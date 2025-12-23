Radikális változtatásokat terveznek az uniós kulcságazat újraélesztésére

Kedden várható a friss javaslatcsomag bemutatása, amely az importáru szigorúbb ellenőrzését, az egységes uniós hulladékpiac kialakítását, valamint a kémiai újrahasznosítás szabályainak egyértelműsítését tartalmazhatja.
Az ágazat komoly válságban van Jessika Roswall környezetvédelmi biztos szerint, aki a Financial Timesnak adott interjút. Elmondása szerint csak Hollandiában tíz üzem zárt be az elmúlt másfél évben,
az unió egészében pedig mintegy egymillió tonna újrahasznosítási kapacitás tűnt el, ami nagyjából Franciaország éves teljesítményének felel meg.
Az uniós törvényhozók emiatt fokozni szeretnék az import ellenőrzését, és új vámkódokat vezetnének be az újrahasznosított és az újonnan gyártott műanyag megkülönböztetésére. Roswall szerint a tavaly bevezetett dömpingellenes vámok ellenére továbbra is olyan áron érkeznek a műanyag termékek Kínából, amelyekkel nem igazán tud versenyezni az uniós ágazat.
Az új kódokra és a felügyelet fokozására azért van szükség, mert a kínai gyártók gyakran az uniós szabályok szerint kedvezőbb elbírálást kapó újrahasznosított műanyagként adják el a valójában frissen gyártott – és így a környezetre ártalmasabb – műanyag termékeiket.
Az Európai Bizottság emellett arra kérni fogja a tagállamokat, hogy fogadjanak el egységes kritériumokat arra, mikor minősülnek az újrahasznosított anyagok hulladék helyett friss alapanyagnak. Ez megkönnyítené a műanyag határokon átnyúló szállítását. Roswall szerint
Egységes közös hulladékpiacra van szükségünk. A hulladékot nem szemétként, hanem erőforrásként kell kezelnünk – kitalálni hogyan lehet a szemetet pénzre váltani.
Az intézkedéscsomag részben hat tagállam – köztük Hollandia és Franciaország – novemberi levelére adott válasz. Ebben a körforgásos gazdaságba beruházó vállalatok nehézségeire hívták fel a figyelmet, és az újrahasznosított anyagok használatának határozottabb ösztönzését, valamint az importtal szembeni védelem erősítését kérték.
Az EU műanyag-újrahasznosítási kapacitása 2023-ban 13,2 millió tonna volt, de 2025-re várhatóan egymillió tonnával csökken.
A terv legfontosabb lazító intézkedése emellett az lehet, hogy lebontaná a kémiai újrahasznosítás előtt álló szabályozási akadályok egy részét is. Bár az uniós szabályozás eddig óvatosan bánt módszerrel, Roswall szerint a vállalatok nyugodtan fektethetnek bele, mert azt támogatni fogja az EU.
Az ilyen úton előállított műanyag először számítható majd be a PET-palackokra érvényes, jelenlegi 25 százalékos újrahasznosított anyag követelmény teljesítésébe, amely 2030-tól 30 százalékra emelkedik.
Ugyan a műanyagtermékek újrafeldolgozása nem nevezhető stratégiai fontosságúnak, az unió a kritikus nyersanyagok korlátozott elérhetőségét is újrahasznosítással akarja megoldani. Ezek túlnyomó része szintén Kínából érkezik így
az itt kibukó kockázatok komoly hatással lehetnek arra is, hogy az EU milyen úton kívánja biztosítani például a ritkaföldfémek versenyképes újradolgozását.
Címlapkép forrása: EU
