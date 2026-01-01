Meglepő brüsszeli terv szivárgott ki: ez döntheti romba vagy emelheti fel az európai energiapiacot

A tiszta energiára való átállás nem elérhetetlen gazdasági ábránd, hanem gondos tervezéssel és megfelelő eszközökkel kivitelezhető stratégia. 2030-ra a szél-, nap- és nukleáris energia többsége árban is versenyképes lehet pusztán piaci alapon is – különösen, ha sikerül a finanszírozási költségeket kordában tartani és az energiarendszert felkészíteni a megújulók ingadozására. Ehhez azonban elengedhetetlen a rendszerszintű rugalmasság növelése (például az elektromos autók okos integrálása és az energiatárolók telepítése), valamint a befektetői bizalom megteremtése. Ezek az intézkedések együtt biztosítják, hogy a zöld beruházások ne fulladjanak meg a piaci bizonytalanság tengerében, hanem stabil hozam kilátásával valósuljanak meg. Egy most kiadott uniós jelentés fő üzenete: a tiszta energiaforradalom már zajlik, csak az energiaárazási piacot úgy kell elfelejtenünk, ahogy van.

Az Európai Unió 2050-re kitűzött klímasemlegességi célja forradalmi átalakulást követel az energiapiacon. A villamosenergia szerepe radikálisan nő: az Európai Bizottság előrejelzései szerint 2040-re a végső energiafogyasztás mintegy 50%-át áram fedezi majd a mai nagyjából 25 százalékos részarány helyett.

Ennek jegyében gőzerővel bővül a megújuló kapacitás – a szél- és napenergia 2020 óta már a legnagyobb termelő az EU energiamixében, 2022-ben már az áramtermelés 40%-át adták, idén pedig 50 százalék feletti lehet a részarányuk. A tervek szerint 2030-ra az áram több mint fele, 2040-re pedig közel 75-85%-a alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásból (főleg nap- és szélenergia, kisebb részben atomenergia) származik majd. A fosszilis tüzelőanyagoktól való elszakadás nem pusztán klímacél:

az utóbbi években az egekbe szökő gázárak (az EU-ban 3-5-ször magasabbak, mint az USA-ban) arra világítottak rá, hogy a tiszta energia a gazdasági versenyképesség és az energiafüggetlenség záloga is lehet.

Ugyanakkor az átállás rögös útját technológiai és piaci kihívások kísérik: az időjárásfüggő termelők hol bőséges, hol szűkös beszállítói az energiamixnek, ami alaposan próbára teszi a villamosenergia-rendszer rugalmasságát. Ráadásul a megújulók „kannibalizációs” hatása is fenyeget: mivel a szél- és naperőművek üzemeltetési költsége minimális, először ezeket használják ki a rendszerben, visszaszorítva a drágább erőműveket és lenyomva a nagykereskedelmi árakat.

Minél nagyobb arányban termelnek a megújulók, annál inkább leapasztják a saját piaci árbevételüket is – például napsütéses órákban a sok fotovoltaikus termelés miatt az árak bezuhanhatnak.

Ez a jelenség számos európai országban már tapasztalható, és komoly gondot jelent a tőkeigényes beruházásoknak (mint a naperőművek, szélerőművek vagy épp az atomerőművek), hiszen ezen technológiák költségeinek nagy része előre, beruházáskor merül fel. Ha a piaci árak ingadozóak és gyakran alacsonyak, a befektetők csak drágábban vagy egyáltalán nem tudják finanszírozni ezeket a projekteket. Jelenleg ugyan terjednek a hosszú távú áramvásárlási megállapodások (PPA-k), de messze nem elegendő mértékben, így a kockázatok nagy részét a termelők viselik.

A kihívásra reagálva az EU 2024-ben megreformálta az árampiac dizájnját:

előtérbe helyezi a nem fosszilis rugalmassági megoldásokat (például energiatárolást, keresletoldali válaszokat) és a hosszú távú szerződéseket, amelyek az energiaárakat akár lefelezhetik a jelenlegi szintekről.

A cél egy olyan piaci környezet megteremtése, ahol a beruházók tartósan, piaci alapon számíthatnak megtérülésre – minimalizálva a közvetlen állami támogatások szükségességét. Az új szabályok ösztönzik a magánszerződéseket (PPA-k) az adminisztratív akadályok lebontásával, és előírják, hogy ha közpénzes támogatás kell egy új erőműhöz, az kétoldalú különbözeti szerződésben (CfD-ben) történjen.

Lenni vagy nem lenni a piacon: ki fizeti a túlélést?

Az Európai Bizottság egy most bemutatott tanulmánya szerint 2030-ra reális forgatókönyv, hogy a megújuló és nukleáris áramtermelés nagy része külső dotáció nélkül is megálljon a saját lábán.

