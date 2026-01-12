Példátlan nagyságú kokainszállítmányra bukkantak az EU legújabb szövetségesétől érkező hajón

Európai mércével egy minden eddiginél nagyobb mennyiségű, csaknem 10 tonnás kokainszállítmányt foglaltak le a nyílt vízen. A spanyol hatóságok a sószállítmány közé rejtett kábítószereket az Atlanti-óceánon bukkantak rá egy olyan hajón, amely Brazíliából tartott az unió partjai felé, azon a héten, amikor az EU tagállamai vérre menő vitán fogadták el a dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur-blokkal létesített szabadkereskedelmi egyezményt.

A spanyol rendőrség hétfőn közölte, a különleges műveleti egységének tagjai a múlt héten szálltak fel a kameruni felségjellel ellátott hajóra, ahol

294 csomagban összesen 9 994 kilogramm kokaint foglaltak le.

A 13 fős legénységet őrizetbe vették, és lefoglaltak egy lőfegyvert is, amellyel a rakományt őrizték. A rajtaütés után a hajó kifogyott az üzemanyagból, és közel 12 órán át vesztegelt a tengeren. Végül a spanyol tengeri mentőszolgálat a Kanári-szigetekre vontatta a teherhajót - írja az Euronews.

A Fehér Ár fedőnevű akció széles körű nemzetközi együttműködéssel valósult meg. Részt vett benne az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA), a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA), a brazil szövetségi rendőrség, valamint francia és portugál hatóságok is.

A nyomozás egy olyan nemzetközi bűnszervezet ellen irányult, amely nagy mennyiségű kokaint szállított Dél-Amerikából Európába. A mostani fogás felülmúlja az 1999-es rekordot, amikor a Tammsaare nevű hajóról 7 500 kilogramm kábítószert foglaltak le.

Spanyolország a latin-amerikai országokkal fennálló szoros kapcsolatai miatt "közkedvelt" belépési pont az Európába szánt drogoknak. 2024-ben a dél-spanyolországi Algeciras kikötőben egy Ecuadorból érkező konténerhajóról 13 tonna kokaint foglaltak le, azonban erre az akcióra már a dokkolt hajón került sor.

Az eset iróniájához hozzáadódik, a negyed évszázadig tárgyalt Mercosur-megállapodás, amelyről előző hét pénteken szavaztak az uniós országok. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az unió kábítószer-ügynökségének leköszönő elnöke szerint

az utóbbi években valódi kokainbirodalmat építettek ki Európában a dél-amerikai kereskedők.

Most a szabadkereskedelmi egyezmény létrejöttével azonban nemhogy lazulni fognak az ellenőrzések, hanem az uniós standardok folyamatos betartatásáért vállalt felülvizsgálati kötelezettségek miatt, csak még nagyobb szigor lesz várható a szállítmányok körül.

Címlapkép forrása: Policia National Espanol