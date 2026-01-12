  • Megjelenítés
Példátlan nagyságú kokainszállítmányra bukkantak az EU legújabb szövetségesétől érkező hajón
Példátlan nagyságú kokainszállítmányra bukkantak az EU legújabb szövetségesétől érkező hajón

Európai mércével egy minden eddiginél nagyobb mennyiségű, csaknem 10 tonnás kokainszállítmányt foglaltak le a nyílt vízen. A spanyol hatóságok a sószállítmány közé rejtett kábítószereket az Atlanti-óceánon bukkantak rá egy olyan hajón, amely Brazíliából tartott az unió partjai felé, azon a héten, amikor az EU tagállamai vérre menő vitán fogadták el a dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur-blokkal létesített szabadkereskedelmi egyezményt.

A spanyol rendőrség hétfőn közölte, a különleges műveleti egységének tagjai a múlt héten szálltak fel a kameruni felségjellel ellátott hajóra, ahol

294 csomagban összesen 9 994 kilogramm kokaint foglaltak le.

A 13 fős legénységet őrizetbe vették, és lefoglaltak egy lőfegyvert is, amellyel a rakományt őrizték. A rajtaütés után a hajó kifogyott az üzemanyagból, és közel 12 órán át vesztegelt a tengeren. Végül a spanyol tengeri mentőszolgálat a Kanári-szigetekre vontatta a teherhajót - írja az Euronews.

A Fehér Ár fedőnevű akció széles körű nemzetközi együttműködéssel valósult meg. Részt vett benne az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA), a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA), a brazil szövetségi rendőrség, valamint francia és portugál hatóságok is.

A nyomozás egy olyan nemzetközi bűnszervezet ellen irányult, amely nagy mennyiségű kokaint szállított Dél-Amerikából Európába. A mostani fogás felülmúlja az 1999-es rekordot, amikor a Tammsaare nevű hajóról 7 500 kilogramm kábítószert foglaltak le.

Spanyolország a latin-amerikai országokkal fennálló szoros kapcsolatai miatt "közkedvelt" belépési pont az Európába szánt drogoknak. 2024-ben a dél-spanyolországi Algeciras kikötőben egy Ecuadorból érkező konténerhajóról 13 tonna kokaint foglaltak le, azonban erre az akcióra már a dokkolt hajón került sor.

Az eset iróniájához hozzáadódik, a negyed évszázadig tárgyalt Mercosur-megállapodás, amelyről előző hét pénteken szavaztak az uniós országok. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az unió kábítószer-ügynökségének leköszönő elnöke szerint

az utóbbi években valódi kokainbirodalmat építettek ki Európában a dél-amerikai kereskedők.

Most a szabadkereskedelmi egyezmény létrejöttével azonban nemhogy lazulni fognak az ellenőrzések, hanem az uniós standardok folyamatos betartatásáért vállalt felülvizsgálati kötelezettségek miatt, csak még nagyobb szigor lesz várható a szállítmányok körül.

Címlapkép forrása: Policia National Espanol