A modellezett piaci környezetek többségében a főbb alacsony karbon technológiák által elérhető megfogott ár (vagyis az általuk eladott áram súlyozott átlagára) nagyjából megegyezik a fajlagos termelési önköltségükkel. Az utóbbit az energiapolitikai elemzésekben az LCOE mutatóval szokás jelezni (Levelized Cost of Electricity, azaz a teljes életciklusra vetített egységköltség).

Egyszerűen fogalmazva: ha például egy új szélfarm 50 euró/MWh költséggel tud termelni, akkor hosszú távon a piaci áraknak is legalább ezt az összeget kell elérniük ahhoz, hogy a beruházás nyereséges legyen. A jelentés rámutat, hogy megfelelő feltételek mellett 2030-ban az átlagos piaci ár és a fő megújuló technológiák LCOE-értékei között már zömmel kicsi a különbség – azaz a technológia költség szempontból már abszolút versenyképes lesz.

Az ördög azonban a részletekben rejlik: a versenyképesség erősen érzékeny a finanszírozási és piaci feltételekre. Két kulcstényezőt emel ki a vizsgálat: a tőke költségét és a gáztüzelésű erőművek által meghatározott referencia ár szintjét.

Ha a beruházók olcsón, például 4%-os súlyozott tőkeköltség (WACC) mellett jutnak forráshoz, akkor jóval alacsonyabb árbevétel is elég a megtérüléshez, mintha magas, mondjuk 8%-os kamattal finanszíroznak. Ugyancsak kritikus, hogy mennyi a földgáz ára, hiszen az sok időszakban az áram tőzsdei árának legfőbb meghatározója. Mélyebb vizet fognak-e a zöld energiák, ha olcsó a gáz vagy drága a pénz? A modell szerint egy kedvezőtlen kombináció – vagyis tartósan alacsony gázárak és magas kamatok – esetén egyes tiszta erőművek nehezen tudnak nyereséget felmutatni pusztán a piacról.

Például Németországban vagy akár Svédországban (ahol a megújulók nagy aránya miatt eleve alacsonyabb átlagárak várhatók) előfordulhat olyan szcenárió 2030-ban, hogy egy új naperőmű vagy szélerőmű piaci bevétele nem fedezi teljes mértékben a költségeit. Ez azonban a szélsőséges eset: alapforgatókönyvben, mérsékelt gázárak és normál finanszírozási kondíciók mellett a legtöbb helyen a szél- és napenergia-projektek piaci alapon is megtérülhetnek.

Technológiánként is van különbség a kilátásokban. Az onshore (szárazföldi) szélerőművek és a nagy naperőművek költsége az elmúlt évtizedben meredeken esett, így 2030-ra ezek várhatóan a legolcsóbb energiatermelők közé tartoznak. A becslések szerint átlagos európai szélviszonyok és napsütés esetén e technológiák LCOE-értéke jellemzően 40-60 euró/MWh sávba eshet, míg az átlagos piaci árak is valahol ezen a szinten alakulnak majd (nyilván ingadozással). Ezért ha nincs extrém olcsó gáz vagy drasztikusan megdráguló finanszírozás, a szélerőművek és naperőművek többnyire versenyképesek lesznek. Ugyanakkor a jelentés figyelmeztet: a legrosszabb kombinációra is fel kell készülni. Ha például a jövőben a fosszilis energiahordozók ára visszaesik a 2020 előtti alacsony szintre, az leszoríthatja az áramárakat is – ilyenkor még a hatékonynak számító naperőművek is nehezen hoznák be a befektetés költségét bizonyos piacokon.

Hasonló a helyzet, ha a kamatkörnyezet tartósan magas marad: a drágább tőke jelentősen növeli a beruházások megtérülési küszöb árszintjét.

Ami az offshore (tengeri) szélerőműveket illeti, ott a kép bizonytalanabb. Ezek a projektek tipikusan drágábbak és nagyon eltérő költségűek lehetnek (függően a tengeri telephely mélységétől, távolságától stb.). A legoptimistább esetben – amikor a finanszírozás olcsó és a projektkörülmények ideálisak – már a viszonylag alacsony áramár is elég a megtérüléshez. Ám ha a beruházási költség a magasabb tartományban van, akkor még egy 2030-ra prognosztizált referencia ár is kevés lehet a nyereséghez. A jelentés megjegyzi, hogy egyes drágább offshore projekteknek a vizsgáltaknál is magasabb villamosenergia-árak kellenének a rentabilitáshoz, főként olyan piacokon, mint Németország vagy Svédország.

