Minden harmadik haláleset mögött ez áll Európában – aggasztó jelentés látott napvilágot

Az EU4Health program által finanszírozott, „State of Cardiovascular Health in the EU” című jelentés szerint a szív- és érrendszeri betegségek az EU vezető halálokai – közölte hétfőn az Európai Bizottság.
Az összes éves halálozás mintegy egyharmadáért felelősek, és több mint 60 millió embert érintenek.
A betegségek nemcsak halálozást, hanem tartós egészségkárosodást is okoznak, így a fogyatékosság egyik fő forrásának számítanak Európában.
A jelentés rámutat a súlyos egyenlőtlenségekre is: jelentős földrajzi, nemek közötti és társadalmi-gazdasági különbségek figyelhetők meg mind az ellátáshoz való hozzáférésben, mind a kimenetelekben. A probléma gazdasági súlya is jelentős:
a szív- és érrendszeri betegségek éves költsége Európában eléri a 282 milliárd eurót, ami az EU GDP-jének mintegy 2 százaléka, főként a korai halálozás, a kieső termelékenység és az egészségügyi kiadások miatt.
A megállapítások adják az alapját az EU első átfogó, uniós szintű kardiovaszkuláris stratégiájának, a készülő Safe Hearts Plannek. A terv a megelőzéstől a korai diagnózison és kezelésen át a rehabilitációig terjedő, emberközpontú megközelítést ígér, és épít a digitális egészségügyi eszközökre, a mesterséges intelligenciára és a távmonitorozásra is.
Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős biztos szerint a jelentés „kritikus pillanatban” készült. Úgy fogalmazott:
a bemutatott adatok egyértelműen alátámasztják a Safe Hearts Plan sürgősségét, mivel jelenlegi pályán haladva 2050-re akár meg is duplázódhat a szív- és érrendszeri betegségek előfordulása az Európai Unióban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Concorde: fél éven belül vége lehet a háborúnak, alulértékeltek a hazai részvények
Körkép 2026 gazdasági és piaci várakozásairól.
A japán jegybank szerint kitart a bérdinamika, a piac szinte biztosra veszi az újabb kamatemelést
Nagy kérdés, hogy reagál a jen.
Eldőlt: nem hagyja annyiban Moszkva, pert indított az Európában zárolt orosz vagyon miatt
196 milliárd eurós kereset.
Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron
Mélyebb összefüggések, exkluzív tartalmak, kevesebb zaj – most 50% kedvezménnyel.
Asztalra csapott az EU csúcspolitikusa: ha meghajolunk Putyin követelése előtt, Ukrajnán túl is háború jöhet
Szerinte "valódi csapatoknak" kell garantálni Ukrajna biztonságát.
Rendőrök lepik el az utakat mától: egyetlen célja van az akciónak
Egy héten keresztül tart a fokozott ellenőrzés.
Megint rászállt a német felügyelet az egyik sztárfintechre
Szigorúbb ellenőrzést rendeltek el.
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!