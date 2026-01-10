Váratlan fordulat az EU-pénzeknél: 18 százalékos ugrás, mégis valami nagyon hiányzik

Az Európai Unió évtizedek óta eurómilliárdokat költ arra, hogy kutatás-fejlesztési támogatásokon keresztül erősítse a kontinens versenyképességét. A téma most újra fókuszba került miután a Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnökének jelentése óta eltelt másfél év állandó témája volt az államszövetség lemaradása e téren.
Az Európai Bizottság terveiben kulcsszerep jut a k+f program ösztönzésének és fokozásának, azonban azt egyre többen megkérdőjelezik, hogy a jelenlegi struktúra mennyire hatékony.
A mostani támogatási logika egyszerű: a piaci szereplők önmagukban gyakran nem vállalják fel a hosszú távú, kockázatos innovációs beruházásokat, ezért közpénzből érdemes ösztönözni őket. A kérdés azonban rendre ugyanaz marad: valóban megtérülnek-e ezek a támogatások a gazdaságban, vagy csak statisztikailag jól hangzó, de a valós teljesítményt alig befolyásoló programokról van szó?
Egy friss, átfogó, másfél évtizednyi adaton alapuló elemzés most ritka pontossággal próbál választ adni erre a kérdésre, ráadásul évtizedes távlatokat végigtekintve. Az Európai Bizottság a 2007 és 2013 között futó hetedik Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram (FP7) tapasztalatait vizsgálta meg, kifejezetten a profitorientált vállalatok szempontjából. Az összehasonlítás alapját nem elméleti modellek, hanem konkrét vállalati adatok adták: hogyan teljesítettek azok a cégek, amelyek uniós kutatás-fejlesztési pénzt kaptak, és miben maradtak el vagy éppen haladták meg azokat, amelyek hasonló projektekkel pályáztak, de végül nem nyertek támogatást.
Az 50 milliárd eurós FP7 alapvetően együttműködés-alapú finanszírozási modellre épült, vagyis a támogatások döntő része nem egyedi vállalati projektekhez, hanem több szereplőt összefogó, nemzetközi konzorciumokhoz került, amelyekben cégek, egyetemek és kutatóintézetek közösen dolgoztak fejlesztéseken. A konstrukció lényege az volt, hogy az uniós források csökkentsék a kutatás-fejlesztés pénzügyi kockázatát, miközben ösztönzik a tudásmegosztást és a határokon átnyúló együttműködést. A program így nem közvetlen iparpolitikai eszközként működött, hanem olyan keretként, amelyben a piaci hasznosítás esélye már a kutatási szakaszban megjelent, de nem volt előre garantált.
Az összesített adok alapján pedig a támogatott cégek árbevétele és termelékenysége átlagosan mintegy 18 százalékkal magasabb, mint a hasonló támogatást nem nyerő cégeké, ugyanakkor nem mutatható ki számottevő hatás az alkalmazotti létszám alakulásában.
Magyarán az uniós pénzből finanszírozott kutatás-fejlesztési projektek növelték a cégek hatékonyságát és bevételeit, de új munkahelyeket rövid távon nem teremtettek – és ez egyáltalán nem biztos, hogy problémára utal.
Miből lesz a hatékonyság emberek nélkül?
Az FP7 az Európai Unió 2007 és 2013 közötti zászlóshajó kezdeményezése volt a kutatás-fejlesztés területén. Hét év alatt 50 milliárd eurót fordítottak rá, hogy egyetemeket, kutatóintézeteket és vállalatokat támogassanak nemzetközi kutatási projektekben. A programban a tudományos kiválóság erősítése mellett kiemelt cél volt az európai gazdaság versenyképességének növelése, például új technológiák kifejlesztésével és azok piaci hasznosításának elősegítésével.
