Új törésvonalra derült fény a "régi" és az "új" EU között

A gazdaságilag fejlettebb EU-tagállamok körében az uniós átlagnál erősebb kapcsolat jellemző az innovációs teljesítmény és a fenntarthatósági eredményesség között, míg a fejletlenebb országoknál nem igazolható szignifikáns kapcsolat, továbbá ezen tagállamok mind az innováció, mind a fenntartható fejlődés terén gyengébben teljesítettek - derül ki egy új hazai tanulmányból. Ez utóbbi azzal együtt igaz Magyarországra is, hogy az elmúlt években a fenntartható fejlődés és az innováció területén is látható előrelépést ért el. A kutatók szerint a regionális különbségek alapján célszerű lenne felülvizsgálni a fenntartható fejlődést szolgáló innovációk ösztönzését támogató uniós irányelveket.

Az innovációnak meghatározó szerepe van a fenntartható gazdaság és társadalom megteremtésében, mivel hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a környezeti kihívások és a társadalmi problémák megoldásához. Kutatások szerint a fenntartható ipari fejlődés jövedelemteremtő képességével nagymértékben képes befolyásolni a többi fenntartható fejlődési cél teljesülését is - azaz az innovációra tekinthetünk úgy, mint a fenntartható fejlődési célok elérését nagymértékben támogató eszközre.

Az Európai Unió tagállamai esetében szignifikáns, pozitív irányú kapcsolat áll fenn az innováció és a fenntartható fejlődési célok elérésére irányuló (SDG) teljesítmény között, azaz minél innovatívabb egy tagállam, jellemzően annál eredményesebb a fenntartható fejlődésben - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Területi Statisztika című folyóiratának novemberi számában közzétett tanulmányból.

Az országok innovációs képessége és a fenntarthatóság területén mutatott eredményességük között azonban

csak bizonyos fejlettségi szint felett figyelhető meg erős kapcsolat, e korreláció a kevésbé fejlett nemzetgazdaságoknál nem áll fenn

- olvasható a Szántó Balázs és Neumanné Virág Ildikó által jegyzett tanulmányban ('A fenntartható fejlődés és az innováció kapcsolatának területi különbségei az Európai Unióban').

E szempontból tehát törésvonal azonosítható a gazdaságilag fejlettebb nyugati és északi EU-tagállamok, valamint a déli és keleti tagállamok között.

Az EU gazdasági fejlettségét meghaladó tagállamok (Málta kivételével) innovációs teljesítményben is átlag felettiek, és bár közülük kerülnek ki a fenntartható fejlődés európai „bajnokai” is, ugyanakkor a fenntartható fejlődésben mutatott eredményességük már kevésbé egységes: e tagállamok fele elmarad az EU fenntarthatósági (SDGIM) pontszámától.

Az átlagosnál fejlettebb országcsoportnál az innovációs potenciál egyértelműen összefügg a fenntartható fejlődés érdekében tett nemzeti erőfeszítésekkel,

ugyanis az új ötletek, technológiák és megoldások a fenntartható jövőt is szolgálják.

Az EU átlagát meghaladó gazdasági erővel rendelkező nyugat- és észak-európai országoknál megfigyelhető, hogy az innovációs képességük és a fenntartható fejlődés terén elért sikereik között erős a kapcsolat. Ez arra utal, hogy a magasabb gazdasági lehetőségekkel rendelkező tagállamokban a két terület szinergiában működik, az innovatívabb nemzetek jellemzően eredményesebbek a fenntartható fejlődési (SDG) célok teljesítésében is.

Azonban az átlag alatti gazdasági fejlettségű tagállamoknál - beleértve Magyarországot is - a két mutató közötti kapcsolat nem volt szignifikáns

- az innováció és a fenntartható fejlődés terén elért eredmények nagymértékben különböznek egymástól.

Az alacsonyabb egy főre jutó GDP mutatóval rendelkező (közép- és kelet-európai, balti és mediterrán) tagállamok innovációja átlagos, vagy átlag alatti volt, és ezen tagállamok jellemzően a fenntarthatóság terén is átlag alatt teljesítettek.

A 2004-ben és azt követően csatlakozott országok közül csak Észtország tudott felzárkózni a kimagasló innovációs és fenntartható fejlődési teljesítményű (nyugati és északi) országok csoportjához, és az átlag alatti jövedelmű tagállamok között nincs olyan, amelyik mindkét területen egységesen kiemelkedne, szemben a magas jövedelmű országcsoporttal.

A vizsgálatok alapján megmutatkozott, hogy egyes tagállamok az innováció és a fenntartható fejlődés terén mutatott teljesítményük alapján hasonló jellemzőkkel rendelkeznek, ezért a kutatók négy országcsoportba sorolták ezeket:

1. országcsoport: kimagasló innovációs készségű és kimagasló fenntartható fejlődési teljesítményű országok;

2. országcsoport: átlagos innovációs készségű, mérsékelt fenntartható fejlődési teljesítményű tagállamok;

3. országcsoport: mérsékelt innovációs készségű, átlagos fenntartható fejlődési teljesítményű országok;

4. országcsoport: alacsony innovációs készségű, alacsony fenntartható fejlődési teljesítményű tagállamok.

Magyarország azzal együtt is a 3. csoportba került, hogy az elmúlt években a fenntartható fejlődés és az innováció területén is előrelépést ért el. Igaz, a nagyobb haladást teljesítő Csehország is ebbe a csoportba került besorolásra.

Akadémiai körökben egyetértenek abban, hogy az innováció a fenntartható fejlődés fontos eleme; ez az álláspont az EU politikai döntéshozatalában is egyértelmű, sőt stratégiai szinten is kiemelkedik: az EU által támogatott innovációs ráfordítások egyre nagyobb hányada áll a fenntarthatóság szolgálatába – hívják fel a figyelmet a kutatók.

Azonban a tanulmány szerzői szerint a regionális különbségek rámutatnak arra, hogy célszerű lenne felülvizsgálni a fenntartható fejlődést szolgáló innovációk ösztönzését támogató uniós irányelveket, és megfontolandó a fenntarthatóságot támogató innovációt segítő forrásokhoz nagyobb hozzáférést biztosító politikák alkalmazása a kevésbé innovatív, egyúttal a gazdasági fejlettség terén is megkésett tagállamok felzárkóztatása érdekében.