Ez azt jelenti, hogy az offshore szél 2030-ra még némileg támogatásigényes maradhat, hacsak nem sikerül a tőkeköltséget leszorítani vagy a technológiai innovációval az árakat tovább csökkenteni.

A nukleáris energia esetében külön kell kezelni a meglévő erőművek üzemidő-hosszabbítását és az új blokkok építését. Az üzemidő-hosszabbítás olcsó módja a kapacitás fenntartásának: a régi reaktorok termelési költsége alacsony, így 2030-ban piaci áron is jelentős nyereséget hozhatnak. Az új atomerőművek ezzel szemben Európában továbbra is drágák és kockázatosak. A tanulmány szerint az új blokkok becsült költségei széles sávban szórnak, kevés a friss referencia, és kedvezőtlen finanszírozási feltételek mellett csak nagyon magas piaci árak biztosítanák a megtérülést.

Ez rávilágít arra, hogy az új nukleáris beruházások rendkívül érzékenyek a tőkeköltségre: állami garanciák, olcsó hitel és technológiai fejlődés nélkül nehezen válnak versenyképessé.

Lényegében a 2030-as kilátások azt mutatják, hogy sok alacsony karbon technológia közel kerül a piaci alapú működéshez, de a profitmarzsok szűkösek maradnak. Normál körülmények között a legtöbb zöld beruházás támogatás nélkül is életképes lehet, ugyanakkor az árvolatilitás és a bizonytalan makrogazdasági környezet miatt továbbra is szükség van stabilizáló keretekre. Két ilyen pillér a rugalmas villamosenergia-rendszer és a hosszú távú szerződésekre épülő támogatáspolitika. A rugalmasság kulcsszerepet játszik a piaci kilengések tompításában. Két fő eszköz emelkedik ki: az elektromos járművek intelligens töltése és az akkumulátoros energiatárolás. Ha az elektromos autók többsége akkor tölt, amikor alacsonyak az árak, megnő a kereslet a túlkínálatos órákban, ami javítja a megújulók bevételét.

A modell szerint teljes EV-rugalmasság mellett a naperőművek által elért ár 10–20%-kal is magasabb lehet, miközben a szélenergia is mérsékelt pluszhoz jut.

Ez érdemben javítja a megtérülést, különösen a napenergia esetében. A rugalmasság az árvolatilitást is csökkenti. A kannibalizációs hatás – amikor a sok napenergia lenyomja a nappali árakat – enyhül, mert a rugalmas kereslet felszívja a felesleget. Bár a jelenség nem szűnik meg teljesen, a bevételcsökkenés mérsékelhető. Az akkumulátoros tárolás hasonló szerepet tölt be: alacsony áraknál tölt, magas áraknál kisüt, így szűkíti az árak sávját. Sok tároló azonban egymást is kannibalizálja, ezért a megtérülés idővel csökken. A következtetés egyértelmű: a megújulók és a rugalmassági megoldások csak együtt működnek hatékonyan. Ha az egyik hiányzik, a piac torzulhat, és végül a fogyasztók sem járnak jól.

Biztos menedék vagy kétélű fegyver? – a CfD-k dilemmája

Az energiaátmenet finanszírozásának másik sarokköve a megfelelő üzleti keretek kialakítása. A kétoldalú Contracts for Difference (CfD) mechanizmusát az EU egyfajta arany középútként javasolja: ezzel lehet piaci alapon, mégis biztonságot nyújtva beruházásokat ösztönözni. A CfD lényegében egy hosszú távú árgarancia-szerződés az erőmű és az állam (vagy más közintézmény) között. Rögzítenek egy kötési árat (strike price), és innentől kezdve a termelő mindig pontosan ezt kapja meg a villamos energiájáért: ha a piacon az ár alacsonyabb, akkor az állam kipótolja neki a különbözetet, viszont ha a piaci ár magasabb, akkor a termelő fizeti vissza a többletet az államnak. Ily módon a bevétel stabilizálódik a beruházó számára, az állam (és áttételesen a fogyasztók) pedig védve vannak a túl magas árak hatásától. Leegyszerűsítve: a CfD egy biztosítás, amely megvédi a termelőt a mélyrepüléstől és megvédi a fogyasztót a szárnyaló áraktól.

Ez a rendszer win-win helyzetet teremthet, de csak akkor, ha jól kalibrálják.

