tömörítő Európai Tanácsban, azonban a magyar és a szlovák vétó folyamatos fenyegetést jelentett ilyen szempontból.

Bár eddig mindig sikerült valamilyen megoldást találni, az orosz vagyont most fedezetként szeretné használni az EU egy jóvátételi hitelhez, amely Ukrajna működési és védelmi költségeit támogatná az elkövetkező 2, esetleg 5 évben.

A konkrét tervről és annak alternatíváiról korábban már részletesen beszámoltunk, azonban az elsőszámú kulcskérdés, hogy Bart de Wever belga miniszterelnök meggyőzhető-e a hitelről, mivel

az EU-nak elérhető lefoglalt orosz vagyon mintegy 90 százaléka – mintegy 190 milliárd euró – Belgiumban került zárolásra.

A jóvátételi hitelhez a gyakorlatban csak fedezetként használnák a zárolt forrásokat, azonban a belga vezetés meg van győződve róla, hogy Oroszország így is képes lehet visszaperelni az összeget egy ’89-ben kötött kétoldalú szerződésre hivatkozva.

A valóságban azonban ennél sokkal közvetlenebb fenyegetést jelenthet nekik a szankció meghosszabbításának elmaradása, mert ezzel gyakorlatilag bármelyik ország önkényes vétójával utat nyithatott volna az orosz követeléseknek, amely komoly pénzügyi válságot okozott volna az amúgy is labilis költségvetési lábakon álló Belgiumban.

Bot a küllők közt

Magyarország kormánya az elejétől ellenezte a jóvátételi hitelt, többek között arra hivatkozva, hogy Ukrajna támogatása meghosszabbítja a háborút. Ez papíron megállja a helyét, de az EU szemszögéből, ha az ukránok képtelenek megvédeni magukat, akkor belekényszerülnek egy végtelenül előnytelen békekötésbe, amely

újra azt jelezné Oroszországnak, hogy a nemzetközi jogok megszegéséért nem büntetés, hanem jutalom jár.

Orbán Viktor korábbi levele után most a vagyont határozatlan időre lekötő vészhelyzeti döntésre már Magyarország brüsszeli állandó képviselete is reagált. A kritika itt elsősorban arra a tendenciára fókuszál, ahogy az EU egyre inkább az egyhangúságot igénylő döntések kijátszására fókuszál.

Uniós szempontból azonban legnagyobb mértékben pont Orbán Viktor miatt van szükség döntéshozatal alternatív útjainak megtalálására, hiszen a miniszterelnök rendre szembe megy az uniós fősodorral, amikor az orosz–ukrán háború kérdésköréről van szó.

A képviselet levele azt is nehezményezi, hogy a 122. cikkely hatályát megszüntető feltételek feltehetően nem fognak megvalósulni – ami jogos feltételezés az eddigi orosz gyakorlat alapján –, és nem lehet határozatlan időre vészhelyzeti állapotot hirdetni.

Emellett a levél kritizálja azt is, hogy a lépést túl gyorsan hoznák meg, valamint hogy a két különböző jogi alapon zárolt vagyon extra adminisztrációs terheket jelent, ezért kijelenti, hogy

Magyarország ellene fog szavazni, és fenntartja jogát arra, hogy vizsgálatot kezdeményezzen annak törvényességével kapcsolatban.

Kézeltartás

A magyarhoz képest a szlovák államfő, Robert Fico egy hangsúlyosan morális alapra helyezkedő levelet küldött, amely kifejezetten olyan típusú segélyre mond nemet, amelyet Ukrajna katonai kiadásokra is használhat.

Az eredeti 140 milliárd eurós terv szerint az összeg több mint fele a védekezés finanszírozására ment volna 2026–27-ben, és a

210 milliárd eurós terv ezt még kitolta volna további 3 év katonai segéllyel.

Levele végén Fico azt is kiemelte, hogy akármilyen hosszúra is nyúlnak a jövő heti tárgyalások, nem fogja támogatni az ukrán védelmi költségek finanszírozását, azonban tiszteletben tartja minden más tagállam jogát arra, hogy ezt megtegyék.

A levelektől függetlenül azonban ma feltehetően megszavazzák a 122. cikkely alkalmazását, ami jelentős terhet vesz le Bart de Wever válláról. Egyértelmű válaszra azonban nem számíthatunk egyből, különösen hogy egy nappal korábban még ő is kritizálta a szankciós ügymenet megkerülését.

A belga miniszter állaspontjáról még Ursula von der Leyen sem tudott többet elmondani csütörtöki Politico interjújában, tehát várhatóan majd csak a december 18–19-i csúcstalálkozón dől majd el, hogy megvalósul a jóvátételi hitel, vagy valamilyen áthidaló megoldásra kényszerül az EU.

Címlapkép forrása: EU