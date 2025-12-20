Új törésvonalra derült fény a "régi" és az "új" EU között

Az innovációnak meghatározó szerepe van a fenntartható gazdaság és társadalom megteremtésében, mivel hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a környezeti kihívások és a társadalmi problémák megoldásához. Kutatások szerint a fenntartható ipari fejlődés jövedelemteremtő képességével nagymértékben képes befolyásolni a többi fenntartható fejlődési cél teljesülését is - azaz az innovációra tekinthetünk úgy, mint a fenntartható fejlődési célok elérését nagymértékben támogató eszközre.
Az Európai Unió tagállamai esetében szignifikáns, pozitív irányú kapcsolat áll fenn az innováció és a fenntartható fejlődési célok elérésére irányuló (SDG) teljesítmény között, azaz minél innovatívabb egy tagállam, jellemzően annál eredményesebb a fenntartható fejlődésben - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Területi Statisztika című folyóiratának novemberi számában közzétett tanulmányból.
Az országok innovációs képessége és a fenntarthatóság területén mutatott eredményességük között azonban
csak bizonyos fejlettségi szint felett figyelhető meg erős kapcsolat, e korreláció a kevésbé fejlett nemzetgazdaságoknál nem áll fenn
- olvasható a Szántó Balázs és Neumanné Virág Ildikó által jegyzett tanulmányban ('A fenntartható fejlődés és az innováció kapcsolatának területi különbségei az Európai Unióban').
E szempontból tehát törésvonal azonosítható a gazdaságilag fejlettebb nyugati és északi EU-tagállamok, valamint a déli és keleti tagállamok között.
Az EU gazdasági fejlettségét meghaladó tagállamok (Málta kivételével) innovációs teljesítményben is átlag felettiek, és bár közülük kerülnek ki a fenntartható fejlődés európai „bajnokai” is, ugyanakkor a fenntartható fejlődésben mutatott eredményességük már kevésbé egységes: e tagállamok fele elmarad az EU fenntarthatósági (SDGIM) pontszámától.
Az átlagosnál fejlettebb országcsoportnál az innovációs potenciál egyértelműen összefügg a fenntartható fejlődés érdekében tett nemzeti erőfeszítésekkel,
ugyanis az új ötletek, technológiák és megoldások a fenntartható jövőt is szolgálják.
Az EU átlagát meghaladó gazdasági erővel rendelkező nyugat- és észak-európai országoknál megfigyelhető, hogy az innovációs képességük és a fenntartható fejlődés terén elért sikereik között erős a kapcsolat. Ez arra utal, hogy a magasabb gazdasági lehetőségekkel rendelkező tagállamokban a két terület szinergiában működik, az innovatívabb nemzetek jellemzően eredményesebbek a fenntartható fejlődési (SDG) célok teljesítésében is.
Azonban az átlag alatti gazdasági fejlettségű tagállamoknál - beleértve Magyarországot is - a két mutató közötti kapcsolat nem volt szignifikáns
- az innováció és a fenntartható fejlődés terén elért eredmények nagymértékben különböznek egymástól.
Az alacsonyabb egy főre jutó GDP mutatóval rendelkező (közép- és kelet-európai, balti és mediterrán) tagállamok innovációja átlagos, vagy átlag alatti volt, és ezen tagállamok jellemzően a fenntarthatóság terén is átlag alatt teljesítettek.
A 2004-ben és azt követően csatlakozott országok közül csak Észtország tudott felzárkózni a kimagasló innovációs és fenntartható fejlődési teljesítményű (nyugati és északi) országok csoportjához, és az átlag alatti jövedelmű tagállamok között nincs olyan, amelyik mindkét területen egységesen kiemelkedne, szemben a magas jövedelmű országcsoporttal.
A vizsgálatok alapján megmutatkozott, hogy egyes tagállamok az innováció és a fenntartható fejlődés terén mutatott teljesítményük alapján hasonló jellemzőkkel rendelkeznek, ezért a kutatók négy országcsoportba sorolták ezeket:
- 1. országcsoport: kimagasló innovációs készségű és kimagasló fenntartható fejlődési teljesítményű országok;
- 2. országcsoport: átlagos innovációs készségű, mérsékelt fenntartható fejlődési teljesítményű tagállamok;
- 3. országcsoport: mérsékelt innovációs készségű, átlagos fenntartható fejlődési teljesítményű országok;
- 4. országcsoport: alacsony innovációs készségű, alacsony fenntartható fejlődési teljesítményű tagállamok.
Magyarország azzal együtt is a 3. csoportba került, hogy az elmúlt években a fenntartható fejlődés és az innováció területén is előrelépést ért el. Igaz, a nagyobb haladást teljesítő Csehország is ebbe a csoportba került besorolásra.
Akadémiai körökben egyetértenek abban, hogy az innováció a fenntartható fejlődés fontos eleme; ez az álláspont az EU politikai döntéshozatalában is egyértelmű, sőt stratégiai szinten is kiemelkedik: az EU által támogatott innovációs ráfordítások egyre nagyobb hányada áll a fenntarthatóság szolgálatába – hívják fel a figyelmet a kutatók.
Azonban a tanulmány szerzői szerint a regionális különbségek rámutatnak arra, hogy célszerű lenne felülvizsgálni a fenntartható fejlődést szolgáló innovációk ösztönzését támogató uniós irányelveket, és megfontolandó a fenntarthatóságot támogató innovációt segítő forrásokhoz nagyobb hozzáférést biztosító politikák alkalmazása a kevésbé innovatív, egyúttal a gazdasági fejlettség terén is megkésett tagállamok felzárkóztatása érdekében.
