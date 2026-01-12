Az EU drasztikus lépésre készül a közel-keleti országgal szemben

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas a Politicónak nyilatkozva jelezte:
az államszövetség kész további szankciókat javasolni Irán ellen a tüntetők elleni brutális fellépés miatt.
Az EU-nak már most is kiterjedt korlátozó intézkedései vannak érvényben Teheránnal szemben – az emberi jogi jogsértések, a nukleáris program és az Oroszországnak nyújtott támogatás miatt –, de Kallas szerint az elmúlt hetek eseményei újabb lépéseket indokolnak.
Amint arról írtunk, a tiltakozások december végén robbantak ki, kezdetben az elszabaduló infláció és az életszínvonal romlása miatt, mára azonban nyíltan a rendszer és Ali Hamenei legfőbb vallási vezető hatalmának megkérdőjelezésévé váltak.
Emberi jogi szervezetek szerint a biztonsági erők éles lőszert is bevetettek a demonstrálók ellen, aminek következtében tömeges áldozatok estek.
Az oslói székhelyű Iran Human Rights közel 200 halottról számolt be, míg más jogvédők – köztük a Human Rights Activist News Agency – már 500 fölé teszik az áldozatok számát, köztük több gyermekkel.
Kallas nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az iráni rezsimnek hosszú gyakorlata van a tiltakozások erőszakos elfojtásában, és most is „kíméletlen” biztonsági fellépés zajlik. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen egyelőre azt közölte, hogy Brüsszel figyelemmel kíséri a helyzetet, míg az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola nyíltan felszólította az EU-t cselekvésre.
Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság vezetői közös nyilatkozatban ítélték el a tüntetők megölését.
A helyzet feltárását nehezíti, hogy az iráni hatóságok legalább 84 órája gyakorlatilag teljes internet- és telefonleállást rendeltek el. A NetBlocks kiberbiztonsági megfigyelő szerint az ország külső kapcsolata egy időben a normál szint 1 százalékára esett vissza, ami jelentősen korlátozza az információáramlást és a halálos áldozatok számának független ellenőrzését.
A rendfenntartásban kulcsszerepet játszik a Baszidzs nevű félkatonai szervezet, amely az Iszlám Forradalmi Gárda alárendeltségében működik. A több milliós tagságú, főként szegényebb és konzervatívabb társadalmi rétegekből toborzó milícia feladata a belső rend fenntartása és az iszlám rendszer védelme, és a korábbi nagy tiltakozási hullámok során – 2009-ben, majd 2022-ben – is vezető szerepet játszott a tömegek erőszakos szétverésében.
A Baszidzs és egyes parancsnokai már korábban is amerikai szankciók alá kerültek emberi jogi jogsértések miatt, most pedig ismét az első vonalban lépnek fel a demonstrációk ellen, miközben online megfigyelésben és letartóztatásokban is részt vesznek. Az uniós szankciók esetleges bővítése így nemcsak politikai üzenet lenne Teherán felé, hanem egyben annak elismerése is, hogy az iráni válság új szintre lépett, ahol a társadalmi elégedetlenség és az állami erőszak spirálja egyre súlyosabb regionális és nemzetközi következményekkel fenyeget.