Az ilyen állami támogatásokra a kutatásban azért van szükség, mert a vállalatok sokszor nem szívesen ruháznak be bizonytalan kimenetelű, hosszú távú fejlesztési projektekbe. A fejlesztések társadalmi haszna gyakran meghaladja az egyes cégeknek közvetlenül megtérülő hasznot, ezért az állami, jelen esetben uniós szerepvállalás segít áthidalni ezt a finanszírozási rést. A hetedik keretprogram volt hivatott mozgósítani a szükséges forrásokat, és hálózatba kapcsolni az európai szereplőket a nagyobb innovációs projektekhez.
Az Európai Bizottság által közzétett elemzés kvázi-kísérleti módszerrel, 46 ország pályázóinak adatait elemezve hasonlította össze a támogatást elnyerő vállalatok teljesítményét azokéval, amelyek hasonló pályázatokon nem jutottak forráshoz.
Az eredmények alapján a támogatást nyert cégek átlagosan 18 százalékkal nagyobb árbevételt értek el, és munkaerő-termelékenységük is hasonló mértékben haladta meg a támogatás nélkül maradt, hasonló profilú vállalkozásokét.
Ez jelentős különbség, ami azt jelzi, hogy az uniós kutatás-fejlesztési támogatás érdemben hozzájárult a cégek növekedéséhez és hatékonyságához. A termelékenység javulása azt jelenti, hogy a vállalatok ugyanannyi vagy kevesebb ráfordítással több terméket állítanak elő, vagy magasabb értéket hoznak létre. Ez tipikusan innovációk eredménye: új technológiák, hatékonyabb gyártási eljárások vagy versenyképesebb termékek bevezetése révén javul a cég teljesítménye. A magasabb termelékenység hosszabb távon az egész gazdaság számára kulcsfontosságú, mert megalapozza a gazdasági növekedést és lehetőséget teremt a bérek emelésére is.
Érdekes módon azonban a kutatás nem talált szignifikáns hatást a foglalkoztatásra:
vagyis a támogatott cégek nem vettek fel több alkalmazottat, mint amennyit egyébként is felvettek volna, de külön elbocsátásokba kezdtek egy digitális fejlesztés után.
Ez elsőre meglepő lehet: ha egy cég sikeres innovációt hajt végre és nő az árbevétele, miért ne bővítené a létszámát, vagy ha sikeres volt a robotizáció, miért nem épít le? A jelenség mögött több ok is állhat.
Az egyik magyarázat szerint növekedési korlátok akadályozhatják a kiteljesedést. Vagy előfordulhat az is, hogy a vállalat technológiai fejlesztése inkább a hatékonyságot növeli, például automatizál egy folyamatot, így ugyanazt a kibocsátást kevesebb emberrel is el tudja érni.
Ezzel párhuzamosan a piaci vagy finanszírozási korlátok miatt nem tud jelentősen nagyobb volumenre bővülni a cég. A termelékenységi nyereség ellenére tehát olyan akadályok maradhatnak fenn, amelyek meggátolják a termelés érdemi felfuttatását.
Kik profitáltak leginkább a támogatásokból?
Nem minden vállalkozás tudta egyformán kamatoztatni az uniós kutatási támogatást, a hatás jelentősen függött a cégek jellegétől és a projektek típusától. A legnagyobb nyertesek jellemzően kisebb, alacsonyabb kiinduló termelékenységű vállalatok voltak, amelyek szűkös pénzügyi forrásokkal rendelkeztek, és így számukra a támogatás valódi áttörést jelentett. Ezek a cégek sokszor kis- és középvállalkozások, amelyeknek nehéz banki hitelhez vagy magánbefektetéshez jutniuk egy kockázatos innovációs ötlet megvalósításához. Számukra az uniós támogatás pótolta a hiányzó forrásokat, és érezhető teljesítményjavuláshoz vezetett. Ezzel szemben a már eleve nagyobb vagy hatékonyabb, tőkeerősebb cégeknél a támogatás relatív hozzáadott értéke kisebb volt, könnyen lehet, hogy ők a támogatás nélkül is végrehajtották volna a fejlesztést saját forrásból.
A hatás az iparágak szerint is eltért. A leglátványosabb eredményeket a technológia-intenzív ágazatokban érték el, vagyis azokban az iparágakban, ahol a kutatás-fejlesztés kiemelten fontos a versenyképességhez. Ilyen területekre példa a gyógyszeripar, a biotechnológia, a repüléstechnika vagy az információs technológia. Ezekben a szektorokban különösen erős volt a támogatások hatása, főként azokban az országokban és régiókban, ahol kedvező innovációs környezet állt rendelkezésre, vagyis jól működő egyetemek, kutatóintézetek, beszállítói hálózatok és pénzügyi piacok segítették az új fejlesztések piacra jutását. A piaci szerkezet is számított: koncentráltabb piacokon az innováció könnyebben fordítható bevétel- és termelékenységnövekedésre, mint erősen telített, sokszereplős környezetben. Ugyancsak erősítette a hatást, ha a projekt hosszabb távú és kockázatosabb volt.
A magyar cégek adatai szerény, de létező hatásról árulkodnak Felmerül a kérdés, Magyarország mennyire volt részese ennek a történetnek. Bár a mostani bizottsági elemzés országok szintjén nem megy bele az adatok elemzésébe, de a korábbi összesítések alapján tudható, hogy a hetedik kutatási keretprogramban magyar vállalatok és kutatóintézetek is részt vettek, bár a program egészéhez mérten szerény súllyal. A pályázati statisztikák szerint a magyar pályázók mintegy 290 millió euró támogatást nyertek el, ami a teljes költségvetés kevesebb mint egy százaléka volt. Több mint 1600 magyar részvétel volt nyertes projektekben, a beadott pályázatok sikerességi aránya pedig megközelítette az uniós átlagot. A magyar vállalatok is profitáltak a támogatásokból, még ha országos szinten a gazdasági hatás nem volt látványos. Egyes cégek szintjén azonban komoly előrelépést hozhatott egy-egy projekt, új technológiák és piacképes termékek kifejlesztésével. A magyar részvétel különösen az együttműködésen alapuló, nemzetközi konzorciumokban volt jelentős, ami önmagában is értékes hozadék, hiszen hozzáférést biztosított olyan tudáshálózatokhoz és fejlesztési együttműködésekhez, amelyek hazai környezetben nehezen lennének elérhetők.
A hetedik keretprogram hatásairól szóló értékelés több fontos tanulságot is megfogalmaz. Megerősíti, hogy az uniós kutatás-fejlesztési támogatások kézzelfogható gazdasági eredményeket hoznak, különösen a termelékenység terén. Ugyanakkor arra is rávilágít, hogy az innováció önmagában nem garantál munkahelyteremtést, és hogy a támogatási rendszernek jobban kell kapcsolódnia a piaci növekedést segítő eszközökhöz. A későbbi uniós programok már részben ezekre a tapasztalatokra épülnek, de a hetedik keretprogram tanulságai továbbra is iránytűként szolgálnak: az innováció működő eszköz, de akkor fejti ki teljes hatását, ha a fejlesztésekből valódi piaci növekedés is következik.
Címlapkép forrása: Portfolio
Helycsere a világ legnagyobb gazdaságainak listáján: előzött a feltörekvő nagyhatalom, de még hosszú az út
Az egykori másodikat taszították le.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Amerikai agytröszt: valójában nem Ukrajnának szólhatott az Oresnyik bevetése
Teljesen máshová ment az üzenet.
Otthonfelújítási támogatás 2026: gyerekesek és nyugdíjasok is igényelhetik - feltételek, tudnivalók egy helyen!
Érdemes sietni, mert közeleg az igénylés végső határideje.
Felfedte Trump, hogy miért akarja annyira megszerezni Grönlandot
Két lehetséges utat is felvázolt.
Itt van a mérleg: jelentős csapadékmennyiség hullott Magyarországra
Megoszlott a formája.
Friss kutatás bizonyítja: végre kiderült, mi lehet a hosszú élet titka
Minden mást megelőzött.
Hiába Trump nagy terve, az amerikai olajipari óriás pesszimista
Venezueláról van szó.
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.