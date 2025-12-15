Minden harmadik haláleset mögött ez áll Európában – aggasztó jelentés látott napvilágot

Az EU-ban a legnagyobb egészségügyi kihívást továbbra is a szív- és érrendszeri betegségek jelentik, és a jelenlegi trendek súlyosbodást vetítenek előre. Egy friss uniós jelentés szerint összehangolt, EU-szintű beavatkozás nélkül a helyzet csak tovább romolhat.

Az EU4Health program által finanszírozott, „State of Cardiovascular Health in the EU” című jelentés szerint a szív- és érrendszeri betegségek az EU vezető halálokai – közölte hétfőn az Európai Bizottság.

Az összes éves halálozás mintegy egyharmadáért felelősek, és több mint 60 millió embert érintenek.

A betegségek nemcsak halálozást, hanem tartós egészségkárosodást is okoznak, így a fogyatékosság egyik fő forrásának számítanak Európában.

A jelentés rámutat a súlyos egyenlőtlenségekre is: jelentős földrajzi, nemek közötti és társadalmi-gazdasági különbségek figyelhetők meg mind az ellátáshoz való hozzáférésben, mind a kimenetelekben. A probléma gazdasági súlya is jelentős:

a szív- és érrendszeri betegségek éves költsége Európában eléri a 282 milliárd eurót, ami az EU GDP-jének mintegy 2 százaléka, főként a korai halálozás, a kieső termelékenység és az egészségügyi kiadások miatt.

A megállapítások adják az alapját az EU első átfogó, uniós szintű kardiovaszkuláris stratégiájának, a készülő Safe Hearts Plannek. A terv a megelőzéstől a korai diagnózison és kezelésen át a rehabilitációig terjedő, emberközpontú megközelítést ígér, és épít a digitális egészségügyi eszközökre, a mesterséges intelligenciára és a távmonitorozásra is.

Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős biztos szerint a jelentés „kritikus pillanatban” készült. Úgy fogalmazott:

a bemutatott adatok egyértelműen alátámasztják a Safe Hearts Plan sürgősségét, mivel jelenlegi pályán haladva 2050-re akár meg is duplázódhat a szív- és érrendszeri betegségek előfordulása az Európai Unióban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio