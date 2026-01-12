  • Megjelenítés
Magyarország hatalmas összegre számít – 150 milliárd eurós bombameglepetés az EU-tól
Magyarország hatalmas összegre számít – 150 milliárd eurós bombameglepetés az EU-tól

Az Európai Unió fegyverkezési fordulata most először válik kézzelfoghatóvá: heteken belül megindulhatnak a több tízmilliárd eurós hitelkifizetések a tagállamoknak. A 150 milliárd eurós SAFE-program egyszerre erősítené az európai védelmi ipart és csökkentené a kontinens amerikai biztonsági függését, miközben Ukrajna támogatása is beépül a konstrukcióba. Magyarország is jelentős forrásra pályázik, így a döntések nemcsak geopolitikai, hanem költségvetési és adósságfinanszírozási szempontból is érdemi tétet kapnak.

Az Európai Unió történelmi léptékű fegyverkezési hitelprogramja hamarosan ténylegesen pénzt kezd juttatni a tagállamoknak. Andrius Kubilius védelmi biztos a Financial Timesnak elmondta: a „Security Action for Europe” (SAFE) névre keresztelt konstrukció első, 22,5 milliárd eurós részletét már márciusban megkaphatják az országok fegyverbeszerzésekre.

A program teljes kerete 150 milliárd euró, amelyet az EU közös költségvetésére felvett hitelekből finanszíroznak, válaszul az ukrajnai háborúra és arra az amerikai nyomásra, hogy Európa csökkentse biztonsági függését Washingtontól.

Magyarország 17,3 milliárd eurónyi forrást igényelt a SAFE-eszközből, bár az Európai Bizottság terve szerint csak 16,2 milliárd eurónyi forrásra lenne jogosult. A magyar védelmi terveket egyelőre még értékelik Brüsszelben.

Az Államadósság Kezelő Központ idei finanszírozási terve szerint 2026-ban 758 milliárd forintnyi (2 milliárd eurónyi) forrásbeáramlásra számítanak. A SAFE-hitel része lesz a magyar államadósságnak, de a saját kibocsátásnál a becslések szerint 200 bázisponttal kedvezőbb hozamokat jelent, mint amit az állam elérhetne.

A tagállami pályázatok beadása november végén zárult, a Bizottság jelenleg a kérelmek feldolgozásának végső szakaszában jár. Kubilius szerint az egyedi megállapodásokat március elejére írhatják alá, ezt követően azonnal megindulhat a 15 százalékos előfinanszírozás.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint a nemzeti tervek fele már ezen a héten politikai jóváhagyást kaphat, és a teljes folyamat – az ötlettől a pénzkifizetésig – mindössze egy év alatt zárulhat le, ami az uniós döntéshozatalban rendkívüli gyorsaságnak számít.

A források ágazati megoszlása is körvonalazódik. Kubilius szerint mintegy 24 milliárd eurót fordítanának lég- és rakétavédelemre, 38 milliárdot szárazföldi harcrendszerekre, és 20 milliárdot lőszerekre és rakétákra. A biztos kiemelte, hogy a tagállamok igényei összességében meghaladták az eredetileg tervezett keretet, és különösen fontos, hogy az összeg mintegy kétharmada közös beszerzésekre megy majd, ami erősítheti az európai védelmi ipart és csökkentheti a párhuzamos nemzeti fejlesztések költségeit.

A programnak erős ukrán dimenziója is van: a tagállamok többsége terveiben szerepel Ukrajna közvetlen támogatása, közös fegyverbeszerzések vagy akár ukrán hadiipari cégek európai termelőkapacitásainak kiépítése is, hogy csökkentsék a gyártás sebezhetőségét az orosz támadásokkal szemben.

Kubilius ugyanakkor elismerte, hogy a SAFE önmagában nem oldja meg az európai védelem minden strukturális problémáját: szerinte az EU-nak intézményi szinten is sokkal aktívabb és stratégiaibb szerepet kell vállalnia a biztonságpolitika területén a következő években.