A kritikus paraméter a kötési (szerződéses) ár nagysága. Túl magas kötési ár esetén a termelő garantáltan bőséges bevételhez jut – lehet, hogy jóval a tényleges költségei felett –, az állam pedig sokat fizet fölöslegesen (az adófizetők pénzéből vagy a fogyasztók tarifaemeléséből). Ez kvázi indokolatlan extraprofitot jelent a kedvezményezett erőműnek és felesleges terhet a költségvetésnek. Túl alacsony kötési ár esetén viszont a beruházó nem vállalja a projektet, hiszen nem látja biztosítottnak a megtérülést – ezzel meghiúsulhat a kívánt kapacitás létesítése. A cél tehát az arany középút megtalálása, és erre a legjobb módszer a versenyeztetés: a jelentés szerint a CfD-k kötési árát versenypályázatokon célszerű meghatározni, ahol a fejlesztők a lehető legalacsonyabb támogatási árszintért versenyeznek. Így a piaci várakozásaik és kockázati hajlandóságuk is beépül a folyamatba. Ha a piac azt valószínűsíti, hogy a villamosenergia ára a jövőben amúgy is magas lesz, a projektek akár a várható piaci ár alatti kötési árra is beérhetik, hiszen tudják, hogy nagy eséllyel nem fognak elesni ettől az ártól (és így kevesebbet kell állami zsebből fizetni nekik).

Emellett az is motiválhatja lefelé az ajánlatokat, hogy CfD mellett a fejlesztő kockázata csekély – ezért kevesebb kockázati felárat épít be az elvárt megtérülésbe. Ideális esetben, ha a piac hosszú távon kiegyenlítődik, a CfD tényleg csak biztosít és nem kerül pénzbe. Egy tökéletesen versenyző energiapiacon az új belépők addig jönnek, amíg a piaci árak közel a határköltség szintjén stabilizálódnak. Ez azt jelenti, hogy az új erőművek által megfogott piaci ár hosszabb távon közelíteni fog a beruházásuk LCOE-értékéhez. Ha pedig a CfD kötési árát nagyjából erre a szintre lövik be, akkor hosszú távon a kifizetések és befizetések kiegyenlítik egymást (amikor az ár kicsit alatta van, az állam fizet, amikor felette, a termelő fizet vissza).

A valóságban persze rövidebb távon mindig lesznek eltérések: a jelentés rámutat, hogy átmenetileg adódhatnak komoly pozitív vagy negatív pénzáramok a CfD-k alatt a rendszerszintű sokkok miatt.

Például egy hirtelen gázháború vagy más piaci zavar égbe lökheti az árakat – ekkor a CfD-s termelők hatalmas összegeket fizetnek vissza. Fordított helyzetben, ha mondjuk évekre tartósan alacsony lesz a kereslet és túltermelés alakul ki, megeshet, hogy az államnak kell jelentős támogatást folyósítania, hogy a garantált szerződéses árat tartsa. Rövid- és középtávon tehát mindkét irányban kilenghet a mérleg, de a CfD logikája szerint hosszú távon az a fenntartható, ha ezek nullszaldó körül szórnak.

Az Európai Bizottság elemzése konkrét technológiákra is megvizsgálja, milyen CfD-pénzmozgások várhatók 2030-ban, ha a kötési árakat a termelési költségekhez közelítve határozzák meg. Érdekes megállapítás, hogy nem minden zöld beruházás szorul valódi támogatásra még akkor sem, ha CfD keretbe kerül – sőt, bizonyos esetekben az állam jár jól vele. Például a nukleáris üzemidő-hosszabbításnál egy reaktor fajlagos költsége igen alacsony, nagyjából 40 euró/MWh.

Ha ezt a szintet tekintjük szerződéses árnak, 2030-ban a várható piaci árak szinte minden forgatókönyve ennél magasabb, tehát a reaktorok bevételei meghaladnák a CfD-ütemezést, így a különbözetből befizetnének az államnak.

Vagyis ezekben az esetekben a CfD nem támogatást igényel, hanem bevételi forrássá válhat a költségvetés számára. Hasonló a helyzet az onshore szél esetén is: ha a CfD szerződéses árát a költségszinthez közelítik, akkor a legtöbb piacon a piaci bevételek elegendőek, sőt kedvező években meghaladhatják azt. Nagy naperőműveknél szintén valószínű, hogy naposabb országokban a költségszint körüli CfD mellett kevés állami kifizetésre lesz szükség. Ezzel szemben vannak technológiák és helyzetek, ahol továbbra is az államnak kell mélyebben a zsebébe nyúlni. Németországban a napenergia tipikus esete lehet ennek: ott a naperőművek által realizált ár tartósan a rendszerátlag alatt maradhat, így egy 60–70 euró/MWh körüli CfD szerződéses ár esetén is gyakran az államnak kell kipótolnia a piaci bevételt a garantált szintre.

Azonban bár a tervek szépek, a tagállamok eltérő energiamixei miatt sok szempontból ellenérdekeltek abban, hogy a CfD-rendszert rendesen implementálják. Emellett pedig a fosszilis ipar lobbicsoportjai is mindent megtesznek majd, hogy elbuktassák a terveket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images