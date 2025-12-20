  • Megjelenítés
Új törésvonalra derült fény a
Uniós források

Új törésvonalra derült fény a "régi" és az "új" EU között

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A gazdaságilag fejlettebb EU-tagállamok körében az uniós átlagnál erősebb kapcsolat jellemző az innovációs teljesítmény és a fenntarthatósági eredményesség között, míg a fejletlenebb országoknál nem igazolható szignifikáns kapcsolat, továbbá ezen tagállamok mind az innováció, mind a fenntartható fejlődés terén gyengébben teljesítettek - derül ki egy új hazai tanulmányból. Ez utóbbi azzal együtt igaz Magyarországra is, hogy az elmúlt években a fenntartható fejlődés és az innováció területén is látható előrelépést ért el. A kutatók szerint a regionális különbségek alapján célszerű lenne felülvizsgálni a fenntartható fejlődést szolgáló innovációk ösztönzését támogató uniós irányelveket.
Green Transition & ESG 2026
2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Portfolio Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken.
Információ és jelentkezés

Az innovációnak meghatározó szerepe van a fenntartható gazdaság és társadalom megteremtésében, mivel hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a környezeti kihívások és a társadalmi problémák megoldásához. Kutatások szerint a fenntartható ipari fejlődés jövedelemteremtő képességével nagymértékben képes befolyásolni a többi fenntartható fejlődési cél teljesülését is - azaz az innovációra tekinthetünk úgy, mint a fenntartható fejlődési célok elérését nagymértékben támogató eszközre.

Az Európai Unió tagállamai esetében szignifikáns, pozitív irányú kapcsolat áll fenn az innováció és a fenntartható fejlődési célok elérésére irányuló (SDG) teljesítmény között, azaz minél innovatívabb egy tagállam, jellemzően annál eredményesebb a fenntartható fejlődésben - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Területi Statisztika című folyóiratának novemberi számában közzétett tanulmányból.

Az országok innovációs képessége és a fenntarthatóság területén mutatott eredményességük között azonban

csak bizonyos fejlettségi szint felett figyelhető meg erős kapcsolat, e korreláció a kevésbé fejlett nemzetgazdaságoknál nem áll fenn

Még több Uniós források

Megszólalt Orbán Viktor Magyarország EU-tagságáról

Mureșan: világos rendszert szeretnénk az EU-források befagyasztására

Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás

 - olvasható a Szántó Balázs és Neumanné Virág Ildikó által jegyzett tanulmányban ('A fenntartható fejlődés és az innováció kapcsolatának területi különbségei az Európai Unióban').

E szempontból tehát törésvonal azonosítható a gazdaságilag fejlettebb nyugati és északi EU-tagállamok, valamint a déli és keleti tagállamok között.

Az EU gazdasági fejlettségét meghaladó tagállamok (Málta kivételével) innovációs teljesítményben is átlag felettiek, és bár közülük kerülnek ki a fenntartható fejlődés európai „bajnokai” is, ugyanakkor a fenntartható fejlődésben mutatott eredményességük már kevésbé egységes: e tagállamok fele elmarad az EU fenntarthatósági (SDGIM) pontszámától.

Az átlagosnál fejlettebb országcsoportnál az innovációs potenciál egyértelműen összefügg a fenntartható fejlődés érdekében tett nemzeti erőfeszítésekkel,

ugyanis az új ötletek, technológiák és megoldások a fenntartható jövőt is szolgálják.

Az EU átlagát meghaladó gazdasági erővel rendelkező nyugat- és észak-európai országoknál megfigyelhető, hogy az innovációs képességük és a fenntartható fejlődés terén elért sikereik között erős a kapcsolat. Ez arra utal, hogy a magasabb gazdasági lehetőségekkel rendelkező tagállamokban a két terület szinergiában működik, az innovatívabb nemzetek jellemzően eredményesebbek a fenntartható fejlődési (SDG) célok teljesítésében is.

Azonban az átlag alatti gazdasági fejlettségű tagállamoknál - beleértve Magyarországot is - a két mutató közötti kapcsolat nem volt szignifikáns

- az innováció és a fenntartható fejlődés terén elért eredmények nagymértékben különböznek egymástól.

Az alacsonyabb egy főre jutó GDP mutatóval rendelkező (közép- és kelet-európai, balti és mediterrán) tagállamok innovációja átlagos, vagy átlag alatti volt, és ezen tagállamok jellemzően a fenntarthatóság terén is átlag alatt teljesítettek.

A 2004-ben és azt követően csatlakozott országok közül csak Észtország tudott felzárkózni a kimagasló innovációs és fenntartható fejlődési teljesítményű (nyugati és északi) országok csoportjához, és az átlag alatti jövedelmű tagállamok között nincs olyan, amelyik mindkét területen egységesen kiemelkedne, szemben a magas jövedelmű országcsoporttal.

A vizsgálatok alapján megmutatkozott, hogy egyes tagállamok az innováció és a fenntartható fejlődés terén mutatott teljesítményük alapján hasonló jellemzőkkel rendelkeznek, ezért a kutatók négy országcsoportba sorolták ezeket:

  • 1. országcsoport: kimagasló innovációs készségű és kimagasló fenntartható fejlődési teljesítményű országok;
  • 2. országcsoport: átlagos innovációs készségű, mérsékelt fenntartható fejlődési teljesítményű tagállamok;
  • 3. országcsoport: mérsékelt innovációs készségű, átlagos fenntartható fejlődési teljesítményű országok;
  • 4. országcsoport: alacsony innovációs készségű, alacsony fenntartható fejlődési teljesítményű tagállamok.
Szántó Balázs
Szántó Balázs

Magyarország azzal együtt is a 3. csoportba került, hogy az elmúlt években a fenntartható fejlődés és az innováció területén is előrelépést ért el. Igaz, a nagyobb haladást teljesítő Csehország is ebbe a csoportba került besorolásra.

Szántó Balázs
Szántó Balázs

Akadémiai körökben egyetértenek abban, hogy az innováció a fenntartható fejlődés fontos eleme; ez az álláspont az EU politikai döntéshozatalában is egyértelmű, sőt stratégiai szinten is kiemelkedik: az EU által támogatott innovációs ráfordítások egyre nagyobb hányada áll a fenntarthatóság szolgálatába – hívják fel a figyelmet a kutatók.

Azonban a tanulmány szerzői szerint a regionális különbségek rámutatnak arra, hogy célszerű lenne felülvizsgálni a fenntartható fejlődést szolgáló innovációk ösztönzését támogató uniós irányelveket, és megfontolandó a fenntarthatóságot támogató innovációt segítő forrásokhoz nagyobb hozzáférést biztosító politikák alkalmazása a kevésbé innovatív, egyúttal a gazdasági fejlettség terén is megkésett tagállamok felzárkóztatása érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült az igazság az EU új AI-támogatásairól: a magyar cégek nagy része kiszorulhat a rendszerből

Brüsszel lajstromba vette, mi nem teljesülhet a kormány vállalásaiból 2030-ra

Az Alkotmánybíróság részben megsemmisítette a Klímatörvényt - Mi történik ezután?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nagyobb volt, mint egy második világháborús óriáscsatahajó, mára egy sem maradt belőle - Mi történt a világ legnagyobb tengeralattjárójával?
Amerika véres bosszút fogadott: megindultak az F-15-ösök és az A-10-es vadászgépek
Megszólalt Orbán Viktor Magyarország EU-tagságáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility